Guía de compra de celulares que pertenecen a gama media en Argentina con precios y modelos recomendados para cuidar el presupuesto en 2026

El mejor celular depende de tus prioridades y la oferta local en Argentina.

La gama media es ideal por su equilibrio precio-prestaciones y actualizaciones.

Para conocer las opciones disponibles en el mercado local, conviene revisar la selección de los cuatro mejores celulares de gama media en Argentina que el medio evaluó anteriormente y que ofrecen una de las mejores relaciones entre precio, rendimiento y vida útil. Esta guía de iProfesional reúne siete modelos destacados para distintos perfiles, desde quienes priorizan la cámara o la pantalla hasta quienes buscan más autonomía, potencia o años de actualizaciones.

Por qué conviene elegir un celular de gama media

Mientras los modelos premium concentran buena parte de la atención, la gama media resulta más relevante para quienes quieren cuidar el presupuesto sin resignar funciones importantes. Los últimos equipos incorporan procesadores potentes, pantallas de alta frecuencia, baterías de gran capacidad y políticas de soporte más extensas.

Cómo se eligieron los mejores celulares de gama media

La evaluación combinó los resultados de pruebas como Geekbench y la plataforma de pruebas PCMark. Solo ingresaron en la selección los modelos que ofrecieron una experiencia consistente frente a sus competidores. Los precios fueron relevados por iProfesional en la tercera semana de septiembre de 2026.

Samsung Galaxy S25 FE es el mejor gama media general

Después de varias generaciones Fan Edition (FE) poco convincentes, Samsung acertó con el Galaxy S25 FE. El equipo recupera buena parte de la experiencia del Galaxy S25+ y la ofrece a un precio más accesible.

Su construcción es sólida, la pantalla de 6,7 pulgadas entrega una imagen de alta calidad y el Snapdragon 8 Elite brinda rendimiento de primer nivel. La batería de 5000 mAh cumple durante una jornada exigente. Las cámaras secundarias implican concesiones, aunque el sensor principal y la cámara frontal ofrecen resultados satisfactorios.

One UI 8 es otro punto decisivo, junto con la promesa de siete años de actualizaciones. Esa combinación mejora la vida útil del equipo y lo diferencia de varios rivales.

No es el modelo más económico de la categoría, pero resulta una opción completa para presupuestos cercanos a 1,8 millones de pesos. El Galaxy S26 FE suma funciones, aunque su aumento de precio hace que el S25 FE conserve una relación precio prestaciones más atractiva.

Para quién es : Quienes buscan el gama media más equilibrado y aceptan pagar cerca del techo del segmento.

: Quienes buscan el gama media más equilibrado y aceptan pagar cerca del techo del segmento. Qué tener en cuenta : El Galaxy S26 FE es más nuevo y añade funciones, pero cuesta más.

: El Galaxy S26 FE es más nuevo y añade funciones, pero cuesta más. Precio y disponibilidad en Argentina: El Galaxy S25 FE se comercializa por canales oficiales. La versión de 256 GB con 8 GB de RAM tuvo un precio sugerido cercano a $1.799.999, sujeto a promociones, financiación y vendedor.

Google Pixel 9a ofrece el mejor software y siete años de soporte

El Pixel 9a es fácil de recomendar incluso después de la llegada del Pixel 10a, un modelo muy similar. Su menor precio lo convierte en una alternativa atractiva para quien busca Android sin agregados y soporte prolongado.

La pantalla P-OLED de 6,3 pulgadas funciona a 120 Hz y ofrece desplazamientos fluidos. El chip Tensor G4, compartido con la familia Pixel 9, responde bien en el uso diario y en tareas exigentes.

La cámara principal de 48 MP sobresale en fotografía, mientras que los sensores frontal y ultra gran angular, ambos de 13 MP, mantienen un buen nivel. La ausencia de teleobjetivo limita el zoom óptico.

Android 15, las funciones de inteligencia artificial y siete años de actualizaciones conforman su principal ventaja. Los Pixel también reciben antes que otros equipos las versiones principales de Android.

La autonomía es correcta, pero la carga por cable de 23 W es lenta frente a otras opciones. El diseño sobrio tampoco será del gusto de todos. Aun así, resuelve con solvencia las funciones esenciales.

Para quién es : Quienes priorizan una cámara principal confiable, Android sin agregados y actualizaciones durante varios años.

: Quienes priorizan una cámara principal confiable, Android sin agregados y actualizaciones durante varios años. Precio y disponibilidad en Argentina: Google no vende el Pixel 9a de manera oficial en el país. Puede encontrarse mediante importadores, comercios especializados y plataformas de comercio electrónico. Las unidades nuevas en caja cerrada suelen publicarse entre $1.070.000 y $1.580.000, según el vendedor y la financiación. Los equipos reacondicionados o seminuevos aparecen desde unos $685.000 hasta $890.000. Como referencia, el precio base en Estados Unidos es de US$499.

Oppo Reno 16 es la mejor opción para fotografía con zoom

El Oppo Reno 16 apunta a quienes quieren un celular completo, compacto y con una experiencia cercana a la de un modelo premium. El chasis de bordes redondeados facilita el agarre y lo posiciona como una alternativa más económica frente a equipos como el Galaxy S26.

La pantalla de 6,32 pulgadas permite usarlo con una sola mano y alcanza un brillo máximo de 3600 nits. La resolución 1,5K y los parlantes estéreo completan una experiencia convincente para video y entretenimiento.

ColorOS ofrece muchas opciones de personalización y una calidad general cercana a One UI. Como contrapartida, incluye más aplicaciones preinstaladas de las deseables.

Las cámaras son su rasgo diferencial. Las imágenes muestran colores naturales y el teleobjetivo de 3,5 aumentos conserva un buen nivel incluso al pasar al zoom digital. El Snapdragon 7 Gen 4, en cambio, queda por debajo de lo esperable para su precio.

Para quién es : Usuarios que buscan un equipo compacto y equilibrado, con especial interés en la fotografía a distancia.

: Usuarios que buscan un equipo compacto y equilibrado, con especial interés en la fotografía a distancia. Qué tener en cuenta : Hay celulares más económicos con mayor rendimiento.

: Hay celulares más económicos con mayor rendimiento. Precio y disponibilidad en Argentina: No tiene distribución oficial y se consigue mediante importación. La versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento ronda los $1.390.000 en tiendas en línea.

Honor 600 tiene la pantalla más brillante de la gama media

El Honor 600 toma el lugar del Honor 400 con un precio más alto, pero también con mejoras relevantes. Mantiene el foco en la calidad de pantalla y en un conjunto de cámaras competitivo.

El diseño recuerda al iPhone 17 Pro y transmite una sensación propia de equipos más caros. Su panel de 6,57 pulgadas alcanza un pico de 8000 nits, una cifra sobresaliente para usarlo al aire libre.

Ese nivel de brillo supera incluso a modelos premium como el Galaxy S26 Ultra y el Oppo Find X9 Ultra. La cámara principal de 200 MP también puede obtener imágenes de muy buena calidad dentro de la categoría.

La batería creció hasta 6400 mAh. No incluye carga inalámbrica, una ausencia más visible por su precio. MagicOS incorpora aplicaciones preinstaladas, aunque el balance de prestaciones sigue siendo favorable.

Para quién es : Quienes priorizan una pantalla muy luminosa y una cámara principal de alta resolución.

: Quienes priorizan una pantalla muy luminosa y una cámara principal de alta resolución. Qué tener en cuenta : La falta de carga inalámbrica favorece al Pixel 9a y al Pixel 10a.

: La falta de carga inalámbrica favorece al Pixel 9a y al Pixel 10a. Precio y disponibilidad en Argentina: Honor no lo comercializa de manera oficial, pero aparece en importadores y plataformas de comercio electrónico. La versión global de 512 GB y 12 GB de RAM ronda los $1.369.470 por transferencia. El modelo de 256 GB y 8 GB parte de unos $1.243.400 antes de gastos de aduana y envío, que pueden sumar entre 5% y 10%.

Motorola Edge 70 Fusion ofrece la mayor autonomía

El Motorola Edge 70 Fusion sobresale por su batería de 7000 mAh, capaz de superar a buena parte de sus rivales de gama media. En condiciones habituales ofrece cerca de dos días de uso entre cargas.

La carga por cable de 68 W permite recuperar energía con rapidez, aunque no hay carga inalámbrica. La pantalla OLED de 6,78 pulgadas alcanza 5200 nits y ofrece una buena experiencia con servicios de video.

El panel funciona a 144 Hz, pero el Snapdragon 7s Gen 3 no es la mejor opción para juegos exigentes. Moto AI también necesita mejoras para resultar útil frente a las propuestas de la competencia.

Para quién es : Personas que consumen mucho video y necesitan una batería capaz de sostener jornadas extensas.

: Personas que consumen mucho video y necesitan una batería capaz de sostener jornadas extensas. Qué tener en cuenta : Otros fabricantes ofrecen más años de soporte de software.

: Otros fabricantes ofrecen más años de soporte de software. Precio y disponibilidad en Argentina: El Motorola Edge 70 Fusion tiene distribución oficial. El precio de lista parte de $849.999 y las publicaciones suelen ubicarse entre $689.999 y $949.999, según la versión y las promociones.

Xiaomi Poco X8 Pro Max logra el mejor rendimiento

El Poco X8 Pro Max reemplaza al Poco F8 Pro como referencia de rendimiento dentro de la gama media. Como otros modelos de la línea Poco, concentra sus recursos en la potencia y en la experiencia de juego.

El MediaTek Dimensity 9500 queda cerca de los chips utilizados en equipos premium. Las versiones de 256 GB y 512 GB incluyen 12 GB de RAM y sostienen tareas pesadas.

La pantalla OLED de 6,83 pulgadas funciona a 120 Hz y alcanza 3500 nits. Los parlantes estéreo suman profundidad y graves, por lo que el equipo responde bien tanto en juegos como en video.

La batería de 8500 mAh admite carga de 100 W, especificaciones poco habituales en este rango. Su mayor debilidad está en el software, con varias aplicaciones preinstaladas y solo cuatro años de actualizaciones del sistema operativo.

Para quién es : Usuarios avanzados y jugadores que necesitan potencia sostenida en un celular de gama media.

: Usuarios avanzados y jugadores que necesitan potencia sostenida en un celular de gama media. Qué tener en cuenta : Samsung y Google ofrecen políticas de actualización más extensas.

: Samsung y Google ofrecen políticas de actualización más extensas. Precio y disponibilidad en Argentina: El Poco X8 Pro Max está disponible desde marzo de 2026. La versión de 12 GB y 256 GB se publicó a $1.609.400, con financiación de hasta 24 cuotas de $67.058,33. La de 12 GB y 512 GB aparece desde $1.329.000 hasta $1.399.000, según el comercio.

Samsung Galaxy A57 5G es el mejor para funciones de IA

El Galaxy A57 5G introduce cambios moderados frente al Galaxy A56. Si tener el modelo más reciente no es una prioridad, la generación anterior puede ofrecer una compra más conveniente. Aun así, el nuevo equipo mantiene varios argumentos a favor.

La certificación IP68 mejora la resistencia frente al agua y el polvo. El cuerpo mide 6,9 mm de grosor, menos que los 7,4 mm del modelo anterior, y ofrece una sensación más refinada en la mano.

El Exynos 1680 trabaja junto con una cámara de vapor 13% más grande para sostener mejor el rendimiento. No está pensado para jugadores exigentes.

Samsung promete seis años de soporte, un plazo valioso para extender el uso del celular.

Para quién es : Quienes quieren One UI, funciones de inteligencia artificial y varios años de actualizaciones.

: Quienes quieren One UI, funciones de inteligencia artificial y varios años de actualizaciones. Qué tener en cuenta : El Galaxy A56 es muy parecido y suele costar menos.

: El Galaxy A56 es muy parecido y suele costar menos. Precio y disponibilidad en Argentina: El Galaxy A57 5G se vende en el país. La versión de 256 GB y 8 GB de RAM ronda los $1.299.999 en canales principales. También aparecen ofertas desde $1.135.000 y publicaciones cercanas a $820.000, según vendedor y financiación.

Qué celular de gama media conviene comprar en 2026

No hay un único modelo de celular de gama media ideal para todos. El Galaxy S25 FE presenta la propuesta más equilibrada por rendimiento, pantalla, autonomía y soporte, mientras que el Pixel 9a resulta más atractivo para quienes priorizan Android sin agregados, fotografía y actualizaciones durante siete años.

El Oppo Reno 16 se destaca por el zoom, el Honor 600 por el brillo de pantalla y el Motorola Edge 70 Fusion por su autonomía. Para juegos y tareas exigentes, el Poco X8 Pro Max ofrece la mayor potencia, aunque su política de actualizaciones es más corta.

Antes de comprar un celular de gama media conviene comparar el precio final, la garantía y la financiación disponible en la Argentina. Los equipos con distribución oficial simplifican el servicio posventa, mientras que los importados pueden ofrecer mejores prestaciones, pero exigen revisar compatibilidad de redes, condiciones de garantía y costos adicionales.