La aplicación de mensajería instantánea de Meta jubila el código de seis dígitos y suma claves complejas junto con llaves de acceso biométricas.

WhatsApp jubila el clásico PIN numérico de seis dígitos y exige una contraseña alfanumérica compleja para evitar el secuestro de cuentas. La medida frena los ataques de ingeniería social y la duplicación de tarjetas SIM, dos de los delitos informáticos más frecuentes en la Argentina.

La nueva capa de resguardo exige combinar letras, números y símbolos especiales para bloquear el acceso no autorizado. Esta actualización se complementa con el uso de llaves de acceso biométricas que autentican la identidad mediante la huella dactilar o el reconocimiento facial en el teléfono.

¿Por qué WhatsApp decidió jubilar el viejo PIN de seis dígitos?

WhatsApp decidió jubilar el viejo PIN de seis dígitos porque los códigos numéricos cortos resultaban vulnerables ante ataques informáticos y engaños de duplicación de líneas. Meta comenzó el despliegue de una actualización que reemplaza el clásico código de la verificación en dos pasos por una contraseña alfanumérica compleja. En su informe oficial la empresa detalló el alcance global de estas medidas.

Durante casi diez años, la verificación en dos pasos dependió en forma exclusiva de un PIN de seis números. La autenticación basada solo en dígitos numéricos mostró fallas de seguridad severas ante las herramientas actuales de ciberataque.

El principal punto débil del PIN numérico radica en la conducta de los propios usuarios. La costumbre de elegir secuencias predecibles como "123456" o fechas de cumpleaños facilitó el trabajo de los delincuentes. Si un atacante obtenía el código de registro por SMS, el PIN resultaba muy fácil de adivinar.

A este escenario se suma el crecimiento de los ataques de secuestro de tarjeta SIM en la región. iProfesional publicó un artículo acerca de fraudes digitales en el que explicó cómo los delincuentes duplican la línea telefónica para tomar el control de la cuenta.

¿Cómo mejora la seguridad el cambio del PIN por una contraseña alfanumérica?

El cambio del PIN por una contraseña alfanumérica mejora la seguridad al multiplicar por millones la dificultad matemática para descifrar la clave. Un código numérico de seis posiciones ofrece solo un millón de combinaciones posibles.

El nuevo estándar exige parámetros de complejidad que fortalecen la solidez del acceso. La clave requiere una longitud de al menos 8 caracteres, con la presencia obligatoria de letras y números, además de admitir símbolos especiales como guiones o arrobas.

Al combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, el abanico de combinaciones potenciales para una clave de 8 dígitos supera las 200 billones de opciones.

Esta barrera matemática frena los engaños basados en la duplicación de SIM. Incluso si un ciberdelincuente recibe el mensaje de texto con el código de activación inicial, no podrá tomar el control de tus chats sin la contraseña alfanumérica. Esta función resulta vital para prevenir las señales de intromisión.

¿Qué son las claves de acceso o passkeys y cómo complementan esta protección?

Las claves de acceso o passkeys son un método de autenticación biométrica que reemplaza los mensajes SMS y las claves tradicionales para iniciar sesión. Este sistema te permite ingresar a tu cuenta de manera rápida mediante el lector de huella dactilar, el reconocimiento facial o el bloqueo de pantalla del teléfono.

La tecnología detrás de las passkeys utiliza criptografía asimétrica de clave pública bajo el estándar FIDO2 y WebAuthn. Al configurar esta función, tu celular genera un par de llaves digitales. La llave privada queda resguardada en el hardware del equipo, mientras que la llave pública se registra en los servidores de la aplicación.

Esta arquitectura brinda resistencia frente a los ataques de phishing. Como nunca escribís ni enviás una contraseña por Internet, los delincuentes no pueden engañarte con páginas web falsas para robar tus datos. La validación requiere de forma obligatoria tu presencia física y tu dispositivo móvil.

iProfesional informó acerca del avance hacia la eliminación de claves de texto. Podés ver un ejemplo explicativo de esta herramienta en el siguiente video:

¿Cuáles son los pasos detallados para activar la nueva contraseña alfanumérica?

Para activar la nueva contraseña alfanumérica debés ingresar al menú de configuración de WhatsApp dentro de tu aplicación móvil. El procedimiento es manual y no se aplica de forma automática en cuentas con el PIN viejo.

Abrí la aplicación en tu celular. Si usás Android, tocá los tres puntos verticales en el margen superior derecho y seleccioná la opción Ajustes. En dispositivos iPhone, ingresá directamente en la pestaña Ajustes ubicada en la parte inferior de la pantalla.

Dentro del menú principal de Ajustes, presioná la sección Cuenta y luego elegí la opción Verificación en dos pasos. El trámite coincide con la guía técnica publicada en iProfesional. También podés seguir los pasos en el siguiente video:

Escribí tu nueva clave con un mínimo de 8 caracteres y una combinación de letras, números y símbolos especiales. La pantalla confirmará con tildes verdes el cumplimiento de cada requisito.

Ingresá nuevamente la clave en el campo de confirmación y tocá el botón Guardar. A continuación, el sistema te pedirá asociar una dirección de correo electrónico de recuperación. Este paso es fundamental, ya que el mail representa la única vía para restablecer el acceso si olvidás tu contraseña.

En la siguiente galería de capturas de pantalla realizadas por iProfesional se muestra el proceso a partir del mensaje enviado desde WhatsApp:

Mensaje enviado por WhatsApp acerca de la nueva contraseña.

Inicio del proceso de reemplazo de contraseña en WhatsApp.

Inicio del formulario para cambio de contraseña en WhatsApp

Nueva contraseña validada en WhatsApp

La contraseña ingresada puede cambiarse en WhatsApp

¿Cómo se configura una llave de acceso o passkey en tu celular?

Para configurar una llave de acceso o passkey tenés que dirigirte a la sección de seguridad de tu cuenta dentro de WhatsApp. Esta función opcional simplifica el inicio de sesión y ofrece una capa extra de resguardo biométrico.

Ingresá a la aplicación, tocá en Ajustes, seleccioná Cuenta y presioná la opción Claves de acceso. En la pantalla desplegada, pulsá el botón Crear clave de acceso para iniciar la vinculación. Podés repasar el proceso paso a paso en el siguiente video:

El sistema operativo de tu teléfono móvil mostrará un cuadro de diálogo emergente para confirmar la operación. Presioná la opción Continuar para asociar la clave al gestor de credenciales de tu equipo.

Validá tu identidad mediante el sensor de huella dactilar, el reconocimiento facial o el código de desbloqueo de tu pantalla. La credencial quedará resguardada en Google Password Manager para usuarios Android o en iCloud Keychain para usuarios de Apple.

Una vez completado este trámite, podrás ingresar a la aplicación sin necesidad de esperar mensajes de texto ni de tipear códigos manuales. Si en algún momento querés dar de baja esta credencial, podés ingresar al mismo menú y seleccionar la opción Revocar.

¿En qué situaciones específicas te solicitará WhatsApp esta nueva clave?

WhatsApp te solicitará la nueva contraseña o passkey en situaciones específicas orientadas a proteger tu cuenta ante eventos de riesgo. La aplicación no te pedirá la clave cada vez que abras un chat cotidiano.

La primera situación ocurre durante el registro o la transferencia de tu cuenta a un celular nuevo. Luego de ingresar el número telefónico y validar el código de inicio, la pantalla de verificación te exigirá la contraseña alfanumérica o la validación por passkey.

El segundo escenario abarca las comprobaciones periódicas de presencia del usuario dentro de la aplicación. De forma aleatoria, la plataforma muestra pantallas intermitentes de verificación. Este mecanismo evita que un tercero lea tus conversaciones si dejás el celular desprotegido sobre una mesa.

La tercera situación específica se activa al restaurar servicios financieros y pagos en WhatsApp Payments. Al reinstalar la aplicación o cambiar de equipo, el sistema exige la confirmación de la contraseña alfanumérica como requisito previo para reasociar tus datos bancarios resguardados.

El cuarto evento surge al intentar modificar ajustes sensibles de seguridad. Deberás ingresar la clave si buscás desactivar la verificación en dos pasos, cambiar el correo de respaldo, borrar una passkey activa o cerrar sesión en dispositivos vinculados como WhatsApp Web.

¿Cómo recupero mi cuenta si olvido la contraseña de WhatsApp?

Recuperás tu cuenta mediante la dirección de correo electrónico de recuperación que asociaste al activar la verificación en dos pasos. Si olvidás tu contraseña alfanumérica, el sistema te permite solicitar el envío de un enlace especial a tu casilla de mail.

Al hacer clic en el enlace recibido en tu casilla de correo, la aplicación desactiva la contraseña olvidada para que puedas definir una clave nueva sin perder el historial de tus conversaciones. Por esta razón, resulta imprescindible verificar que la cuenta de correo ingresada esté activa.

En caso de no haber agregado un e-mail de respaldo durante la configuración inicial, el proceso de recuperación exige una pausa obligatoria por motivos de seguridad. Deberás esperar un período de siete días sin utilizar la aplicación para poder registrar nuevamente tu número sin colocar la contraseña.

Transcurridos esos siete días, el sistema habilita el reingreso con el código SMS de verificación inicial, aunque todas las conversaciones pendientes enviadas durante ese lapso se borrarán por protección de datos.

Si tenés una passkey configurada en tu celular o sincronizada en servidores de acceso remoto (computacióin en la nube, en la jerga informática) con Google o Apple, el restablecimiento es inmediato. En ese caso, podés autenticar tu identidad con tu huella dactilar o rostro para saltear la clave de texto y definir una contraseña nueva en el acto.

¿Qué hago si no me llega el correo de recuperación de la clave?

Si no recibís el correo electrónico de recuperación en tu casilla, el primer paso consiste en revisar las carpetas de Correo no deseado, Spam o Promociones. Los filtros automáticos de los proveedores de mail suelen desviar mensajes con enlaces de seguridad.

Verificá que la dirección de correo ingresada durante la configuración inicial sea la correcta. Si anotaste mal un caracter o utilizaste una casilla que ya no existe, la aplicación no podrá completar el envío de las instrucciones de restauración.

Ante la falta de acceso a la casilla de e-mail de respaldo y la imposibilidad de recordar tu clave, la única alternativa es la espera de seguridad de siete días. Durante ese intervalo, la cuenta permanece bloqueada para resguardar la privacidad frente a posibles intentos de intromisión.

Una vez cumplido el plazo de siete días sin actividad en la cuenta, abrí WhatsApp e iniciá el trámite de registro mediante el código SMS tradicional. Podrás configurar una nueva clave alfanumérica y asociar una casilla de correo válida.

¿Cómo funcionan las passkeys en dispositivos múltiples?

Las passkeys en dispositivos múltiples funcionan mediante la generación de credenciales biométricas independientes vinculadas al gestor de seguridad de cada sistema operativo. La plataforma admite registrar más de una llave de acceso para una misma cuenta.

Si utilizás un teléfono móvil Android y una tableta con iOS, podés vincular una passkey en Google Password Manager para el dispositivo Android y otra en iCloud Keychain para la tableta de Apple. Cada equipo conserva su propio par de claves criptográficas.

Esta arquitectura facilita el inicio de sesión en varios equipos sin perder el acceso si cambiás de celular o plataforma. Al intentar verificar tu identidad desde cualquier dispositivo registrado, el sistema solicita únicamente la validación de huella, rostro o código de pantalla local.

En caso de vender o perder uno de los dispositivos secundarios, podés ingresar al menú de Claves de acceso desde tu teléfono principal y seleccionar la opción Revocar para eliminar la credencial de forma remota.

¿Tengo que actualizar la aplicación para ver estas nuevas funciones?

Sí, debés actualizar la aplicación a la versión más reciente disponible en Google Play Store o Apple App Store para acceder a estas funciones. Las capas de resguardo requieren cambios en el código interno de la plataforma.

Las passkeys y la contraseña alfanumérica dependen también del sistema operativo de tu celular. En teléfonos móviles Android se requiere la versión 9 o superior con Google Play Services al día, mientras que en dispositivos iPhone se exige iOS 16 en adelante.

Si tu teléfono cuenta con una versión antigua de WhatsApp o del sistema operativo, el menú de ajustes continuará con la opción del PIN numérico tradicional de seis dígitos.

Se recomienda verificar periódicamente las actualizaciones pendientes en la tienda oficial de aplicaciones para garantizar el funcionamiento correcto de las nuevas herramientas de ciberseguridad.

¿Qué pasa con tu cuenta si te roban el celular y el chip?

Si te roban el celular y el chip, el ladrón no podrá ingresar a tu WhatsApp porque la contraseña alfanumérica y la passkey bloquean el acceso aunque obtenga el código SMS. La doble capa de protección impide la toma de control no autorizada de la cuenta.

En un intento de robo de línea, el delincuente coloca tu chip en otro teléfono y recibe el mensaje de texto con el código de seis dígitos. Sin embargo, al completar ese primer paso, la aplicación detiene el avance y exige la contraseña alfanumérica o la clave biométrica que solo vos conocés. En el siguiente video se analiza este comportamiento de resguardo técnico:

Para tomar el control de tus chats, el primer movimiento exige acudir a tu compañía de telefonía móvil para denunciar el robo, bloquear la tarjeta SIM sustraída y solicitar un chip nuevo con tu mismo número de teléfono.

Una vez que colocás la nueva tarjeta SIM en otro dispositivo, descargás WhatsApp e iniciás el trámite de alta. Al validar el código SMS de registro e ingresar tu contraseña o passkey, la cuenta se activa en tu nuevo equipo.

En ese instante, el sistema cierra de forma automática todas las sesiones abiertas en otros celulares o computadoras, incluido el equipo que te robaron. De este modo, la cuenta queda a salvo y el teléfono sustraído pierde todo acceso a tus conversaciones.

¿Qué otras funciones de seguridad acompañan esta actualización de WhatsApp?

La actualización de contraseñas y passkeys se complementa con herramientas para analizar llamadas de desconocidos y cifrar respaldos en la nube. Estas adiciones refuerzan la protección integral de la cuenta ante intentos de estafa.

En dispositivos Android, la pantalla de llamada entrante muestra datos contextuales adicionales cuando llama un número no guardado en la agenda. El sistema indica si el número proviene de otro país y si existen grupos de chat en común entre ambos contactos.

Esta información le permite al usuario tomarse un momento antes de atender y evaluar la veracidad del llamado. Los estafadores suelen apelar a la urgencia para manipular a las víctimas, por lo que estos datos ayudan a frenar engaños telefónicos.

A su vez, la plataforma fortaleció el cifrado de extremo a extremo para las copias de seguridad resguardadas en la nube. Podés proteger tus respaldos en Google Drive e iCloud mediante tu passkey o una clave alfanumérica personalizada. De este modo, nadie puede acceder a tu historial de conversaciones guardado en la red.

Por último, la aplicación mantiene activa la opción de bloqueo de pantalla por tiempo de inactividad. Esta función requiere autenticación por huella o rostro tras un minuto de inactividad, lo que impide que terceros miren tus chats sin autorización.

¿Qué recomendaciones finales deben considerar los usuarios en Argentina?

Los usuarios en Argentina deben realizar la renovación manual de su clave de acceso desde los ajustes de la aplicación, ya que el cambio no se aplica de forma automática. Cada persona debe ingresar a la configuración de su teléfono para efectuar la actualización.

Es recomendable crear una contraseña alfanumérica única de más de 10 caracteres que no utilices en otros servicios digitales. Resulta vital anotar la clave en un lugar seguro y mantener actualizado el correo electrónico de recuperación.

Para aquellos usuarios que manejan cuentas comerciales o profesionales en la plataforma, la activación de la autenticación en dos pasos con clave alfanumérica representa una medida imprescindible. Un secuestro de cuenta comercial puede causar pérdidas económicas directas y daños en la reputación.

En un escenario donde los intentos de estafa virtual crecen día a día en el país, la combinación de una contraseña sólida con claves biométricas passkeys coloca a WhatsApp en un estándar de protección superior. Adoptar estas herramientas toma pocos minutos y evita dolores de cabeza futuros.