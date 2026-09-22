El Gobierno nombró a un militar antártico en Ciencia y Tecnología

La llegada de Lencina se suma a otro recambio reciente dentro de la misma cartera, con la designación de Adriana Baravalle al frente del área

El Poder Ejecutivo designó al comodoro César Oscar Lencina como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, un área que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Lencina pertenece a la Fuerza Aérea Argentina y acumula antecedentes en tareas de investigación realizadas en la Antártida.

El nombramiento se formalizó mediante el decreto 1056/2026, publicado en el Boletín Oficial y refrendado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Lencina (en la fotografía inicial) ocupa el lugar que dejó José Luis Acevedo, funcionario cercano a Santilli que conducía la subsecretaría desde abril de 2025. El mismo decreto que formaliza la llegada de Lencina también aceptó la renuncia de Acevedo a ese puesto.

¿Qué formación y trayectoria tiene el nuevo subsecretario?

El comodoro se recibió de licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales en el Instituto Universitario Aeronáutico y completó una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador. Antes de este nombramiento encabezó la Base Aérea Militar de Mar del Plata y la Base Antártica Marambio, además de cumplir funciones en el área de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea.

Como Lencina sigue en actividad dentro de la Fuerza Aérea, el decreto ordena adecuar su situación de revista según lo previsto en el artículo 38 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

La llegada de Lencina se suma a otro recambio reciente dentro de la misma cartera. A fines de julio, Darío Genua dejó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología después de una reorganización que le quitó el control de varias áreas. En su lugar, Santilli designó a Adriana Baravalle, mediante el decreto 730/2026 del 13 de agosto.