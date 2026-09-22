WhatsApp deja de funcionar en estos celulares: la lista de modelos

La aplicación de mensajería eleva sus requisitos de seguridad. Cuáles son los teléfonos que se quedan sin soporte y cómo saber si el tuyo está afectado

El vertiginoso avance de la tecnología de consumo y las continuas actualizaciones de software imponen un ritmo de renovación constante en los dispositivos móviles. A partir del próximo mes, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp dejará de funcionar en una lista seleccionada de teléfonos celulares antiguos. Esta medida forma parte del plan periódico de mantenimiento de la plataforma propiedad de Meta, cuyo objetivo principal es garantizar estándares altos de ciberseguridad y optimizar el rendimiento mediante el uso de nuevas herramientas integradas.

La decisión afecta a aquellos modelos de smartphones que operan con versiones obsoletas de los sistemas operativos Android e iOS, los cuales carecen de la capacidad técnica para procesar los parches de seguridad recientes. Al no poder recibir estas mejoras críticas, los equipos quedan expuestos a vulnerabilidades de privacidad y fallos en el rendimiento general, razón por la cual la compañía interrumpe el soporte técnico de manera definitiva.

Los usuarios que posean alguno de los terminales incluidos en el listado no podrán enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas o acceder a sus copias de seguridad una vez que entre en vigencia el cese de soporte. Para seguir utilizando el servicio sin interrupciones, la recomendación oficial consiste en actualizar el sistema operativo del teléfono -en caso de que el fabricante lo permita- o migrar los datos hacia un equipo de generación más reciente.

Modelos de celulares que se quedan sin Whatsapp

La interrupción del servicio abarca a marcas populares del mercado que cuentan con sistemas operativos previos a las versiones requeridas por la plataforma de mensajería:

Dispositivos con sistema Android: la aplicación dejará de ser compatible con teléfonos que ejecuten versiones anteriores a Android 5.0 (Lollipop). Entre los modelos más conocidos se encuentran el Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Core, LG Optimus F3, Huawei Ascend Mate, ZTE Grand S Flex y Sony Xperia M.

Teléfonos de la línea Apple: en el caso de los dispositivos de la manzana morsada, la restricción alcanzará a los modelos que no puedan actualizarse a iOS 12 o versiones superiores, como es el caso del iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, 4S, iPhone 5 y 5c.

Modelos de otras marcas: también se verán afectados terminales clásicos de fabricantes como Motorola, Lenovo y Wiko lanzados hace más de una década al mercado comercial.

Cómo verificar la versión del sistema operativo

Para comprobar si un teléfono celular seguirá siendo compatible con el servicio en las próximas semanas, es posible revisar la versión del software de forma manual desde el menú de ajustes: