Frente al avance de la piratería del asfalto en el reparto de última milla, la integración de cámaras en cabina y sensores redefine la seguridad

La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (Casel) impulsa la adopción de inteligencia artificial (IA), telemática avanzada y cámaras inteligentes en cabinas para frenar los robos en la distribución logística de última milla. Esta combinación tecnológica permite predecir y neutralizar ataques criminales en tiempo real antes de la apertura no autorizada de las puertas o el bloqueo de señal.

El despliegue de estas herramientas responde de forma directa a la migración del delito desde los depósitos fijos hacia la vía pública. Tras la expansión del comercio electrónico en el país, el 83% de los robos de carga se concentra en camionetas y utilitarios de reparto urbano, según datos de la Casel. Frente a este escenario, las empresas abandonan el GPS tradicional para incorporar sensores con análisis algorítmico.

El volumen de operaciones digitales explica la magnitud del reto operacional para el transporte. Durante el año 2025 se registraron 253 millones de órdenes de compra en el mercado local, con el traslado de 645 millones de productos, de acuerdo a datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Como el 59% de los paquetes se entrega directo en el domicilio del comprador, la vía pública se convirtió en el escenario central de vulnerabilidad.

Las estadísticas de la Casel contabilizaron 4.490 ataques a vehículos de carga en doce meses. El 54% de los delitos ocurre durante las maniobras de carga y descarga en la calle, mientras que un 27% sucede en semáforos o detenciones del tránsito. El 72% de los incidentes se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con especial impacto sobre comestibles y paquetería.

Sebastián Cason, presidente de Casel, dijo a iProfesional que "el mapa del delito logístico mutó. Los centros de distribución reforzaron sus perímetros con tecnología fija. En las calles, la explosión del e-commerce atomizó la carga".

Este cambio estructural en las ventas en línea se alinea con el análisis del comercio electrónico sobre inteligencia artificial, pagos y logística, donde la trazabilidad y la seguridad digital resultan determinantes para sostener el crecimiento de las operaciones.

¿Por qué el GPS tradicional quedó desactualizado frente a la piratería del asfalto?

El sistema de rastreo por GPS convencional resulta insuficiente contra el delito porque opera bajo un esquema exclusivamente reactivo y posterior al hecho. Esta tecnología limita su función a indicar dónde estuvo el vehículo en el pasado. Sin embargo, carece de la capacidad para alertar lo que ocurre dentro o fuera de la unidad en el momento exacto del peligro.

El alcance del GPS clásico sobre la reducción de la siniestralidad es modesto. Los estudios de la industria confirman que la instalación de un rastreador básico solo logra disminuir los ilícitos entre un 8% y un 12%. Además, presenta una falla crítica: no emite datos cuando el vehículo permanece estacionado. Ese detalle cobra relevancia si se considera que el 90% de los robos se produce con la unidad detenida.

Otro factor determinante es la alta fragilidad del GPS ante los inhibidores de señal que emplean las bandas delictivas. Esos dispositivos bloquean la comunicación con las centrales de monitoreo. Por este motivo, la tecnología satelital simple no puede contener las modalidades actuales de la piratería del asfalto.

La industria de la seguridad privada impulsa un cambio de paradigma operacional. La prioridad actual consiste en superar la dependencia del hardware físico instalado en los camiones. El valor del servicio no reside en la caja metálica colocada en el chasis, sino en la capacidad del software para validar las alertas y coordinar la respuesta operativa inmediata.

Cason advirtió que "el GPS convencional quedó relegado porque fue diseñado para ser un sistema reactivo y forense: informa dónde ha estado una unidad, pero no qué le sucede en el momento crítico del riesgo".

"La industria debe superar la 'dictadura del hardware': el valor ya no está en la caja física instalada en el vehículo, sino en la capacidad del software de validar el evento y activar la respuesta operativa", afirmó Cason.

¿Cómo funcionan la telemática y la inteligencia artificial para prevenir delitos en ruta?

La telemática moderna y la inteligencia artificial integran cámaras de alta definición, sensores inteligentes y algoritmos de procesamiento simultáneo. Esta arquitectura tecnológica permite pasar del monitoreo pasivo a un modelo de prevención en tiempo real. La plataforma evalúa patrones de conducta y datos de telemetría de forma permanente.

La protección en cabina y en el exterior se estructura mediante dos componentes clave: los sistemas DMS y ADAS. El sistema DMS enfoca su atención en la actividad humana dentro del habitáculo. Su función central consiste en detectar síntomas de fatiga, somnolencia, uso del teléfono celular, distracciones o la presencia de humo de cigarrillo en el chofer.

En forma paralela, la tecnología ADAS supervisa el entorno exterior del vehículo en movimiento. Este módulo advierte riesgos inminentes como la posibilidad de colisiones frontales, la invasión involuntaria de carril o la pérdida de la distancia mínima de seguimiento respecto a otros autos. La combinación de ambos radares inteligentes reduce de forma drástica los accidentes y las pérdidas.

Esta modalidad resuelve además un obstáculo histórico de la videovigilancia denominado el fenómeno del "Diógenes digital". A nivel mundial, el 98% de las grabaciones de video se borra a los 30 días sin que ningún operador las observe. Guardar miles de horas de imágenes continuas genera costos gigantescos de almacenamiento y satura las redes móviles de datos.

Para evitar esa ineficiencia, las plataformas actuales funcionan mediante el esquema Cloud-on-Demand con procesamiento en el borde. El equipo graba la información de manera local dentro del vehículo. La cámara solo transmite hacia la central de control clips de video de 10 a 15 segundos cuando el algoritmo confirma un evento de riesgo real.

Cason señaló que "dado que el 98% del video grabado en el mundo se borra a los 30 días sin ser visto jamás, nuestros sistemas operan bajo Cloud-on-Demand, graban localmente y solo transmiten a la central clips de 10 a 15 segundos ante eventos de riesgo confirmado".

Un ejemplo práctico de esta tendencia en el país se refleja en cómo la inteligencia artificial permite acelerar tiempos de envíos en Andreani, donde se aplica reconocimiento de imágenes para acelerar procesos y mejorar la seguridad operativa.

¿De qué manera la tecnología logística mejora la rentabilidad de las empresas?

La adopción de sensores, cámaras de análisis y telemática mejora la rentabilidad de las empresas al convertir la prevención de riesgos en una fuente directa de ahorro operativo. El análisis de datos telemáticos permite optimizar la gestión del transporte y recortar gastos innecesarios de combustible.

Los análisis financieros demuestran que la digitalización de las unidades no constituye un gasto a fondo perdido. La inversión en telemática e inteligencia artificial presenta un período de retorno demostrado de entre 6 y 14 meses. A partir de ese momento, la reducción de costos operativos genera un impacto positivo directo en el balance financiero de la compañía. El titular de la Casel advirtió que "en la Argentina de hoy, el costo operativo real es el de no hacer nada".

El uso de algoritmos preventivos disminuye el desgaste mecánico del motor y reduce la tasa de siniestralidad vial. Al registrar frenadas bruscas, aceleraciones indebidas o giros cerrados, el software fomenta un hábito de conducción eficiente. Esta mejora en el manejo extiende la vida útil de los neumáticos y de las piezas clave del camión.

A su vez, la baja en los índices de accidentes y robos abre la puerta a negociaciones favorables con las compañías aseguradoras. Las flotas que implementan videovigilancia inteligente obtienen rebajas sustanciales en el costo de las pólizas. Este beneficio alivia las finanzas de los transportistas en un contexto signado por la suba de los insumos operativos.

El mercado atraviesa una transición desde la compra de hardware hacia el modelo de servicios por suscripción en la nube (VSaaS). Las empresas evitan así desembolsos previsibles (OpEx). Este cambio resulta fundamental para la sostenibilidad de la logística en plena escalada inflacionaria.

Las empresas de transporte enfrentan costos crecientes en su operación diaria. El combustible registró incrementos que superan el 75% en el precio del gasoil, al tiempo que los índices generales del costo del transporte se mantienen en alza constante. Ante esta coyuntura, la eficiencia tecnológica representa la única vía para resguardar el margen de ganancias.

En este contexto de automatización, la discusión se extiende al modo en que drones e inteligencia artificial reorganizan la cadena de suministro, con la optimización de rutas y la reducción de costos logísticos en geografías complejas.

¿Qué desafíos éticos y regulatorios plantea el uso de cámaras dentro de las cabinas?

El uso de videovigilancia móvil en las cabinas exige resguardar el derecho a la privacidad de los conductores sin perder eficacia de protección. La respuesta técnica a esta tensión es el procesamiento de información en el propio dispositivo (Edge AI). La cámara no realiza un monitoreo en vivo continuo del chofer ni transmite su imagen de forma ininterrumpida.

La lente interior opera de manera autónoma y solo envía fragmentos de video ante la detección objetiva de un peligro. Si el algoritmo no registra episodios de distracción, somnolencia, colisión o activación del botón de pánico, ningún material se sube a los servidores centrales. De este modo se protege la intimidad del trabajador durante su jornada laboral.

La videovigilancia en cabina se transformó en una herramienta decisiva para reducir la conflictividad en el fuero laboral. La Argentina registró un récord preocupante de 134.131 juicios laborales durante un solo período de doce meses. En ese contexto, las pruebas de video aportan evidencia imparcial para dirimir controversias.

Las estadísticas viales señalan que el 80% de los accidentes de tránsito que involucran a vehículos pesados es provocado por imprudencias de terceros. Gracias al respaldo de las grabaciones objetivas, el 91% de los administradores de flotas logró exonerar a sus choferes ante reclamos judiciales o acusaciones infundadas. Las cámaras representan un seguro de protección para la reputación del conductor.

¿Qué políticas públicas y estándares técnicos se necesitan para modernizar las flotas?

La adopción de tecnología avanzada en el transporte argentino requiere medidas de fomento estatal, en especial para las pymes. Desde Casel proponen implementar la desgravación arancelaria para la importación de procesadores de analítica e inteligencia artificial que no se producen en el país. Esta medida permitiría abaratar la adquisición de los equipos embarcados.

Otra propuesta central de la entidad abarca el acuerdo de convenios marco con la Superintendencia de Seguros de la Nación. La iniciativa busca establecer rebajas obligatorias en las pólizas de seguro para aquellas pymes logísticas que incorporen sensores y cámaras en sus flotas. También se solicita la creación de líneas de financiamiento accesible con tasas preferenciales.

Un obstáculo técnico relevante en el territorio nacional radica en la fragmentación de los sistemas. La falta de estándares comunes impide que la información fluya con rapidez ante una emergencia en ruta. La proliferación de plataformas cerradas bloquea la comunicación ágil entre el transporte privado y los centros de monitoreo públicos.

Para resolver esta barrera se requiere desplegar una capa de software basada en la nube que traduzca e integre datos de distintas marcas. Además, resulta imprescindible adoptar un protocolo nacional con API de estándar abierto para el despacho automático de alarmas. Este esquema garantiza que solo los eventos validados por la inteligencia artificial viajen hacia los centros de respuesta pública de cada jurisdicción.

La homologación de los equipos resulta indispensable para evitar fallas catastróficas en el servicio. La masificación de hardware genérico de bajo costo sin certificaciones de ciberseguridad degrada la calidad operativa. Casel promueve estándares estrictos de resistencia automotriz ante vibraciones y cambios extremos de temperatura.

Los dispositivos embarcados deben contar con conectividad nativa compatible con redes 4G LTE-M y NB-IoT. Esta especificación técnica prepara al parque automotor frente al próximo apagón de las redes 2G y 3G en la región. En materia de ciberseguridad, se exige la encriptación de datos de extremo a extremo sin intervenir la electrónica del vehículo.

El escalamiento corporativo de estas herramientas coincide con los análisis sobre el desafío de escalar la inteligencia artificial en las organizaciones, donde la infraestructura elástica y la gobernanza resultan indispensables.

Las estimaciones conjuntas de Casel y CERSAT proyectan un escenario de acelerada adopción tecnológica. Se calcula que entre el 15% y el 20% del parque automotor de carga en la Argentina estará conectado mediante estas plataformas para el año 2030. La conectividad masiva definirá el futuro de la seguridad en las rutas del país.