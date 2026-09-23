De dónde son las primeras escuelas rurales que tendrán Starlink por el plan del Gobierno

A través del Ministerio de Capital Humano, el gobierno puso en marcha un plan de conectividad para establecimientos educativos en zonas aisladas

En el marco del plan federal "Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina", el Gobierno nacional oficializó la puesta en funcionamiento de las primeras antenas de internet satelital de alta velocidad provistas por la firma Starlink en instituciones de contexto rural. La iniciativa, coordinada entre el Ministerio de Capital Humano y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), contempla un convenio estratégico para llevar conectividad de alta calidad a 6.000 escuelas de todo el país, con el objetivo central de conectar a comunidades educativas de zonas aisladas o geográficamente desatendidas para garantizar la alfabetización digital e igualar oportunidades de aprendizaje.

El anuncio formal de esta primera etapa se concretó a través de un encuentro por videoconferencia que reunió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; al interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores; al secretario de Educación, Carlos Torrendell; y al representante de Starlink, Juan David Vélez. Durante la reunión, funcionarios y autoridades celebraron el impacto pedagógico de contar con señal constante de alta velocidad, un insumo clave para fortalecer talleres de computación, proyectos radiales escolares y transmisiones por streaming que antes resultaban inviables por el aislamiento de los establecimientos.

Starlink gratis para escuelas rurales de Argentina: las primeras 5 beneficiadas en el país

El despliegue inicial del acuerdo global —que alcanzará a miles de instituciones a lo largo del territorio argentino— dio sus primeros pasos en establecimientos de educación primaria de gestión pública situados en parajes y paradas rurales de cinco provincias:

Chaco: Escuela de Educación Primaria (EEP) Nº 529, ubicada en la localidad de Tres Isletas.

Entre Ríos: Escuela Primaria Nº 31 "Gabriela Mistral", situada en el departamento de Islas del Ibicuy.

Santa Cruz: Escuela Primaria Provincial Nº 50 "Monseñor Juan Cagliero", en la guarnición de Rospentek.

Santa Fe: Escuela Nº 126 "Miguel de Azcuénaga", localizada en el Paraje El Caramelo.

Tucumán: Escuela Nº 234 "Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino", en la comuna rural de Yucumanita.

Inclusión digital y el Programa de Conectividad de Interés Público

El proyecto forma parte de las políticas impulsadas por el ENACOM para llevar banda ancha a áreas de salud, seguridad y educación sin cobertura tradicional de fibra óptica o redes móviles. Sobre el impacto en el aula y el alcance de la meta fijada, Juan Martín Ozores remarcó que la medida "permitirá a cada alumno desarrollarse, ganar habilidades digitales y conectarse con estudiantes de otras provincias ubicados a miles de kilómetros de distancia".

Por su parte, directivas de las escuelas receptoras destacaron que la tecnología permitirá reactivar equipamiento informático en desuso por falta de señal, optimizar proyectos de radiodifusión institucional y acortar la brecha educativa de los alumnos en comunidades aisladas.