Desde qué modelo conviene gastar plata y dar el salto a un iPhone 18 Pro

El nuevo celular de Apple suma mejoras en cámara, batería y rendimiento. Qué cambia frente a las generaciones anteriores y cuándo vale la pena renovar

Cada vez que Apple presenta un iPhone, vuelve una pregunta conocida: si el teléfono que tenemos todavía funciona bien, ¿hay alguna razón para gastar en el nuevo? Con el iPhone 18 Pro, la respuesta cambia bastante según el modelo que se quiera dejar atrás. También influye el estado de ese equipo, porque una batería agotada puede volver atractiva una renovación que, sobre el papel, parecía innecesaria.

Apple incorporó una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable, el chip A20 Pro y mejoras en la autonomía. En Estados Unidos, el precio arranca en u$s1.199 para la versión de 256 GB.

Es una referencia internacional: para decidir una compra en la Argentina habrá que mirar el precio local y descontar lo que se pueda recuperar por vender el celular usado.

Del iPhone 13 o 14 al 18 Pro

Quien tiene un iPhone 13 o 14 acumula varias generaciones sin cambiar de equipo. En ese caso, la mejora no pasa únicamente por sacar fotos con una cámara más nueva, dado que, también, pesan la batería, el rendimiento y esos detalles cotidianos que empiezan a molestar cuando el teléfono ya tiene unos años, como quedarse sin espacio o depender del cargador antes de que termine el día.

Los iPhone 13 y 14 no son compatibles con Apple Intelligence ni con Siri AI, funciones que Apple habilita desde el iPhone 15 Pro y en la familia iPhone 16 en adelante.

Cabe destacar igual que Siri AI puede utilizarse en la Argentina en su versión beta, pero por ahora requiere configurar el idioma en inglés. Apple prevé incorporar el español en octubre, por lo que hoy no conviene comprar el iPhone 18 Pro dando por hecho que esa función ya va a funcionar al 100% en nuestro idioma.

Para el dueño de un iPhone 13 o 14, entonces, el 18 Pro puede ofrecer una diferencia concreta en varios frentes al mismo tiempo. De todos modos, si el equipo sigue respondiendo bien, no hay problemas con el almacenamiento del equipo y la única queja es que la carga dura poco, cambiar la batería podría ser una solución más conveniente que comprar otro celular.

Si tenés un iPhone 15 o 16 Pro

La comparación se vuelve menos directa cuando aparece el iPhone 15.

El modelo común no puede usar Apple Intelligence, mientras que el 15 Pro y el 15 Pro Max sí son compatibles. Esa distinción puede pesar para quien tiene interés en las nuevas funciones de Apple y evita meter a toda la generación en la misma bolsa.

Pasar de un iPhone 15 común al 18 Pro puede ser atractivo para quien quiere mejorar la cámara y acceder a prestaciones de la gama más alta. El dueño de un 15 Pro ya cuenta con un celular avanzado, de modo que la conveniencia del cambio dependerá más de cómo está su equipo, cuánto aprovecha la cámara y qué diferencia de plata le piden para renovarlo.

Con un iPhone 16 Pro en la mano, estrenar el 18 Pro ya requiere una justificación más precisa. El modelo anterior sigue siendo potente, tiene una cámara versátil y es compatible con Apple Intelligence y Siri AI. Quien quiera esas funciones no necesita cambiar de celular para acceder a ellas.

Las diferencias pueden resultar más interesantes para alguien que usa mucho la cámara, debido a que la apertura variable del 18 Pro incorpora un control fotográfico que Apple no ofrecía antes en el iPhone.

En batería, la compañía informa hasta 34 horas de reproducción de video para el 18 Pro, frente a 27 horas para el 16 Pro. Al final, son resultados de pruebas de Apple y sirven para comparar los modelos, ya que la duración diaria real dependerá del uso de cada persona.

Por eso mismo, si el 16 Pro se usa para trabajar, grabar contenido o sacar fotos todos los días, esas mejoras pueden inclinar la balanza. Para quien está conforme con su teléfono, la decisión pasa menos por las especificaciones y más por cuánto tendría que agregar después de venderlo.

Con un iPhone 17 Pro

El caso del iPhone 17 Pro es el más difícil para Apple si la pregunta es qué gana el comprador a cambio de su plata. El 18 Pro suma una cámara principal con apertura variable, un chip más reciente y cambios para sostener el rendimiento cuando se le exige mucho al equipo.

Según las cifras de Apple para Latinoamérica, la reproducción de video pasa de hasta 31 horas en el 17 Pro a 34 horas en el 18 Pro.

Son mejoras que pueden interesarle a quien filma o trabaja intensivamente con el celular.

En un uso más habitual, entre mensajes, redes sociales, aplicaciones y fotos ocasionales, el 17 Pro sigue siendo un equipo muy reciente y capaz de desempeñar todas las tareas sin mayores inconvenites.

Y esto mismo verifica, Pedro Aznar, director de Applesfera, al probar el equipo y sostener que "desde un iPhone 17 Pro, el cambio continúa siendo difícil de justificar para la mayoría". El especialista encuentra más atractivo el salto desde generaciones anteriores.

Por este motivo, salvo que aparezca una oportunidad para cambiarlo poniendo poca plata, conservarlo parece la decisión más sensata.

Entonces, ¿desde qué iPhone conviene pasar al 18 Pro?

El iPhone 13 y 14 parecen marcar el punto a partir del cual el cambio empieza a valer la pena. Desde esos modelos o anteriores, el salto al 18 Pro reúne varios años de mejoras en cámara, autonomía y rendimiento que pueden notarse en el uso diario. También puede resultar atractivo desde un iPhone 15 común, sobre todo si la idea es acceder a las herramientas de fotografía y video de la línea Pro.

Con un 15 Pro o un 16 Pro, la decisión exige mirar más de cerca el estado del equipo y la plata que habría que agregar después de venderlo, mientras que el 17 Pro plantea la cuenta más difícil: todavía es un celular muy reciente y, salvo que se aproveche especialmente alguna de las novedades, el gasto cuesta justificarlo.

Por eso, antes de renovar, conviene poner tres números sobre la mesa: el precio del 18 Pro, el valor de reventa del iPhone actual y el costo real del cambio. Después viene la pregunta decisiva: qué mejora se va a aprovechar todos los días.

Si no aparece una respuesta contundente, el teléfono que ya está en el bolsillo probablemente tenga vida para rato.