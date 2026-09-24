Meta consolidó su apuesta por los dispositivos portátiles con inteligencia artificial como eje central de su próxima etapa tecnológica

La empresa Meta mostró en su encuentro Connect 2026 tres grandes apuestas de hardware y software: las Meta VR Glasses, un par de lentes de realidad virtual que pesan apenas 100 gramos y llegarán al mercado en 2027 por 1.299 dólares; los Ray-Ban Meta Audio, las primeras gafas inteligentes de la compañía sin cámara; y una batería de mejoras para Muse, su agente de inteligencia artificial (IA) personal que ahora funciona en lentes, Mac y hasta tendrá su propio correo electrónico.

El encuentro, liderado por Mark Zuckerberg en la ciudad californiana de Menlo Park, también incluyó la tercera generación de las Ray-Ban Meta, una ampliación del catálogo de gafas con IA a más de 100 estilos entre Ray-Ban, Oakley y Meta Glasses, y la expansión de ventas a nuevos mercados, entre ellos México, Singapur y Corea del Sur.

Qué son las Meta VR Glasses y por qué importan

El dispositivo más llamativo de Connect 2026 son las Meta VR Glasses, un par de lentes que ofrecen realidad virtual inmersiva sin las correas ni el peso de un casco convencional. Con unos 100 gramos sobre la cara (cinco veces menos que las Meta Quest 3), la compañía distribuyó los componentes más pesados, como la batería y los procesadores, en un módulo externo que se engancha al cinturón o se guarda en el bolsillo.

La pantalla es una 5K Infinite Display construida con paneles micro-OLED. La interacción funciona con la mirada y con gestos de las manos, sin controles físicos. El usuario puede desplegar varias pantallas virtuales, convertir cualquier mesa en un teclado táctil y conectar otros dispositivos para extender sus pantallas. Aplicaciones como Disney+, YouTube, HBO Max y Prime Video ya están confirmadas.

Según informó Meta a iProfesional en un comunicado, las Meta VR Glasses salen a la venta en la primavera boreal de 2027 por 1.299,99 dólares. Según el medio digital The Verge, la experiencia resulta más liviana y accesible que la del Apple Vision Pro, y ejecuta algunas de las ideas que Apple intentó con aquel dispositivo, pero en un formato más cómodo.

Qué es Muse y qué novedades trae el agente de IA de Meta

Muse es el agente de inteligencia artificial personal de Meta, lanzado unas semanas antes de Connect. En el encuentro, la compañía amplió sus funciones de forma considerable:

Modo de voz en tiempo real : Muse permite mantener conversaciones largas mientras trabaja en segundo plano. El usuario puede personalizar la voz del agente solo con describirla: más rápida, más lenta o con un acento determinado.

: Muse permite mantener conversaciones largas mientras trabaja en segundo plano. El usuario puede personalizar la voz del agente solo con describirla: más rápida, más lenta o con un acento determinado. Avatares expresivos : Meta Superintelligence Labs presentó Muse Realtime Avatar, una tecnología que convierte la voz del agente en avatares interactivos con expresiones faciales.

: Meta Superintelligence Labs presentó Muse Realtime Avatar, una tecnología que convierte la voz del agente en avatares interactivos con expresiones faciales. Muse en los lentes con IA : En los próximos meses, Muse llegará a las gafas inteligentes de Meta. Se activa al decir el nombre del agente y puede interpretar lo que la cámara de los lentes está viendo: un producto en una góndola, un afiche en la calle o una lista escolar.

: En los próximos meses, Muse llegará a las gafas inteligentes de Meta. Se activa al decir el nombre del agente y puede interpretar lo que la cámara de los lentes está viendo: un producto en una góndola, un afiche en la calle o una lista escolar. Correo electrónico propio : Muse contará con su propia dirección de e-mail para resolver tareas o recibir instrucciones del usuario.

: Muse contará con su propia dirección de e-mail para resolver tareas o recibir instrucciones del usuario. Control de aplicaciones en Mac : Con permiso del usuario, Muse ya puede operar cualquier aplicación en una Mac, gestionar mensajes, buscar archivos viejos y seguir trabajando aunque el usuario se aleje de la computadora.

: Con permiso del usuario, Muse ya puede operar cualquier aplicación en una Mac, gestionar mensajes, buscar archivos viejos y seguir trabajando aunque el usuario se aleje de la computadora. Más integraciones comerciales: A las decenas de socios y al catálogo completo de Shopify se sumaron Walmart, Best Buy, Sephora, Gap, Michael Kors, Wayfair, Ulta y otros. Para pagos, se agregaron Shop Pay y PayPal. Expedia llegará próximamente para planificar viajes, e Instacart, para pedidos de supermercado. En productividad, se sumaron Notion, GitHub y Box.

Muse se puede usar hoy desde su aplicación propia, WhatsApp, la web y la versión de escritorio para Mac.

Qué es Muse Charm, el dispositivo de bolsillo para hablar con la IA

Meta también mostró Muse Charm, un pequeño dispositivo portátil diseñado para interactuar con Muse mediante voz. Tiene el aspecto de un reloj inteligente grueso sin correa, con pantalla, sensor de huellas, cámara frontal y micrófonos. Cabe en el bolsillo y lleva integrado un modelo de voz en tiempo real. La compañía prometió más detalles antes de fin de año.

Qué ofrecen las Ray-Ban Meta Audio, las primeras gafas sin cámara de Meta

Los Ray-Ban Meta Audio son las primeras gafas inteligentes de Meta que no incluyen cámara. Están diseñadas para quienes buscan usar inteligencia artificial y audio de oído abierto durante todo el día, sin generar las preocupaciones de privacidad que provocaron las versiones anteriores con cámara, criticadas en varios países por la posibilidad de filmar sin consentimiento.

Llegan en dos estilos (Clubmaster y Burbank), pesan desde 43 gramos, ofrecen 12 horas de batería y son compatibles con una amplia gama de graduaciones ópticas. Desde The Verge señalaron que, al eliminar la cámara, Meta pudo rediseñar los marcos para hacerlos más delgados y livianos que cualquier modelo anterior.

El precio de entrada es de 349 dólares. Ya se pueden reservar y los envíos comienzan el 13 de octubre. iProfesional informó sobre la evolución de las gafas inteligentes de Meta.

Cómo queda la nueva línea de gafas con IA de Meta en 2026

Para fin de año, Meta tendrá más de 100 estilos de gafas con inteligencia artificial. La ampliación incluye:

Ray-Ban Meta Gen 3 : Diseño más delgado, un botón de acción para acceder rápido a Meta AI, mayor duración de batería y dos marcos nuevos: Aviator y Zena (cat-eye).

: Diseño más delgado, un botón de acción para acceder rápido a Meta AI, mayor duración de batería y dos marcos nuevos: Aviator y Zena (cat-eye). Nuevos estilos Meta Glasses : Se suma un color Ivory de Meta Glasses by Kylie Jenner, una colaboración con la artista internacional Lisa, y nuevas formas de marco (Meta Capri y Meta Nova). También se lanzó un modelo económico (Meta Adventurer) y uno de edición limitada (Meta Fury), disponible solo en las tiendas Meta Lab.

: Se suma un color Ivory de Meta Glasses by Kylie Jenner, una colaboración con la artista internacional Lisa, y nuevas formas de marco (Meta Capri y Meta Nova). También se lanzó un modelo económico (Meta Adventurer) y uno de edición limitada (Meta Fury), disponible solo en las tiendas Meta Lab. Programa Mix & Match : En los Estados Unidos, los usuarios pueden elegir el color de su marco, sus lentes y su estuche.

: En los Estados Unidos, los usuarios pueden elegir el color de su marco, sus lentes y su estuche. Expansión a nuevos mercados : Desde el 23 de septiembre, Meta Glasses se venden en Singapur, Corea del Sur y México. Próximamente llegarán a Brasil y los Emiratos Árabes Unidos.

: Desde el 23 de septiembre, Meta Glasses se venden en Singapur, Corea del Sur y México. Próximamente llegarán a Brasil y los Emiratos Árabes Unidos. Ray-Ban Meta Gen 2 Optics : Tres nuevos colores de temporada.

: Tres nuevos colores de temporada. Meta Ray-Ban Display: Ahora se puede comprar en línea, con venta directa en Canadá y el Reino Unido, y preventas en Francia, Italia y Alemania antes de su disponibilidad el 13 de octubre. Un análisis previo de iProfesional explicó cómo funcionan las Ray-Ban Display.

Qué funciones de software nuevas llegan a las gafas con IA de Meta

Meta anunció actualizaciones de software para los próximos meses con foco en que el usuario mire menos la pantalla del celular:

Asistencia auditiva aprobada por la FDA : Un software que ayuda a personas mayores de 18 años con pérdida auditiva leve o moderada. Se configura en casa, sin turno médico. Cuesta 149,99 dólares o se incluye con la suscripción Meta One. Solo en Estados Unidos, donde lo autorizó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sigla en inglés).

: Un software que ayuda a personas mayores de 18 años con pérdida auditiva leve o moderada. Se configura en casa, sin turno médico. Cuesta 149,99 dólares o se incluye con la suscripción Meta One. Solo en Estados Unidos, donde lo autorizó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sigla en inglés). Entrenamientos guiados y seguimiento nutricional : Para correr y andar en bicicleta, con las manos libres.

: Para correr y andar en bicicleta, con las manos libres. IA de compras: Identifica productos, precios y reseñas a través de los lentes : El usuario puede activar alertas o comprar con la voz.

: El usuario puede activar alertas o comprar con la voz. Video en Dolby Atmos : Los lentes con IA de Meta son el primer dispositivo de consumo capaz de capturar video con sonido espacial real de 360°.

: Los lentes con IA de Meta son el primer dispositivo de consumo capaz de capturar video con sonido espacial real de 360°. Indicaciones basadas en puntos de referencia : En lugar de decir "girá a la izquierda en Broadway", el sistema indica "girá a la izquierda en el supermercado".

: En lugar de decir "girá a la izquierda en Broadway", el sistema indica "girá a la izquierda en el supermercado". Indicaciones para bicicleta y transporte público: Disponibles este mes en Meta Ray-Ban Display, en Estados Unidos y Canadá.

Las gafas con IA también generaron debate en otros ámbitos, como lo documentó iProfesional.

Qué es Hologram y cómo funciona en las videollamadas de Meta

Meta presentó Hologram, una representación digital fotorrealista del usuario en tiempo real. Permite que la persona del otro lado de una videollamada vea el rostro y las expresiones del usuario que lleva puestas las gafas, en lugar de ver solo una imagen genérica. Solo requiere una captura rápida con el teléfono móvil.

Hologram estará disponible en las Meta VR Glasses cuando se lancen en 2027 y comenzará a funcionar en acceso anticipado a través de WhatsApp para quienes usen Meta Ray-Ban Display en los próximos meses.

Qué cambia en Beat Saber y qué juegos nuevos llegan a la realidad virtual

Beat Saber recibirá en 2027 su actualización más grande, con un rediseño visual completo y un nuevo logo después de casi una década. La novedad principal es Flux, un modo de juego basado en el seguimiento de manos de alta fidelidad: las manos del jugador se convierten en armas que canalizan energía para cortar notas y acumular puntos.

Meta también confirmó una serie de títulos nuevos creados para jugarse sin controles en Meta VR Glasses, o con ellos en Meta Quest: Cardmada, Dice Throne Digital, Dragon Grove, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies, Supernatural, Tetris Effect: Mixed Realities y Two Point Hospital.

Cuáles serán los próximos pasos de Meta

Con este encuentro, Meta consolidó su apuesta por los dispositivos portátiles con inteligencia artificial como eje central de su próxima etapa. La combinación de un agente personal como Muse, una oferta de más de 100 modelos de gafas con IA y un dispositivo de realidad virtual liviano apunta a una visión que la compañía define como "superinteligencia personal para todos".

La expansión a mercados como México, Brasil, Singapur y Corea del Sur muestra que la distribución de estos productos dejó de ser exclusiva de Estados Unidos y Europa occidental.