Su diferencial pasa por la combinación de batería, botón de IA dedicado y certificación de resistencia, atributos que no se encuentran juntos en esta gama

El Honor X7e es un celular con batería de 7.500 mAh, cámara de 50 MP con inteligencia artificial (IA) y un botón físico dedicado a la IA que permite acceder al asistente Yoyo con una sola pulsación. En su versión de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, se vende en la Argentina a un precio cercano a los $783.000.

Esa combinación de especificaciones lo ubica en una franja donde otros fabricantes no suelen ofrecer las tres cosas juntas: autonomía de más de dos días, acceso directo a funciones de inteligencia artificial y almacenamiento generoso. El equipo se consigue a través de la tienda oficial de la marca en Mercado Libre, operadores como Personal y Claro, y las Honor Experience Zones de los centros comerciales porteños de Abasto Shopping, Parque Brown y Unicenter.

Según un artículo de iProfesional sobre requisitos para comprar celulares económicos en 2026, el piso recomendable hoy es de 6 GB de RAM física, compatibilidad con Banda 28 y chip NFC para usar SUBE Digital. El Honor X7e cumple con el primer criterio y ofrece almacenamiento de 256 GB, un valor poco frecuente en su segmento de precio.

El Honor X7e apunta a quienes priorizan la duración de la batería. Foto de iProfesional

Cómo es la pantalla del Honor X7e

El Honor X7e, que iProfesional probó durante unas semanas, trae una pantalla TFT LCD de 6,61 pulgadas con resolución HD+ de 720 x 1.604 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. La densidad de píxeles es de 266 ppp, lo que resulta suficiente para la navegación web, redes sociales y reproducción de video en streaming, aunque no alcanza la nitidez de las pantallas Full HD+ que ofrecen algunos competidores en el mismo rango de precio.

La tasa de 120 Hz se nota en la fluidez al desplazarse por listas, menús y feeds de redes sociales. Para un celular de este segmento, la experiencia visual es correcta y cumple con lo esperado.

El Honor X7e se destaca por su almacenamiento generoso. Foto de iProfesional.

Qué procesador usa y cómo rinde en el día a día

El equipo funciona con un chip MediaTek Helio G81 Ultra, un procesador de ocho núcleos pensado para tareas cotidianas. En la práctica, el rendimiento es adecuado para mensajería instantánea, navegación, redes sociales y reproducción multimedia. Las aplicaciones abren sin demoras notorias y la multitarea entre dos o tres aplicaciones se mantiene estable.

Los 6 GB de RAM y los 256 GB de almacenamiento interno le dan un buen margen al usuario para guardar fotos, videos, aplicaciones y documentos sin preocuparse por el espacio. No es un teléfono móvil pensado para gaming exigente ni para edición de video pesada, pero para el uso diario que hace la mayoría de los argentinos con su celular, resuelve sin problemas.

El Honor X7e tiene una pantalla TFT LCD de 6,61 pulgadas con resolución HD+. Foto de iProfesional

Para qué sirve el botón de inteligencia artificial

El Honor X7e incorpora un botón físico dedicado a la inteligencia artificial, algo que la marca llama "AI Instantánea". Con una sola pulsación, el usuario accede al asistente Yoyo, que permite realizar acciones como capturar la pantalla, tomar notas rápidas, identificar objetos con la cámara y obtener sugerencias contextuales.

La función se configura desde Ajustes > Honor AI & Yoyo > Botón de IA. Al mantener presionado el botón, se activa una función similar a Google Lens que analiza lo que aparece en el visor de la cámara y ofrece información relevante. También es posible usar el botón para crear imágenes con IA, una función que Honor sumó en actualizaciones recientes de MagicOS.

Un artículo de iProfesional sobre el uso de inteligencia artificial en la Argentina muestra que la IA dejó de ser una curiosidad para convertirse en una herramienta de productividad cotidiana. Que un celular tenga un acceso directo y físico a esas funciones es un dato que lo diferencia de otros equipos en su franja de precio. No reemplaza la potencia de los modelos de gama alta, pero acerca herramientas de inteligencia artificial al usuario que no quiere o no puede gastar en un equipo premium.

Menú que se despliega el botón de IA del Honor X7e. Foto de iProfesional.

Cómo son las cámaras del Honor X7e

La cámara principal es de 50 MP y cuenta con funciones potenciadas por inteligencia artificial para mejorar la exposición, el color y el enfoque en distintas condiciones de luz. Suma una cámara secundaria de 5 MP. El equipo graba video en 1080p a 30 cuadros por segundo.

Para fotos en exteriores con buena iluminación, los resultados son correctos y se benefician del procesamiento de IA. En condiciones de poca luz, las limitaciones del sensor se hacen presentes, algo esperable en un equipo de este segmento. La cámara cumple para fotos sociales, publicaciones en redes y registros del día a día.

Cámaras trasera del Honor X7e. Foto de iProfesional.

Cuánto dura la batería de 7.500 mAh

El punto fuerte del Honor X7e es su batería de 7.500 mAh, una de las más grandes del mercado, sin importar las gamas. Con un uso moderado que incluya redes sociales, mensajería, navegación y algo de video, el equipo puede superar los dos días de autonomía sin necesidad de cargarlo.

La carga rápida Honor SuperCharge de 45W permite recuperar un porcentaje significativo de batería en poco tiempo. Según la marca, la celda está diseñada para mantener su capacidad a lo largo de varios años de uso, lo que reduce la degradación habitual que sufren los teléfonos móviles con el tiempo.

Para quienes trabajan, estudian o pasan muchas horas fuera de casa sin acceso a un enchufe, esta batería es uno de los argumentos más sólidos para elegir el Honor X7e. Un artículo de iProfesional sobre los celulares con baterías más potentes y duraderas confirma que 2026 se perfila como un año en el que la autonomía pasó a ser un criterio de compra tan importante como la cámara o el procesador.

La batería del Honor X7e puede durar hasta 2 días. Foto de iProfesional

Qué tan resistente es el Honor X7e

El Honor X7e cuenta con la certificación SGS de Protección contra Caídas Premium de 5 Estrellas, lo que garantiza una resistencia superior a golpes y caídas respecto a otros equipos de gama de entrada. Además, el teléfono móvil es resistente a salpicaduras, agua y polvo en condiciones de uso normal.

Con un peso de 204 gramos y dimensiones de 163,9 x 75,9 x 8,3 mm, el equipo tiene un tamaño cómodo para el uso con una sola mano, aunque su grosor y peso se perciben levemente por encima del promedio, consecuencia directa de esa batería de gran capacidad.

MagicOS 10 es la capa de personalización de Honor sobre Android. Foto de iProfesional

A quién le conviene el Honor X7e en la Argentina

El Honor X7e apunta a un perfil de usuario bien definido en la Argentina. Es un teléfono móvil para quienes priorizan la duración de la batería, el almacenamiento generoso y la resistencia del equipo por sobre la potencia bruta o la calidad fotográfica de alta gama.

Estudiantes universitarios, trabajadores que pasan gran parte del día laboral fuera de casa u oficina, usuarios que buscan su primer celular con funciones de IA y personas que quieren un celular confiable sin pagar precios de gama media son el público natural de este equipo.

Con un precio cercano a los $783.000 en su versión de 6 GB + 256 GB, el Honor X7e se ubica en un segmento competitivo donde también aparecen opciones de Samsung, Motorola y Xiaomi. Su diferencial pasa por la combinación de batería, botón de IA dedicado y la certificación de resistencia, tres atributos que no siempre se encuentran juntos en este rango de precio.