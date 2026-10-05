La combinación del equipo con el plan canje de Mercado Libre genera uno de los accesos más económicos a un celular nuevo en la Argentina

El Motorola Moto G04s en su versión Sunrise Orange de 64 GB y 4 GB de RAM es el celular con el precio más bajo entre todos los que participan del plan canje de Mercado Libre Argentina. Según el relevamiento de iProfesional en la cuarta semana de septiembre de 2026, figura por debajo de los $200.000 dentro del programa, un umbral que ningún otro celular del catálogo logra perforar.

El equipo combina cámara de 50 MP con inteligencia artificial, batería de 5000 mAh, pantalla de 90 Hz protegida con Gorilla Glass 3 y certificación IP52 contra salpicaduras. A ese paquete se le suma la posibilidad de entregar un celular usado y recibir dinero en Mercado Pago, lo que puede reducir el costo final a una fracción del precio de lista.

Para quienes buscan renovar su celular sin gastar una fortuna, esta combinación representa una de las opciones más accesibles del mercado argentino en 2026. A continuación, el análisis completo del equipo, sus fortalezas, sus limitaciones, el perfil de usuario al que apunta y el paso a paso del plan canje.

Ficha técnica del Motorola Moto G04s

Procesador: Unisoc T606, octa-core, 1,6 GHz

Sistema operativo: Android 14

Pantalla: 6,56" IPS LCD, 720 x 1612 px (HD+), 90 Hz

Protección de pantalla: Corning Gorilla Glass 3

RAM: 4 GB

Almacenamiento: 64 GB (expandible hasta 1 TB con microSD)

Cámara trasera: 50 MP, f/1.8, Quad Pixel, IA, visión nocturna, HDR, retrato

Cámara frontal: 5 MP

Batería: 5000 mAh

Resistencia: IP52 (salpicaduras y polvo)

Audio: Dolby Atmos

Conectividad: 4G LTE, WiFi, Bluetooth

Dimensiones: 163,5 x 74,5 x 8 mm

Peso: 178 g

Colores disponibles: Sunrise Orange, Negro, Azul, Verde

Qué ofrece el Motorola Moto G04s por dentro y por fuera

El Moto G04s fue presentado por Motorola en abril de 2024 como una evolución menor del Moto G04, con una diferencia clave: su cámara principal pasó de 16 MP a 50 MP. Ese salto en el sensor fotográfico es el principal argumento de venta de este modelo, que por lo demás mantiene una propuesta pensada para el uso cotidiano sin pretensiones de alta gama.

El procesador es un Unisoc T606, un chip de ocho núcleos fabricado en 12 nanómetros que trabaja a una frecuencia máxima de 1,6 GHz. No es un procesador potente si se lo compara con los Snapdragon o MediaTek Dimensity que equipan a los gama media, pero cumple de sobra para las tareas básicas: redes sociales, mensajería, navegación web, reproducción de video y apps de uso diario.

La memoria RAM de 4 GB permite mantener abiertas varias aplicaciones al mismo tiempo sin que el teléfono se trabe de manera constante, aunque en momentos de mayor exigencia pueden notarse algunos tirones. El almacenamiento interno de 64 GB resulta justo en tiempos donde las aplicaciones y las fotos ocupan cada vez más espacio, pero Motorola ofrece como solución la expansión mediante tarjeta microSD de hasta 1 TB.

La pantalla es un panel IPS LCD de 6,56 pulgadas con resolución HD+ de 720 x 1612 píxeles y una tasa de refresco de 90 Hz. No llega a ser Full HD, pero la fluidez que aportan los 90 Hz se percibe al hacer scroll en redes sociales y al navegar por menús. Está protegida por Corning Gorilla Glass 3, un vidrio que resiste rayaduras mejor que el promedio en esta gama de precio.

En cuanto al diseño, el equipo mide 163,5 x 74,5 x 8 mm y pesa 178 gramos. La construcción es enteramente de plástico en el marco y la tapa trasera, con un acabado mate que según Motorola le da una "apariencia única" y una sensación agradable al tacto. El color Sunrise Orange (naranja amanecer) es justamente la variante disponible en esta publicación del plan canje.

El Moto G04s cuenta con certificación IP52, lo que significa que resiste salpicaduras y polvo, aunque no se puede sumergir en agua. Es un plus para un equipo de esta gama, donde esa protección no siempre está presente.

Cámara de 50 MP con inteligencia artificial, el punto fuerte

El módulo fotográfico es, sin dudas, el aspecto más destacado del Moto G04s y el que lo diferencia de su hermano menor, el Moto G04. La cámara principal tiene un sensor de 50 MP con apertura f/1.8 y tecnología Quad Pixel, que agrupa cuatro píxeles en uno para captar hasta cuatro veces más luz en condiciones de baja iluminación.

Motorola incorporó funciones asistidas por inteligencia artificial que mejoran automáticamente las fotos al momento de la captura. También incluye modos como Visión Nocturna, HDR y Retrato, que permiten obtener resultados más que aceptables para un teléfono de este rango de precio. La grabación de video alcanza los 1080p a 30 cuadros por segundo.

La cámara frontal es de 5 MP, suficiente para videollamadas pero limitada para selfies con buena definición. No es el punto más fuerte del equipo.

En el apartado de audio, el Moto G04s sorprende con compatibilidad Dolby Atmos, algo poco habitual en la gama de entrada. Esto se traduce en un sonido más envolvente al usar auriculares, ya sea para ver videos, escuchar música o hacer llamadas.

Batería de 5000 mAh para llegar al final del día sin problemas

Uno de los puntos donde Motorola no escatimó es la batería. Con 5000 mAh, el Moto G04s tiene autonomía de sobra para cubrir una jornada completa de uso moderado sin necesidad de buscar un cargador. Incluso con uso más intenso, como reproducción de video o navegación constante, el equipo puede estirarse hasta el final de la tarde.

El punto débil está en la velocidad de carga: al tratarse de un equipo de gama de entrada, no cuenta con carga rápida de alta potencia, por lo que completar una carga desde cero puede tomar más tiempo del que acostumbran los usuarios de gama media o alta.

A qué tipo de usuario le conviene este celular

El Motorola Moto G04s está pensado para un perfil de usuario muy concreto: personas que necesitan un celular funcional y confiable sin invertir grandes sumas de dinero. Puede ser un primer celular para un adolescente, un equipo de respaldo, o el teléfono móvil principal para alguien cuyo uso se concentra en WhatsApp, redes sociales, correo electrónico y navegación web.

También resulta atractivo para adultos mayores que buscan un equipo con pantalla grande (6,56 pulgadas), buena legibilidad y una interfaz sencilla como la que ofrece Motorola con su versión casi pura de Android 14.

No es un celular para quienes juegan títulos exigentes, editan fotos o video de manera intensiva, o necesitan la mejor calidad en videollamadas. Tampoco es ideal para quienes requieren conectividad 5G.

Cuánto cuesta el Moto G04s en Mercado Libre y cómo pagarlo

En la publicación del plan canje de Mercado Libre Argentina, el Motorola Moto G04s Sunrise Orange de 64 GB y 4 GB de RAM figura como el celular más económico del programa, con un precio por debajo de los $200.000. El valor de lista es de $279.999 pero con un descuento vigente de 36% bajaba a $176.999, en la tienda oficial de AlClick en Mercado Libre, y con la posibilidad de bajar aún más el precio gracias al plan canje.

Como referencia, en enero de 2026 este modelo figuraba entre los 3 celulares baratos de Motorola más vendidos en Mercado Libre, con un precio de lista de $261.919 y la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas de $21.826,58. Sin embargo, el plan canje puede aplicar descuentos adicionales sobre ese valor dependiendo del celular usado que el comprador entregue.

Los precios en Mercado Libre fluctúan constantemente. El valor al momento de la lectura de este artículo puede diferir del publicado aquí, por lo que se recomienda verificar la cifra directamente en la plataforma.

Cómo funciona el plan canje de Mercado Libre paso a paso

El plan canje de Mercado Libre es un programa lanzado en octubre de 2025 en toda la Argentina, con excepción de Tierra del Fuego. Su objetivo es facilitar la renovación de celulares de forma 100% online, permitiendo que los usuarios entreguen un equipo usado y reciban dinero a cambio, acreditado en su cuenta de Mercado Pago.

El proceso tiene varias etapas bien definidas:

Paso 1 : Elegir el celular nuevo. El usuario navega por Mercado Libre y selecciona un modelo que tenga el logo activo de "Plan Canje" en la publicación. No todos los celulares participan del programa, por lo que es fundamental buscar ese distintivo antes de comprar.

: Elegir el celular nuevo. El usuario navega por Mercado Libre y selecciona un modelo que tenga el logo activo de "Plan Canje" en la publicación. No todos los celulares participan del programa, por lo que es fundamental buscar ese distintivo antes de comprar. Paso 2 : Indicar el celular usado que se quiere entregar. Durante el proceso de compra, la plataforma solicita al usuario que seleccione la marca, modelo y estado de su equipo usado. En función de estos datos, Mercado Libre calcula una cotización automática que determina cuánto dinero recibirá el usuario por su teléfono viejo.

: Indicar el celular usado que se quiere entregar. Durante el proceso de compra, la plataforma solicita al usuario que seleccione la marca, modelo y estado de su equipo usado. En función de estos datos, Mercado Libre calcula una cotización automática que determina cuánto dinero recibirá el usuario por su teléfono viejo. Paso 3 : Completar la compra del celular nuevo. El usuario abona el precio del equipo nuevo de forma convencional (tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago o efectivo), sin que el monto del canje se descuente en ese momento.

: Completar la compra del celular nuevo. El usuario abona el precio del equipo nuevo de forma convencional (tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago o efectivo), sin que el monto del canje se descuente en ese momento. Paso 4 : Recibir el celular nuevo. El equipo nuevo llega por envío a domicilio o se retira en un punto de entrega, según la modalidad elegida.

: Recibir el celular nuevo. El equipo nuevo llega por envío a domicilio o se retira en un punto de entrega, según la modalidad elegida. Paso 5 : Enviar el celular usado. Una vez recibido el nuevo dispositivo, el usuario tiene un plazo para despachar el celular usado. Debe enviarlo en las condiciones declaradas al momento de la cotización.

: Enviar el celular usado. Una vez recibido el nuevo dispositivo, el usuario tiene un plazo para despachar el celular usado. Debe enviarlo en las condiciones declaradas al momento de la cotización. Paso 6: Recibir el dinero. Tras la verificación del equipo usado, el monto correspondiente se acredita en la cuenta de Mercado Pago del usuario. Ese saldo se puede usar libremente para cualquier compra o transferencia dentro de la plataforma.

Qué celulares usados acepta el plan canje y cuánto pagan por ellos

El plan canje de Mercado Libre acepta equipos de las principales marcas del mercado, como Samsung, Motorola, Apple y Xiaomi, entre otras. El estado del celular es determinante para la cotización: un equipo que enciende, tiene la pantalla intacta y funciona correctamente recibirá una valuación mayor que uno con daños visibles o que no prende.

Según Mercado Libre, los usuarios pueden recibir hasta $700.000 por su celular usado, aunque ese tope corresponde a los modelos más recientes y en mejor estado, como un iPhone de última generación o un Samsung Galaxy S de gama alta.

Para equipos más antiguos o con desperfectos, la cotización será menor, pero el programa acepta incluso celulares que no funcionan. Esto convierte al plan canje en una herramienta accesible para prácticamente cualquier usuario que tenga un teléfono en desuso guardado en un cajón.

Por qué conviene combinar el Moto G04s con el plan canje

La combinación del Motorola Moto G04s con el plan canje de Mercado Libre genera uno de los accesos más económicos a un celular nuevo en la Argentina, tal como se refleja en las ofertas de celulares baratos con plan canje y hasta 43% de descuento. Al tratarse del equipo más barato dentro del programa, incluso la entrega de un celular usado de bajo valor puede representar un porcentaje significativo del precio final.

Por ejemplo, si la cotización del equipo usado arroja un valor de $50.000, el costo efectivo del Moto G04s podría quedar muy por debajo de su precio de lista, convirtiendo la operación en una oportunidad difícil de igualar en el mercado local.

Además, el programa promueve la economía circular al darle una segunda vida a los celulares usados y reducir la cantidad de residuos electrónicos, un problema creciente en todo el mundo. De hecho, durante el Hot Sale 2026, Mercado Libre llegó a ofrecer celulares con un 20% de rebaja adicional combinada con el plan canje, lo que demuestra que el programa se potencia con las promociones estacionales de la plataforma.