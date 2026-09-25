El diferencial de esta tableta está en su pantalla con tecnología Nxtpaper que reduce la emisión de luz azul y emplea una superficie mate antirreflectante

La nueva tableta TCL Nxtpaper 11 Plus con pantalla de 11,5 pulgadas, resolución 2K y tecnología Nxtpaper 4.0 ya se vende en la Argentina a $699.999 sin accesorios. El equipo se consigue a través de la cadena Naldo.

Se trata de un dispositivo que apunta a quienes pasan muchas horas frente a una pantalla y buscan reducir la fatiga ocular sin resignar calidad de imagen. La Nxtpaper 11 Plus combina un panel IPS de 2200 x 1440 píxeles con tasa de refresco de 120 Hz y una superficie mate antirreflectante que simula la sensación de leer en papel, un enfoque que TCL desarrolla desde 2020 y que en esta generación alcanza la versión 4.0 de su tecnología propietaria.

El equipo, que iProfesional durante unas semanas, llega con procesador MediaTek Helio G100 fabricado en proceso de 6 nanómetros, 8 GB de RAM con 8 GB adicionales de expansión dinámica (16 GB efectivos), 256 GB de almacenamiento interno, batería de 8.000 mAh con carga rápida de 33W y sistema operativo Android 15. Está disponible en colores negro y gris oscuro, con accesorios opcionales que incluyen una funda Flipcase y un lápiz stylus T-Pen.

La tableta TCL Nxtpaper 11 Plus en su modo normal. Foto de iProfesional

Cómo funciona la tecnología Nxtpaper 4.0 en la pantalla

El diferencial de esta tableta está en su pantalla. La tecnología Nxtpaper reduce la emisión de luz azul y emplea una superficie mate antirreflectante fabricada con litografía de nanomatriz de 60 millones de niveles. El resultado es un panel que no deja marcas de dedos, minimiza los reflejos en cualquier ángulo y ofrece una experiencia de lectura más parecida al papel que al vidrio.

La pantalla alcanza 550 nits de brillo típico en exteriores, cubre el 100% del espacio de color sRGB y tiene una precisión de color ΔE menor a 1, un dato relevante para quienes trabajan con diseño o edición de imágenes.

Un elemento que le agrega versatilidad es el sistema VersaView 3 en 1, que permite alternar entre tres modos de visualización. El modo Papel de tinta simula la experiencia de un lector de tinta electrónica en blanco y negro, ideal para lectura prolongada de textos. El modo Papel de color agrega tonos cálidos suaves, pensado para revistas y novelas gráficas. Y el modo Regular activa la pantalla a todo color para navegación web, streaming o juegos.

Además, la detección automática de escenarios con inteligencia artificial ajusta el brillo, el contraste, la temperatura de color, la saturación, la nitidez y la frecuencia de actualización según lo que el usuario esté haciendo en cada momento.

Qué procesador y cuánta memoria trae la Nxtpaper 11 Plus

El motor de esta tableta es el MediaTek Helio G100, un chip fabricado en proceso de 6 nanómetros que alcanza velocidades de hasta 2,2 GHz. No es un procesador de gama alta, pero para las tareas a las que apunta este equipo (lectura, estudio, navegación, streaming, multitarea y gaming casual) ofrece un rendimiento fluido y eficiente en consumo de energía.

La memoria RAM es de 8 GB con expansión dinámica de otros 8 GB que el sistema toma del almacenamiento, lo que da un total de 16 GB efectivos. El almacenamiento interno es de 256 GB, una capacidad suficiente para guardar aplicaciones, documentos, fotos, libros y series sin problemas.

TCL asegura que el equipo recibe actualizaciones periódicas del sistema y parches de seguridad, un aspecto que conviene tener en cuenta al elegir una tableta.

La tableta en modo papel de color. Foto de iProfesional.

Cuánto dura la batería y a qué velocidad se carga

La batería de 8.000 mAh es uno de los puntos fuertes. Según TCL, el equipo aguanta hasta 60 días en modo de espera, una cifra que en el uso real cotidiano se traduce en varias jornadas de uso intenso sin necesidad de pasar por el cargador.

La carga rápida es de 33W con protocolo PD (Power Delivery) a través del puerto USB Tipo C. Un dato extra interesante es que la tableta cuenta con carga inversa de 1,5A, lo que significa que también puede funcionar como un banco de energía para cargar otros dispositivos, como un celular.

Los diferentes modos de pantalla de la tableta. Foto de iProfesional.

Cómo se escucha y qué tal son las cámaras

El audio corre por cuenta de cuatro altavoces integrados con optimización de sonido inteligente y algoritmo DTS, que mejora la reproducción de graves y la inteligibilidad de los diálogos en películas y series. El amplificador permite subir el volumen hasta un 200% respecto del nivel estándar.

Las cámaras no son el fuerte de este equipo, como suele ocurrir en las tabletas de este rango de precio. Tanto la frontal como la trasera son de 8 MP. La cámara frontal incluye estabilización CerterFace, que mantiene el rostro enfocado y centrado durante videollamadas incluso si el usuario se mueve. Para videoconferencias y escaneo de documentos, cumplen su función sin más.

Cámaras de la tableta. Foto de iProfesional

Qué herramientas de inteligencia artificial incluye

La Nxtpaper 11 Plus incorpora funciones de IA orientadas a la productividad. Entre las principales están el Memo de voz inteligente, que permite tomar notas por dictado; un Asistente de escritura que sugiere opciones para redactar correos electrónicos, ensayos o documentos de trabajo; y un Traductor inteligente.

El lápiz stylus T-Pen, que se vende por separado, tiene 4.096 niveles de sensibilidad a la presión y permite convertir escritura a mano en texto digital en todas las aplicaciones. La combinación del T-Pen con las funciones de IA convierte a esta tableta en una herramienta de trabajo y estudio con capacidades que no son comunes en este segmento de precio.

TCL apuesta a la tecnología Nxtpaper en varios de sus dispositivos, como ya lo hizo con el celular TCL 50 Pro Nxtpaper 5G, uno de los modelos más vendidos en plataformas de comercio electrónico en la Argentina.

Para consultar la ficha técnica completa y acceder al enlace de compra, se puede visitar la página oficial del producto en TCL Argentina.

El precio la ubica en un rango accesible para una tableta con pantalla de 11,5 pulgadas y resolución 2K. La compañía ya había dado un paso similar con la Nxtpaper 14, su modelo de pantalla más grande que se comercializa en el país desde mediados de 2025.

La tableta viene con cargador, cable de datos y puede sumarse la funda protectora con soporte. Foto de iProfesional

Para quién es esta tableta y a quién le conviene comprarla

La TCL Nxtpaper 11 Plus no es una tableta para gamers exigentes ni para quienes buscan la potencia bruta de una iPad Pro o una Samsung Galaxy Tab S. Pero tampoco pretende serlo. Su propuesta apunta a un perfil de usuario que pasa muchas horas leyendo, estudiando, trabajando con documentos o consumiendo contenido multimedia, y que necesita un dispositivo que no le canse la vista.

El sistema VersaView 3 en 1, las funciones de IA, la compatibilidad con el stylus T-Pen y la generosa batería de 8.000 mAh hacen de este equipo una opción atractiva para estudiantes, profesionales y lectores frecuentes. Para quienes ya usan un celular de TCL con tecnología Nxtpaper, la experiencia de pantalla resulta familiar y consistente.

A $699.999, con la posibilidad de sumarle accesorios como la funda y el lápiz, es una de las propuestas más interesantes que se consiguen hoy en la Argentina para quienes priorizan el confort visual por sobre la potencia pura.