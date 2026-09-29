Anthropic advierte de un riesgo catastrófico y pide 2 billones de dólares en Bolsa

Para el próximo año, la empresa prevé invertir 518.000 millones de dólares en servicios en la nube, capacidad de cómputo y otras infraestructuras

Anthropic, la empresa detrás de Claude, admite en el prospecto de su salida a Bolsa que sus modelos podrían representar un "riesgo catastrófico o existencial para la humanidad". Al mismo tiempo, aspira a una valuación de 2 billones de dólares.

¿Qué advierte Anthropic sobre la inteligencia artificial?

Según el folleto de su oferta pública inicial (IPO), al que accedió la agencia Reuters, Anthropic sostiene que la inteligencia artificial (IA) cambiará la economía mundial con más fuerza que la industrialización, la electricidad o Internet. Sin embargo, la compañía les avisa a los inversores que sus propios modelos pueden implicar un peligro catastrófico o existencial para la humanidad.

El documento describe además posibles "comportamientos de autopreservación" en los sistemas de IA. Entre ellos menciona la capacidad de resistirse a ser apagados, ocultar o manipular información y ejecutar acciones similares al chantaje.

¿Cuánto espacio ocupan los riesgos en el prospecto?

Anthropic reservó más de un tercio de la documentación para explicar los peligros de la tecnología que desarrolla. Son unas 80 de las 261 páginas. La descripción del negocio, en cambio, ocupa apenas 48.

La empresa, fundada hace cinco años, prepara una de las salidas a Bolsa más esperadas del sector. Su CEO, Dario Amodei, pidió en las últimas semanas a la comunidad global de IA que reduzca el ritmo en el lanzamiento de nuevas capacidades. Aun así, la semana pasada la compañía presentó su modelo Opus 5.5 para responder a OpenAI, que había mostrado GPT-6 Astra.

¿Cuánto factura y cuánto pierde Anthropic?

El prospecto muestra un crecimiento muy fuerte. Los ingresos se multiplicaron por doce en 2025 y llegaron a casi 4.600 millones de dólares. La contracara son las pérdidas. La compañía registró un resultado operativo negativo de más de 8.000 millones de dólares, sin contar las amortizaciones de pasivos ligados sobre todo a rondas de financiación anteriores. La pérdida neta de 2025 fue de 42.000 millones de dólares.

Para el próximo año, la empresa prevé invertir 518.000 millones de dólares en servicios en la nube, capacidad de cómputo y otras infraestructuras, según Reuters.

Los analistas de Bankinter consideran que estos números no traen grandes novedades. Su lectura es que confirman lo que se venía filtrando durante el año, ahora con datos concretos y auditados. Y advierten que el crecimiento de los ingresos sigue siendo sólido, pero que el enorme costo de la computación complica la rentabilidad de este tipo de compañías.

¿Qué tan cara es la valuación de 2 billones de dólares?

Con esa valuación y unos ingresos estimados en 65.000 millones de dólares, Anthropic cotizaría a 30,8 veces sus ventas. Los expertos consultados lo consideran exigente si se compara con NVIDIA, que cotiza a 13,6 veces ventas, con un crecimiento del beneficio por acción del 90% y márgenes EBITDA superiores al 60%.

También queda lejos de las 7 Magníficas, que en promedio operan por debajo de 10 veces ventas. En cambio, el múltiplo luce más razonable frente a las 100 veces ventas con las que SpaceX debutó en el mercado.

¿Cuándo saldría Anthropic a Bolsa?

Todo indica que la salida a Bolsa se postergaría hasta noviembre. Según los especialistas de Bankinter, la empresa buscaría presentarse ante los inversores con los resultados del tercer trimestre ya publicados, en los que espera mostrar un beneficio operativo positivo.