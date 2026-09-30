Bill Gates volvió a advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial

El exCEO de Microsoft señala que para mitigar amenazas es necesario implementar marcos regulatorios y mayor vigilancia en tecnología avanzada

Bill Gates volvió a poner los riesgos de la inteligencia artificial en el centro del debate tecnológico global. El cofundador de Microsoft, hoy filántropo y una de las voces más escuchadas en temas de tecnología, considera que el desarrollo acelerado de la IA exige pensar en mecanismos de supervisión mucho más sofisticados que un simple botón de apagado.

Durante una entrevista con Kristen Welker para NBC, Gates fue contundente. Reclamó controles obligatorios para una tecnología cuyo potencial, según advirtió, también puede utilizarse con fines extremadamente dañinos si cae en manos equivocadas.

Su planteo arranca con una premisa clara. Dejar las medidas de seguridad exclusivamente en manos de las empresas tecnológicas no es suficiente.

"Se necesita que las fuerzas de seguridad y los políticos entren en la discusión sobre cómo deben ser las salvaguardas y la supervisión", afirmó. El empresario asumió que estas exigencias supondrían un coste adicional para la industria.

Sin embargo, sostuvo que ese esfuerzo no tendría por qué frenar de manera drástica el desarrollo de nuevos sistemas de IA. La regulación, en su visión, debe acompañar la innovación, no bloquearla.

Por qué Gates rechaza el botón de apagado como solución

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando se planteó la idea del "botón de apagado". Gates rechazó tajantemente que esa solución pudiera funcionar como principal barrera de seguridad.

"No basta con tener un botón de apagado", señaló. Según explicó, los sistemas actuales todavía no han alcanzado un escenario en el que "tomen ordenadores de forma autónoma" y resulte imposible detenerlos, pero eso no significa que la industria deba relajarse.

El problema, según Gates, es que un interruptor único no resuelve los riesgos más complejos. No todas las amenazas vienen de sistemas que se vuelven incontrolables por sí solos.

Muchas surgen del uso deliberado de herramientas avanzadas por parte de actores con intenciones maliciosas. Y ahí, un botón de apagado no sirve de nada.

El riesgo del uso malicioso de la IA que preocupa a Gates

La advertencia se vuelve especialmente dura cuando Gates analiza el posible uso malicioso de estas herramientas. A su juicio, una inteligencia artificial avanzada en manos equivocadas podría amplificar amenazas con consecuencias de enorme escala.

"Nunca ha habido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones utilizando las últimas herramientas de IA", aseguró.

Su preocupación no se limita a lo que pueda hacer un sistema de forma autónoma. El verdadero peligro, según Gates, está en las capacidades que la IA puede proporcionar a quienes decidan utilizarla deliberadamente para causar daño, ya sea en ciberataques, desinformación masiva o desarrollos con fines militares.

Ese escenario, advirtió, requiere una respuesta coordinada. No puede quedar en manos de las empresas tecnológicas decidir qué límites imponer.

Qué tipo de controles reclama para la inteligencia artificial

Gates dejó claro que la supervisión debe ser externa. Políticos, fuerzas de seguridad y organismos reguladores deben involucrarse en diseñar las salvaguardas.

El empresario reconoció que este enfoque implicaría costos adicionales para la industria. Más auditorías, más transparencia, más restricciones en el desarrollo de ciertos modelos.

Pero insistió en que esos costos son inevitables. La alternativa, según su visión, sería dejar que los riesgos crezcan sin freno hasta que sea demasiado tarde para actuar.

Gates también aclaró que no se trata de frenar el avance tecnológico. Su postura es que la innovación debe continuar, pero bajo un marco de reglas claras que eviten los peores escenarios.

Dónde Gates no confía en la inteligencia artificial

Pese a sus advertencias, Bill Gates mantiene una visión generalmente optimista sobre el futuro y el papel que puede desempeñar la tecnología.

Sin embargo, dejó claro que existen ámbitos personales en los que prefiere mantener la inteligencia artificial completamente al margen.

"No la estoy utilizando para mis relaciones personales. No soy de los que preguntan: 'Oye, ¿te caigo bien? Oye, ¿soy un buen tipo?'", explicó entre risas durante la entrevista.

Su posición combina así la confianza en el potencial de la IA con una petición concreta: que su desarrollo vaya acompañado de controles capaces de responder a riesgos mucho más complejos que pulsar un simple botón.