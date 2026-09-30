Llega la Tecweek 2026: fecha en octubre y qué eventos habrá este año

Una nueva edición del festival del ecosistema de innovación, creatividad y tecnología de Buenos Aires y la región vuelve a fin de mes

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para convertirse nuevamente en la capital tecnológica de América Latina. Del 20 al 31 de octubre, la capital porteña albergará una nueva edición de Tecweek, el evento insignia que reúne al ecosistema de innovación, industrias creativas y tecnología de la región. Durante 12 días consecutivos, emprendedores, empresas, startups, universidades, inversores y creadores se darán cita en una extensa agenda que incluirá conferencias internacionales, hackatones, talleres prácticos, laboratorios de ideas, experiencias inmersivas y rondas de networking.

La propuesta busca conectar sectores estratégicos, generar nuevas oportunidades de negocio y promover el talento local en disciplinas emergentes. Con sedes distribuidas en barrios como Palermo, Recoleta, La Boca, Barracas y Balvanera, la grilla ofrecerá actividades multidisciplinarias agrupadas en ejes temáticos centrales.

Tecweek 2026: Inteligencia Artificial, Biotech, Cripto y Finanzas

El bloque enfocado en las tecnologías disruptivas y las finanzas del futuro concentrará algunos de los encuentros más esperados de la agenda:

IA y DeepTech (20 de octubre): En una misma jornada se llevarán a cabo la SAIA CONF (organizada por la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial), el DeepTech Summit en Palermo dedicado a robótica y computación cuántica, el encuentro BA Conecta Negocios y el taller Laboratorio de Futuro, enfocado en el impacto de la IA hacia el documento "Visión Buenos Aires 2050".

Biotecnología (21 al 23 de octubre): El Centro Cultural Recoleta será sede de Crossing Over Biotech, la exposición y conferencia internacional que desembarca por primera vez en Latinoamérica para reunir a científicos, empresas e inversores.

Fintech y Blockchain (29 al 31 de octubre): La Cámara Argentina Fintech realizará el Argentina Fintech Forum el 29 de octubre en Recoleta, mientras que el 30 y 31 de octubre se disputará una nueva edición de Labitconf en Palermo, la conferencia sobre Bitcoin y blockchain más antigua del mundo.

Creadores de contenido, videojuegos, educación y sustentabilidad

Las industrias culturales y los formatos de entretenimiento digital también tendrán un rol protagónico en la programación:

Medios y Creadores: El 27 de octubre se realizará el Tent Creator Summit en Palermo; el 28 de octubre se entregarán los Premios Ídolo en La Boca para reconocer a influencers; y del 29 al 31 de octubre se desarrollará la Media Party en Balvanera, la cumbre de innovación en periodismo.

Videojuegos y Cine con IA: Barracas albergará el Unity Dev Day (21 de octubre) y la EVA (Exposición de Videojuegos Argentina, del 22 al 24 de octubre). En tanto, el 30 de octubre debutará el WAIFF, festival internacional centrado en el cine generado con inteligencia artificial.

Jóvenes, Emprendedores y Educación: La grilla incluye el festival Campus Party y el IE Venture Day (ambos el 21 de octubre), la jornada TECWEEK ED para docentes (30 de octubre) y el certamen de soluciones urbanas Lab Emprendedor para estudiantes secundarios.

Sustentabilidad y Turismo: Se desarrollarán el Hackatón Energético (21 de octubre) para proyectos de eficiencia y energía, y la jornada Innovatur (28 de octubre) en Recoleta, orientada a debatir los nuevos paradigmas del sector turístico.

Toda la grilla de actividades, las sedes por barrio y el formulario de inscripción para cada uno de los eventos se encuentran disponibles de manera centralizada en la plataforma web oficial de Tecweek.