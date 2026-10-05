Tres estudiantes crearon Satellites on Fire, un sistema de inteligencia artificial que alerta focos de fuego en minutos y ya se usa en 21 países

Hace seis años, en 2020, las imágenes de la pandemia se cruzaban con otras igualmente dramáticas surgidas del despliegue estatal ante los incendios en el sur argentino y los incendios forestales en la provincia de Córdoba. Por entonces, Franco Rodríguez Viau, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak cursaban el último año de la escuela técnica ORT y tenían que elegir un tema para un trabajo final. Unos amigos de la familia de Franco habían perdido su casa y todas sus pertenencias por el fuego. Conmovidos, los jóvenes eligieron presentar un proyecto de "uso de imágenes satelitales para prevenir incendios".

Pasaron cuatro meses desarrollando el proyecto y, cuando terminó el colegio, decidieron seguir. Ese fue el germen de Satellites on Fire, una plataforma que usa datos satelitales e inteligencia artificial para detectar tempranamente focos de incendios y calcular hacia dónde avanzará el fuego.

Hoy, la compañía tiene acuerdos con la NASA para el uso y análisis de sus imágenes satelitales y monitorea 92 millones de hectáreas en 21 países y cinco continentes, con más de 70.000 usuarios.

A partir de distintos convenios, la startup brinda servicios de alerta temprana a municipios, parques nacionales, reservas naturales, empresas y establecimientos agropecuarios. En 2025 detectó tempranamente más de 2.000 incendios, todos confirmados por los equipos de respuesta en el terreno.

Del trabajo práctico a la empresa que previene incendios

Cuando presentaron su proyecto en la escuela, los jóvenes no sabían que terminarían creando una empresa. Ya con el título secundario bajo el brazo, en 2020 cada uno empezó una carrera universitaria, pero siguieron en contacto para mejorar el proyecto y llevarlo a la práctica. "Diseñamos un software que procesa imágenes de cuatro satélites de órbita baja que giran alrededor de la Tierra y pasan cuatro veces por día por el territorio de Argentina; y las complementamos con las de dos satélites geoestacionarios que acompañan la rotación terrestre y apuntan siempre al mismo lugar. De este modo tenemos información todo el tiempo", explica Rodriguez Viau (23), quien estudió Ingeniería en Inteligencia Artificial y es el actual CEO de la compañía.

Conformar una empresa desde cero, habiendo recién salido del secundario y sin experiencias laborales previas, fue todo un desafío. "Participamos y ganamos en varios concursos de emprendedores (entre otros, el concurso Innovar del (ex) Ministerio de Ciencia en 2022 y el 100K Latam, organizado por el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) y el MIT (Massachussets Institute of Technology) y siempre éramos los más jóvenes", cuenta.

Rodriguez Viau, quien estudió Ingeniería en Inteligencia Artificial, es el actual CEO de la empresa

A partir de ganar uno de esos concursos, se sumó al equipo el emprendedor tecnológico e inversor Rubén Altman. Además, fueron invirtiendo los fondos obtenidos en cada premio, para mejorar la plataforma.

A la hora de escalar y dar a conocer el negocio, las opiniones de los usuarios y clientes hicieron la diferencia. "Hay historias conmovedoras, un productor agropecuario de Corrientes nos contó que estaba a 100 kilómetros de su campo cuando recibió el alerta de incendio y pudo llegar a apagarlo. Un bombero voluntario nos agradeció que el aviso les llegó horas antes de recibir la comunicación oficial del incendio, y así lograron intervenir antes de que el fuego arrasara con todo", cuenta Rodriguez Viau.

Tecnología de alerta temprana para combatir el fuego

El problema que ataca Satellites on Fire crece. De acuerdo a datos del Global Forest Watch, los incendios queman hoy más del doble de cobertura forestal que hace veinte años. El humo viaja miles de kilómetros y llega a gente que nunca vio las llamas, causando más de 1,5 millones de muertes por año en el mundo, según un estudio de la Universidad Tsinghua (China) publicado en la revista Nature en septiembre de 2025.

En Argentina, según el mapa de incendios activos, ya se quemaron más de 995.000 hectáreas en lo que va de 2026, mientras organizaciones como Greenpeace advierten que cada año el problema se agrava por efecto del cambio climático y la falta de presupuesto para la protección de bosques y prevención de incendios.

La plataforma de Satellites on Fire cruza imágenes satelitales térmicas, datos de clima y rayos, cámaras del territorio y modelos propios de inteligencia artificial. Detecta el foco y calcula hacia dónde va a avanzar. La alerta sale por WhatsApp, SMS y correo electrónico al equipo que responde. "Detecta en promedio 35 minutos antes que el sistema de la NASA. Esos minutos son la diferencia entre apagar el fuego con un camión in situ o tener que mandar aviones y cientos de bomberos dos días después", dice el fundador de Satellites on Fire.

Inversiones millonarias y despegue internacional

Desde su fundación, la startup levantó u$s3,6 millones, con fondos del MIT, Naciones Unidas, Dalus Capital, Tim Draper y Techstars. A partir de este año, la plataforma integra la constelación de satélites de observación climática Earth Fire Alliance, financiada por Google.org (el brazo filantrópico de Google) y el Bezos Earth Fund (creado por el fundador de Amazon).

La plataforma usa datos satelitales e inteligencia artificial para detectar tempranamente focos

Además, resultó finalista del Premio Earthshot (a menudo llamado el "Oscar Ambiental") que entrega el príncipe William de Inglaterra. El certamen reconoce cada año cinco soluciones a problemas ambientales globales. Cada ganador recibe un millón de libras. En esta edición hubo casi 7.000 postulaciones de 169 países. Quedaron 15 finalistas y los cinco premiados se conocerán el 17 de noviembre.

"Me acuerdo de ver los incendios de cerca, el cielo negro de humo y la sensación de no poder hacer nada", dice Rodríguez Viau. "Haber llegado a esta instancia seis años después de iniciar el proyecto, y ver la repercusión internacional que hoy tiene es emocionante. Cada concurso y cada premio nos abre la puerta de gobiernos, agencias y empresas que podrían estar detectando incendios peligrosos en minutos. Muchas personas aún no saben que esta tecnología existe. La mayoría se entera de un incendio por una llamada telefónica. Y en zonas remotas no hay nadie cerca para hacer esa llamada durante horas".

Cuáles son las principales causas de los incendios forestales en Argentina

Según datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) que actualmente depende del ministerio de Seguridad, "el 95% de los incendios son producidos por intervenciones humanas". Entre las principales causas están:

Las quemas de pastizales y bosques para hacer ganadería y agricultura intensivas

"Despejar" terrenos para desarrollos inmobiliarios

Colillas de cigarrillo mal apagadas

Fogatas sin control

Los factores climáticos como la sequía, las altas temperaturas, así como las heladas y los vientos fuertes contribuyen a la rápida propagación del fuego. Sus efectos sobre la biodiversidad son catastróficos. Mueren animales, plantas, hongos y bacterias. Algunas especies logran huir, presionando a los nuevos ecosistemas. Los suelos se degradan y pierden nutrientes.

Con IA y datos satelitales, la plataforma ya alertó sobre más de 2.000 incendios en el último año

Con poco dinero inicial, algo de conocimiento y mucho compromiso, la empresa creada por Rodriguez Viau y sus ex compañeros de colegio aporta una solución concreta a un problema que, frente a la actual crisis climática y ambiental, será cada vez más relevante. Hoy, la compañía proyecta sus planes hacia 2030: monitorear y preservar del fuego 446 millones de hectáreas en todo el mundo.