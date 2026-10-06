La startup Nolla Health comenzó a emitir recetas para tratar el acné mediante un algoritmo de inteligencia artificial en un estado de EEUU

El estado de Utah, en Estados Unidos, autorizó a la startup Nolla Health a emitir recetas para tratar el acné mediante inteligencia artificial, sin que un profesional de la salud deba aprobarlas antes. El programa piloto ya está en marcha y, de acuerdo con Bloomberg, es la primera experiencia en la que un estado estadounidense permite que una IA asuma esa función médica.

La Oficina de Política de Inteligencia Artificial de Utah, la División de Licencias Profesionales del estado y Nolla Health suscribieron el acuerdo, según el registro público de programas piloto. La autorización se limita a tratamientos tópicos para cuadros leves o moderados. La IA no puede indicar isotretinoína ni medicamentos por vía oral.

Cómo funciona la aplicación que receta tratamientos para el acné

Los mayores de 18 años que viven en Utah pueden usar Nolla Derm, una aplicación disponible por ahora para iOS. El proceso incluye un cuestionario y un escaneo facial desde cinco ángulos. La plataforma entrega un plan de tratamiento en un plazo de entre diez y quince minutos. Si el caso cumple con los criterios, también emite la receta sin exigir una prescripción previa.

Qué controles médicos tiene el sistema de prescripción con IA

El programa piloto contempla tres etapas antes de habilitar el funcionamiento sin revisión médica previa. En la primera, dos médicos deben aprobar cada receta generada por la inteligencia artificial durante los primeros cien pacientes.

La segunda etapa abarca hasta 500 pacientes. Allí, el sistema emite las recetas de manera directa y los médicos las controlan después. En la tercera, los profesionales auditan cada mes al menos el 10% de las prescripciones y revisan todos los casos en los que se informen efectos adversos.

"La inteligencia artificial no puede improvisar. Solo puede elegir entre una lista corta de tratamientos aprobados por médicos", explicó Zaid Fadul, asesor médico jefe de Nolla Health, en un comunicado de la empresa. Añadió que el sistema deriva a un médico a cualquier paciente que quede fuera de esos parámetros.

Cómo nació Nolla Health y cuándo llegó a Estados Unidos

Luis Wenus, cofundador y director ejecutivo de Nolla Health, señaló en un video publicado en X que hasta esta autorización cada receta requería la aprobación de un médico con licencia. "Nuestra inteligencia artificial puede tomar ahora esa decisión de prescripción por sí misma", sostuvo.

Wenus creó la empresa junto con Luis Ruben Soenksen y Sean Geiger, exingeniero de Apple. Nolla Health presentó en Noruega su primera aplicación para diagnosticar cáncer de piel en noviembre de 2024. En mayo de 2025 incorporó la herramienta para tratar el acné y durante el verano boreal de ese año desembarcó en Estados Unidos.

Utah ya había habilitado a otras empresas a utilizar inteligencia artificial para renovar recetas existentes. Nolla Health afirma que es la primera autorizada a emitir una prescripción inicial cuando el paciente no cuenta con una receta anterior.

Por qué Utah habilitó el programa piloto de recetas con IA

Entre los fundamentos de la medida, el estado menciona que conseguir un turno con un dermatólogo en la región demora en promedio 61 días, frente a una mediana nacional de 32,3 días. La suscripción al piloto en Utah cuesta 4,99 dólares mensuales. Se trata de un precio promocional inferior al que la aplicación cobra en el resto de Estados Unidos.

La Oficina de Política de Inteligencia Artificial de Utah exige informes mensuales con métricas del programa. Además, auditores externos deben revisar los registros utilizados por el sistema para tomar decisiones.