¿Cómo cambia la experiencia de compra online con Modo y ChatGPT?

La billetera de los bancos se integra con la inteligencia artificial de OpenAI y abre un nuevo canal de ventas con Frávega como primer aliado.

Modo se integra a ChatGPT para permitir compras directas desde el chat, eliminando la navegación por sitios web.

Comprar en internet con Modo y ChatGPT cambia de manera directa la experiencia de los usuarios al permitirles elegir, consultar financiación y pagar productos sin abandonar la conversación con la inteligencia artificial. La billetera digital de los bancos argentinos unifica todo el proceso comercial dentro del asistente de OpenAI y suma a la cadena Frávega como la primera tienda habilitada para concretar operaciones en el país.

Esta integración elimina la necesidad de saltar a sitios web externos, llenar formularios manuales o cargar datos de tarjetas en carritos de compra tradicionales. A partir de ahora, el cliente consulta stock, evalúa promociones bancarias y autoriza el pago con su billetera habitual desde una única pantalla conversacional.

Hasta este momento, los asistentes virtuales funcionaban solo como un canal de consulta para buscar ofertas o analizar especificaciones técnicas de productos. Si querías concretar un pedido, tenías que salir de la pantalla de la inteligencia artificial, ingresar al sitio web del vendedor y completar todo el recorrido habitual de pago. La propuesta de la billetera bancaria elimina esa fragmentación.

La nueva herramienta modifica la dinámica del comercio electrónico, en la que el comprador asume toda la carga de la navegación. Ya no necesitás abrir decenas de pestañas en el navegador para comparar precios, analizar cuotas sin interés o verificar descuentos por banco. El sistema interpreta tus pedidos en lenguaje natural y te presenta opciones concretas.

Esta función conversacional aprovecha el potencial que ofrecen los modelos de lenguaje modernos. iProfesional explicó los pasos para instalar ChatGPT en Android en una guía reciente.

La red de la billetera agrupa a las principales entidades del sistema financiero local, entre las que destacan los bancos de la Nación Argentina (BNA), Galicia, Macro, Santander, BBVA, ICBC y Supervielle. La plataforma registra más de 25 millones de usuarios y conecta a más de un millón de comercios en el país. Esa escala permite aplicar de forma automática la grilla de beneficios y promociones bancarias.

El proyecto surge en un contexto donde el uso de asistentes inteligentes crece entre los consumidores de todo el mundo. Según estimaciones publicadas por la consultora McKinsey en su estudio de investigación con fecha de corte de junio de 2024, los agentes de inteligencia artificial intermediarán compras globales por entre 3 billones y 5 billones de dólares hacia el año 2030.

Cómo funciona el proceso de compra dentro de la pantalla del chat

El recorrido empieza cuando instalás la aplicación de la billetera bancaria dentro del entorno de la inteligencia artificial. A partir de ese momento, podés escribir consultas descriptivas, como la búsqueda de una computadora para diseño o un televisor adaptado a tu presupuesto. El sistema consulta en tiempo real el catálogo de la tienda y te devuelve alternativas evaluadas.

Durante la charla, podés formular repreguntas sobre características de hardware, dimensiones del equipo, plazos de garantía o valoraciones de otros usuarios. La conversación resuelve tus dudas técnicas y te permite seleccionar la opción más conveniente sin salir de la interfaz. Todo el proceso mantiene la continuidad del diálogo.

Además de recomendar productos, los modelos avanzados de lenguaje permiten analizar documentación técnica compleja. iProfesional lo detalló en este descubrimiento de manuales con inteligencia artificial

Una vez que elegís el artículo, el asistente te pide el correo electrónico registrado en la tienda del vendedor. Con ese dato, el sistema valida tu identidad y recupera de manera automática los domicilios de despacho guardados con anterioridad. De ese modo se consolida el carrito y se emite la orden pendiente de pago en pocos segundos.

El cierre financiero exige una confirmación personal para garantizar el control sobre tu dinero. Si usás una computadora, la pantalla despliega un código QR que escaneás con la aplicación de tu banco o de la billetera. Si hacés el trámite desde un celular, el sistema te deriva a la aplicación financiera para autorizar el pago con biometría o clave PIN.

Tras la verificación de los fondos, la tienda vendedora procesa el envío y remite la factura junto con el comprobante al correo del comprador. La operación queda registrada en tu cuenta de la misma forma que una venta realizada en el portal web de la empresa.

Qué comercios se sumarán a Frávega en las próximas etapas del proyecto

La primera etapa del proyecto cuenta con la participación del retailer de electrodomésticos y tecnología Frávega como socio inicial. La elección de esta cadena responde a la complejidad técnica de su catálogo y a la madurez de sus conexiones de programación para consultar inventarios en tiempo real. La alianza funciona como una prueba piloto antes del despliegue masivo.

Este esquema no fue concebido como un acuerdo de exclusividad, sino como una plataforma abierta. La empresa mantiene conversaciones avanzadas con redes de retail, cadenas de supermercados, tiendas de indumentaria y marcas de consumo masivo para incorporar sus catálogos en los próximos meses.

Para las cadenas minoristas, participar en este canal representa una vía adicional para capturar ventas sin sustituir sus locales físicos ni sus sitios web. La presencia dentro del asistente resulta clave para figurar entre las opciones recomendadas cuando los usuarios delegan las búsquedas iniciales en sistemas inteligentes.

El modelo de negocios de la billetera se sostiene mediante el cobro de una comisión por cada transacción completada de forma efectiva dentro de la herramienta. Este esquema alinea los incentivos financieros con el volumen de ventas canalizado, en lugar de cobrar cuotas fijas por suscripción o licencias de software.

La velocidad de incorporación de nuevos comercios dependerá de la arquitectura tecnológica de cada empresa. Aquellos establecimientos que operen con sistemas y conectores similares a los de Frávega podrán integrarse de forma más rápida al catálogo conversacional.

Por qué la inteligencia artificial pasa de buscar datos a cobrar compras

La llegada de esta herramienta representa una evolución técnica en los modelos de lenguaje a gran escala. Estas tecnologías trascienden su rol tradicional de buscadores pasivos de datos para convertirse en canales operativos de ejecución transaccional directa. El asistente no solo sugiere productos, sino que consulta stock, procesa reglas comerciales y gestiona liquidaciones de dinero.

Esta capacidad operativa se fundamenta en la adopción del Agentic Commerce Protocol, un estándar técnico abierto desarrollado por OpenAI junto con la plataforma de pagos Stripe. Este protocolo define las reglas de comunicación segura para que la inteligencia artificial interactúe con las tiendas virtuales sin modificar la arquitectura de los comercios, según se explica en el Agentic Commerce Protocol de OpenAI

A nivel global, este estándar compite y coexiste con el Universal Commerce Protocol, impulsado por Google y Shopify. Mientras ese otro esquema abarca todo el viaje comercial desde el descubrimiento hasta la postventa, el protocolo de OpenAI y Stripe se enfoca en la ejecución rápida del pago dentro del chat.

Para adaptar este estándar internacional a las particularidades del mercado argentino, la billetera bancaria desarrolló una capa de software intermedia. Este componente realiza un filtrado de inventario para excluir artículos agotados, al tiempo que calcula las grillas promocionales y los planes de cuotas de más de 30 bancos.

Esta evolución tecnológica aprovecha las actualizaciones constantes que reciben las plataformas de inteligencia artificial. iProfesional informó los detalles sobre el acceso a la versión gratuita de ChatGPT-4o.

En el aspecto de la seguridad, la arquitectura establece una separación de los datos sensibles. El chat gestiona la conversación y la intención de compra, pero los números de tarjetas y credenciales bancarias permanecen custodiados dentro de la infraestructura financiera regida por el Banco Central de la República Argentina y las normas PCI-DSS.

Además, ante el riesgo de técnicas como la inyección de instrucciones ocultas en sitios web, la confirmación humana en la aplicación bancaria actúa como el filtro principal de resguardo. El usuario siempre mantiene la decisión final sobre cada débito.

Cómo impacta esta tecnología en la competencia con Mercado Pago

La integración de la billetera de los bancos en el asistente virtual traslada la competencia comercial desde el botón final de pago hacia el instante inicial de descubrimiento. Antes, las plataformas competían por figurar en la pantalla de checkout. Con este nuevo paradigma, la disputa ocurre en la charla donde el usuario busca y compara alternativas.

Esta iniciativa busca proteger la relación directa entre las entidades bancarias tradicionales y sus clientes para evitar perder terreno frente a los grandes mercados virtuales. Frente al esquema cerrado de Mercado Libre y Mercado Pago, la billetera contrapone una red abierta respaldada por la infraestructura de los bancos.

Esta estrategia permite conectar con el usuario en el momento exacto en que toma la decisión de compra. La oferta de financiación en cuotas y los reintegros bancarios cobran un peso significativo en el contexto actual. La inteligencia artificial ayuda a calcular qué combinación de descuento y plazo resulta más conveniente para tu bolsillo.

Este proceso da lugar a una competencia por la preferencia de los algoritmos. En lugar de disputar solo el lugar de la tarjeta principal en la billetera física, las entidades deben lograr que sus medios de pago sean los seleccionados por los asistentes inteligentes para cerrar cada operación. iProfesional explicó cómo aprovechar estas funciones de voz en ChatGPT gratis

En paralelo, esta evolución se enmarca en una estrategia para reemplazar las promociones masivas tradicionales por beneficios personalizados. La plataforma desarrolla herramientas de cupones geolocalizados y reglas de reintegro en el carrito para acompañar al consumidor antes del pago.

Cuándo llegarán los pagos automáticos sin intervención humana

En la actualidad, las transacciones conversacionales operan dentro de un esquema semiautónomo. El agente de inteligencia artificial investiga alternativas, compara precios y organiza el pedido, pero la autorización del pago requiere la acción física del usuario en su aplicación bancaria.

La perspectiva de largo plazo contempla avanzar hacia esquemas de automatización delegada. En esa dirección, la red bancaria trabaja junto con marcas internacionales de tarjetas como Visa y MasterCard para implementar protocolos de pago agéntico a escala global. Stripe explica en su sitio web las especificaciones de infraestructura financiera.

Estos estándares internacionales permitirán que los usuarios configuren mandatos específicos y asignen credenciales con límites de gasto prefijados. Con esos permisos, un agente inteligente podrá ejecutar la compra automática de un insumo de uso frecuente o concretar un pedido cuando el precio de un bien baje de determinado valor.

Sin embargo, el paso hacia la autonomía plena enfrenta debates en materia de regulación, atribución de responsabilidades ante fallas del sistema y prevención de fraudes. La participación humana como filtro de validación se mantiene por ahora como el principio central para resguardar la confianza de los usuarios.

Esta iniciativa posiciona a la Argentina como un actor pionero en América latina en el despliegue de operaciones comerciales reales mediante inteligencia artificial conversacional. El uso del lenguaje natural se consolida como la nueva interfaz unificada para explorar catálogos, consultar promociones y pagar productos sin intermediarios.