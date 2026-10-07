La estrategia omnicanal es, en teoría, una herramienta maravillosa para multiplicar las ventas y elevar la experiencia del cliente

Hoy, emprendedores, pymes y hasta grandes empresas caen en la presión de publicar en cada red, invertir en cuanta plataforma aparece y desplegar canales sin estrategia. El resultado no es más ventas: es agotamiento operativo, frustración y un peligroso burnout tecnológico.

En mi trabajo diario diseñando arquitecturas de negocios y procesos de transformación digital, me encuentro constantemente con el mismo síntoma: empresas exhaustas. Desde startups hasta Pymes consolidadas, los líderes llegan atrapados en una dinámica vertiginosa donde la regla implícita parece ser una sola: "hay que estar en todas partes", "hay que instalar tal herramienta" o "hay que aplicar este nuevo método".

Sin embargo, cuando miramos la caja diaria y los márgenes de ganancia, la realidad es demoledora: más canales no están significando más ventas. Están significando más caos.

Estamos presenciando una epidemia de burnout tecnológico en las organizaciones. La exigencia de omnipresencia sin una arquitectura clara por detrás genera equipos frustrados, recursos económicos diluidos y una sensación constante de estar corriendo en una cinta fija: se invierte cada vez más tiempo y dinero para obtener exactamente los mismos resultados. O peores.

Por qué abrir múltiples canales digitales sin plan genera pérdidas

La estrategia omnicanal es, en teoría, una herramienta maravillosa para multiplicar las ventas y elevar la experiencia del cliente. El problema es que en la práctica se la confundió con la acumulación compulsiva de canales.

Abrir un canal digital no es gratis, incluso si la plataforma no cobra suscripción. Cada ventana que una empresa abre exige diseño, redacción, atención, tiempo de respuesta y, sobre todo, criterio estratégico. Cuando una marca abre cinco canales sin la estructura humana ni la tecnología integrada para sostenerlos, no está haciendo omnicanalidad: está fragmentando la experiencia de su cliente y desangrando la productividad de su equipo.

El error de fondo es que, en un entorno saturado y sobreinformado, no todo es para todos. El criterio es indispensable en este punto porque la tecnología por sí sola no vende; lo que vende es la coherencia de los procesos que hay detrás de esa tecnología.

Qué herramientas necesita una Pyme para ordenar su estrategia digital

Para vender más en el contexto actual, las empresas no necesitan más plataformas; necesitan criterio. Necesitan entender que un canal no sirve si no está alineado con la jornada real de compra de su cliente y a la capacidad operativa interna para procesar esa demanda.

La transformación digital surge cuando la empresa se alinea de tal forma, que sus puntos de contacto, sus canales digitales, están conectados de una forma estratégica. Nada es al azar, cada canal pertenece o debería pertenecer a un punto en el "customer journey" del cliente. Hay canales enfocados estrictamente en atracción, otros en la etapa de consideración y otros en la etapa de conversión. Esto a grandes rasgos, claro.

A veces, la decisión más inteligente de arquitectura de negocios no es abrir una nueva vía de comunicación, sino cerrar tres que solo generan ruido, fatiga y pérdida de margen.

Aldana Nardi. Foto provista por la autora.

Cómo elegir las plataformas adecuadas según cada etapa de compra

Es momento de abandonar el temor a "quedarnos atrás" y empezar a tomar decisiones con criterio comercial. Y ver claramente si lo que queremos aplicar va con los valores de la marca, si va con lo que mi cliente espera de mí o le gusta de mi marca, si va con los resultados que obtengo a fin de mes cuando recibo el retorno de la inversión en marketing o publicidad.

El crecimiento sostenible no proviene de la hiperactividad digital, sino de la claridad estratégica. Las marcas que van a liderar los próximos años no son las que hagan más ruido en más plataformas, sino las que tengan el criterio de construir estrategias sólidas, enfocadas y rentables. Menos dispersión, más arquitectura.

(*) Directora general ejecutiva en Convexa & Co. Directora externa en Pymes & Empresas.