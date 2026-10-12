Starlink podrá desplegar 15.000 satélites para conquistar el negocio móvil

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó la constelación en órbita muy baja que permite transmitir datos a 150 Mbps

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, sigla en inglés) de los Estados Unidos autorizó la solicitud de la empresa SpaceX, del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, para desplegar y operar 15.000 satélites de nueva generación de Starlink Mobile.

La resolución del organismo regulador habilita el funcionamiento de esta constelación en una órbita muy baja, ubicada entre los 326 y 335 kilómetros de altitud. Esta infraestructura técnica permite transmitir conectividad de quinta generación (5G) directa a dispositivos móviles con velocidades de hasta 150 Mbps por usuario e hiper baja latencia en teléfonos móviles inteligentes convencionales, sin requerir modificaciones de hardware ni antenas externas.

El dictamen regulatorio incluye una exención excepcional sobre las reglas tradicionales de arrendamiento de espectro radioeléctrico. Esta medida exime a la compañía de Musk de la obligación de establecer acuerdos comerciales con las operadoras de superficie para el uso de sus frecuencias terrestres. De este modo, el servicio queda habilitado para operar como un proveedor inalámbrico independiente a escala global. La iniciativa busca eliminar las zonas muertas de cobertura y competir directamente contra los prestadores de telefonía celular tradicionales.

La Comisión Federal de Comunicaciones autorizó la solicitud de la empresa SpaceX mediante la resolución de órbita muy baja DA-26-1078 para desplegar y operar 15.000 satélites de Starlink Mobile para entregar velocidades de hasta 150 Mbps a teléfonos móviles comunes. iProfesional informó sobre los antecedentes y planes de la conectividad celular de Starlink en el mercado argentino.

¿De qué manera la tecnología de órbita baja mejora la velocidad?

La decisión de posicionar la constelación en la órbita muy baja de 326 a 335 kilómetros de altitud responde a un principio físico de las telecomunicaciones. Al recortar la distancia frente a los 550 kilómetros de las órbitas satelitales estándar, la señal sufre una atenuación menor en su trayecto hacia la Tierra.

La pérdida de potencia de la señal en el espacio libre disminuye en proporción directa al cuadrado de la distancia recorrida. Esta proximidad incrementa la densidad de potencia que recibe la antena del celular. La ganancia en el enlace permite aplicar esquemas de modulación digital más eficientes, tales como 64-QAM y 256-QAM.

Gracias a este salto en la eficiencia del espectro, la red alcanza velocidades de transferencia de hasta 150 Mbps por usuario. Podrás aprovechar esta capacidad en cualquier teléfono móvil convencional de norma LTE o 5G sin añadir accesorios ni antenas adicionales.

En materia de latencia, la menor distancia reduce el tiempo que tarda la onda electromagnética en viajar entre el satélite y la superficie a valores de entre 2 y 5 milisegundos. Al sumar el procesamiento de la red central, la latencia total se ubica por debajo de los 15 milisegundos.

Este tiempo de respuesta iguala el rendimiento de las redes celulares terrestres de última generación. Gracias a esta velocidad, vos podés mantener llamadas de voz en alta definición, realizar videoconferencias, jugar en línea y ejecutar aplicaciones críticas en tiempo real sin interrupciones.

Para procesar el tráfico masivo de datos de 15.000 satélites, las naves de nueva generación integran un sistema eléctrico de 250 kW y chips Nvidia Vera Rubin NVL72. Estos procesadores ejecutan el conformado digital de haces de señal directamente en el espacio.

A su vez, SpaceX implementó una tecnología de sincronización por búfer que compensa la variación de frecuencia provocada por el desplazamiento veloz de las naves. Este mecanismo asegura que las señales enviadas desde múltiples satélites arriben al mismo tiempo a la antena del teléfono móvil.

Sin embargo, volar a una altitud inferior a los 350 kilómetros impone desafíos técnicos para la navegación orbital. En esa franja persiste una densidad tenue de la atmósfera que genera un frenado constante sobre los vehículos espaciales.

Para evitar la pérdida de altura, cada satélite utiliza un sistema de propulsión eléctrica de encendido continuo. Una vez consumido el combustible, la vida útil concluye con una reentrada ordenada en la atmósfera. Este funcionamiento exige un ritmo constante de lanzamientos con el cohete Starship para reponer las unidades fuera de servicio.

¿Cómo impactará la nueva red de satélites de Starlink en la conectividad global?

El despliegue de esta red de 15.000 satélites en órbita muy baja cambia de forma profunda el mapa de las telecomunicaciones internacionales. El objetivo central de la infraestructura apunta a la eliminación completa de las zonas ciegas de cobertura en la superficie terrestre.

Las redes móviles tradicionales detienen el tendido de infraestructura en zonas de baja densidad poblacional, geografías complejas o áreas oceánicas por los altos costos de instalación. En cambio, la constelación proyecta una capa de conectividad 5G sobre la totalidad del planeta.

Podrás mantener acceso a Internet de alta velocidad, enviar mensajes y realizar llamadas de emergencia en alta mar, rutas desérticas o vuelos comerciales. En caso de catástrofes naturales que destruyan las redes terrestres, los satélites continúan la transmisión mediante enlaces láser Inter satelitales.

La compatibilidad con los estándares de Redes No Terrestres (NTN) del 3GPP asegura una experiencia transparente. Tu teléfono móvil se conectará al satélite de forma automática en cuanto perdés la señal de las torres de superficie.

Esta cobertura universal facilita el acceso digital en comunidades alejadas y fortalece las actividades productivas. Sectores como la agricultura, la minería y el transporte logístico obtienen datos continuos sin importar la ubicación geográfica. iProfesional explicó las alternativas que abre esta conectividad en comunidades locales sin infraestructura terrestre.

¿Qué ventajas ofrece Starlink Mobile frente a las operadoras tradicionales?

La propuesta de Starlink Mobile ofrece fortalezas frente a las compañías celulares tradicionales. La primera ventaja radica en que el costo de extender la cobertura a un área nueva resulta sumamente reducido.

Las telefónicas terrestres deben volcar grandes sumas de capital para instalar torres, adquirir terrenos y tender fibra óptica por cada kilómetro cuadrado nuevo. La empresa espacial reemplaza esa infraestructura con celdas móviles en el espacio, donde brindar servicio en una zona nueva no exige obras civiles.

La segunda fortaleza es la cobertura global unificada y la eliminación del roaming internacional. La red opera como una celda de cobertura mundial. Si viajás al exterior, conservás la misma conexión sin cambiar la tarjeta chip ni abonar recargos en la factura mensual, aunque estas condiciones podrían variar por disposición de Starlink. Al respecto, iProfesional explicó los límites de uso y las pautas fijadas para el servicio de Starlink.

La tercera ventaja es la resistencia operativa ante fallas de infraestructura en la superficie. Las torres terrestres sufren caídas por inundaciones o cortes de electricidad prolongados. En cambio, los satélites operan fuera del alcance del clima y reenvían el tráfico de forma dinámica a estaciones terrenas operativas.

Además, la red actúa como un proveedor celular independiente sin mediadores técnicos. Esta arquitectura permite ofrecer planes directos al usuario final sin depender de los tendidos ni de las instalaciones físicas de los prestadores locales.

¿Por qué la exención de espectro de la FCC cambia las reglas del juego para las telefónicas?

El fallo regulatorio DA-26-1078 de la Comisión Federal de Comunicaciones otorgó una exención de la regla de arrendamiento terrestre. Esta medida libera a la empresa de la obligación de negociar contratos de alquiler de bloques radioeléctricos con las compañías telefónicas tradicionales.

Gracias a este permiso, la compañía combina la titularidad de licencias terrestres y autorizaciones satelitales en las mismas frecuencias. De este modo, obtiene luz verde para operar como un proveedor inalámbrico independiente que compite contra las grandes empresas de telecomunicaciones.

Este escenario representa un salto respecto de la versión preliminar de Starlink Mobile. El servicio inicial dependía exclusivamente de bandas alquiladas a T-Mobile en los Estados Unidos mediante 650 satélites, con velocidades limitadas a 4 Mbps para mensajes de texto.

Con la nueva licencia, la compañía pasa a operar una red comercial capaz de entregar voz, datos rápidos y conectividad 5G integral directamente a teléfonos celulares comunes. El presidente de la FCC, Brendan Carr, destacó que la medida busca intensificar la competencia en el mercado móvil.

¿Qué frecuencia radioeléctrica usará SpaceX?

Para respaldar el funcionamiento a 150 Mbps, según el contrato registrado ante los organismos financieros, SpaceX cerró un acuerdo de u$s17.000 millones para adquirir los derechos de espectro a EchoStar Corporation. Esta transacción transfirió a la compañía un bloque consolidado de 50 MHz de espectro celular.

Las frecuencias autorizadas por la FCC abarcan bandas asignadas a la movilidad 5G. El rango AWS-3 incluye las franjas de 1695-1710 MHz, mientras que el bloque AWS-H comprende los segmentos de 1915-1920 MHz y 1995-2000 MHz.

A estas frecuencias se suman las bandas de 2 GHz en los rangos de 2000-2020 MHz y 2180-2200 MHz, junto con el uso del bloque PCS G de T-Mobile en las franjas de 1910-1915 MHz y 1990-1995 MHz.

El organismo regulador fijó condiciones precisas sobre el uso de estas bandas. La compañía realiza pruebas en los bloques de EchoStar, mientras que el servicio comercial masivo queda sujeto al cierre definitivo de la operación financiera previsto para el 30 de noviembre de 2027.

En materia de plazos, la FCC fijó metas de despliegue obligatorias. Starlink debe presentar una garantía financiera en noviembre de 2026, mantener activas 7.500 naves para octubre de 2032 y completar la totalidad de los 15.000 satélites para octubre de 2035.