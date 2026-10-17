Un outlet vende celulares reacondicionados a menos de $500.000 en 12 cuotas y con garantía

El outlet oficial del Grupo Mirgor ofrece celulares testeados de primeras marcas con un año de garantía escrita y opciones de financiación

El outlet oficial Ferbi ofrece celulares reacondicionados de primeras marcas por menos de $500.000 y con financiación en hasta 12 cuotas fijas sin interés. La tienda virtual de Ferbi dispone de modelos como los Samsung Galaxy A23 ($346.408), A34 5G ($416.955), S20 FE ($455.499) y A52 (338.438), todos con un año de garantía escrita oficial expedida por GMRA S.A.U..

Esta alternativa comercial permite acceder a tecnología probada en laboratorios industriales con descuentos de entre un 30% y un 60% frente a los valores de lista de los equipos nuevos. Los pagos en 12 cuotas sin recargo son para tarjetas Visa, MasterCard y American Express. iProfesional publicó un informe especial sobre este mercado de celulares reacondicionados.

¿Qué es un celular reacondicionado y cómo funciona el negocio del outlet Ferbi?

Frente a los valores elevados de los celulares recién salidos de fábrica, la alternativa de los dispositivos reacondicionados en un outlet con procesos industriales certificados cobra fuerza en el mercado local. Esta modalidad permite renovar la tecnología personal con un desembolso de dinero mucho menor.

Ferbi nació en 2022 como la unidad de negocios tecnológica del Grupo Mirgor para el segmento de celulares reacondicionados. Con más de cuatro décadas de trayectoria industrial en la provincia de Tierra del Fuego. Mirgor es el fabricante oficial de los dispositivos de la marca Samsung en el país, un factor que le otorga un conocimiento profundo sobre el ensamblado y el soporte técnico de estos terminales.

El proceso de recolección de los equipos usados para abastecer la tienda se despliega en una red nacional con más de 800 puntos de recepción en todo el territorio argentino. Estos dispositivos provienen principalmente de planes de canje oficial de Samsung, devoluciones de usuarios, recambio de flota en corporaciones y lotes de operadores de telefonía celular.

Una vez recolectados, los teléfonos móviles ingresan a la planta industrial que el outlet Ferbi posee en la ciudad de Garín, dentro del predio de Plaza Logística, en el norte del Gran Buenos Aires. En ese centro operativo trabaja un equipo técnico dedicado que somete a cada unidad a una auditoría estricta de hardware y software.

Antes de cualquier intervención física o reparación en el laboratorio, se ejecuta un borrado seguro de datos. Este procedimiento elimina la información personal del usuario anterior para resguardar la privacidad y la confidencialidad de la operación en la tienda virtual.

Se realiza la verificación del código de identidad del equipo (IMEI, sigla en inglés) sobre la lista oficial del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). De esta manera, el outlet Ferbi comprueba que el celular no posea denuncias por robo, hurto o extravío. iProfesional explicó sobre los criterios y precauciones antes de encarar una compra en un outlet tecnológico.

Posteriormente, cada dispositivo transita por un protocolo de 62 testeos individuales, automáticos y manuales. Los técnicos revisan la respuesta táctil de la pantalla, la nitidez de las cámaras, el micrófono, los altavoces, la antena de red móvil, la conexión Wi-Fi y la placa principal.

El estado de la batería recibe una atención especial durante la revisión. En caso de que la capacidad de carga remanente sea inferior al 82%, la empresa procede al reemplazo directo del componente por uno nuevo certificado por el fabricante.

¿Cómo se clasifican los grados de condición estética en los equipos del outlet?

La distinción entre el estado estético exterior y la capacidad operativa interna es un pilar fundamental en la propuesta de este segmento comercial. Mientras que el funcionamiento técnico de todos los teléfonos comercializados está garantizado al 100%, la apariencia cosmética del chasis determina el grado de clasificación y el descuento final.

Los dispositivos clasificados bajo el grado "Como nuevo" o grado A representan la escala más alta de conservación exterior dentro del catálogo. Estos teléfonos no muestran marcas, detalles de uso ni rayaduras visibles a simple vista, por lo que su apariencia estética resulta idéntica a la de un equipo recién desembalado.

La categoría "Re bueno" o Grado B agrupa celulares con un estado de conservación estética sumamente cuidado en el catálogo disponible. Estas unidades pueden exhibir detalles estéticos mínimos o microrrayaduras superficiales en la carcasa o el marco, imperceptibles a la distancia habitual de uso diario.

La categoría "Bueno" o Grado C incluye aquellos terminales que presentan signos de desgaste o marcas estéticas más visibles sobre la pintura posterior o los bordes. A pesar de esos detalles cosméticos, la pantalla conserva su integridad y la parte interna opera sin fallas ni interrupciones.

Junto a los reacondicionados, el outlet de Ferbi sumó a su tienda virtual la categoría "Open Box". En esta sección se comercializan equipos nuevos sin uso previo, cuyo empaque original de cartón fue abierto únicamente para controles de calidad, tareas de exhibición en mostrador o por desgaste en la caja exterior.

Los productos Open Box se entregan con todos los accesorios originales de fábrica en su interior y presentan una condición estética impecable. Esta alternativa brinda una vía de ahorro atractivo para quienes buscan la condición de un celular a estrenar. iProfesional analizó esta clasificación estética y los niveles de descuento en la tienda virtual.

¿Qué beneficios y garantías ofrece este outlet de tecnología reacondicionada?

El beneficio más inmediato que percibe el usuario al comprar en un outlet de celulares reacondicionados es el ahorro de dinero. En la tienda de Ferbi, las unidades exhiben rebajas de entre un 30% y un 50% respecto al valor de un modelo nuevo equivalente, con picos de hasta 60% durante actividades especiales de comercio electrónico.

Un factor decisivo en la tranquilidad de la compra es la cobertura de postventa que brinda la empresa. Todas las unidades comercializadas por Ferbi cuentan con 12 meses de garantía escrita oficial otorgada por GMRA S.A.U. Esta garantía otorga respaldo ante cualquier defecto técnico de fabricación o falla de funcionamiento durante todo un año.

A diferencia de las transacciones entre usuarios particulares en redes sociales o sitios de compraventa casual, la operación cuenta con respaldo industrial y factura legal. Si un equipo presenta un problema dentro del período cubierto, el centro de atención al cliente gestiona la reparación oficial o el cambio directo del dispositivo.

La decisión de elegir tecnología reacondicionada en un outlet promueve un modelo de economía circular e impacto ambiental positivo. Al extender la vida útil de un teléfono móvil en perfectas condiciones de uso, se reduce la demanda de recursos minerales y la emisión de carbono vinculada al proceso de fabricación de equipos nuevos.

Este compromiso con el cuidado del planeta se refleja también en la cadena logística gestionada por Mirlog, la empresa de logística de Mirgor, en la planta de Garín. En el embalaje final de los envíos se reemplazó por completo el plástico de burbujas tradicional por un envoltorio de papel expandido 100% reciclable.

¿Cuáles son los modelos destacados disponibles en el outlet por menos de $500.000?

El catálogo del outlet virtual de Ferbi para el segmento inferior a los $500.000 reúne alternativas variadas. Esta franja de precio abarca desde antiguos buques insignia con procesadores de alta velocidad hasta modelos de la serie Galaxy A orientados a la conectividad 5G y a una autonomía extendida.

Los precios fueron relevados por iProfesional el 9 de octubre de 2026. La siguiente lista está ordenada por criterio alfabético:

Samsung Galaxy A23 : Ofrece un rendimiento confiable con su pantalla de 6.6'' y cámara de 50 MP, ideal para capturar fotos nítidas y disfrutar de una experiencia visual envolvente. Su precio es de $346.408, en 12 cuotas sin interés de $28.867,33 o en 9 cuotas sin interés de $38.489,78. Tiene 128 GB de memoria interna y la condición del equipo es "bueno ".

: Ofrece un rendimiento confiable con su pantalla de 6.6'' y cámara de 50 MP, ideal para capturar fotos nítidas y disfrutar de una experiencia visual envolvente. Su precio es de $346.408, en 12 cuotas sin interés de $28.867,33 o en 9 cuotas sin interés de $38.489,78. Tiene 128 GB de memoria interna y la condición del equipo es "bueno ". Samsung A34 5G : combina velocidad y estilo con su pantalla Super AMOLED de 6.6'' y su cámara de 48 MP. Perfecto para quienes buscan conectividad avanzada y fotos de alta calidad. Su precio es de $416.955, en 12 cuotas sin interés de $34.746,25 o en 9 cuotas sin interés de $46.328,33. Tiene 128 GB de memoria interna y la condición del equipo es "bueno ".

: combina velocidad y estilo con su pantalla Super AMOLED de 6.6'' y su cámara de 48 MP. Perfecto para quienes buscan conectividad avanzada y fotos de alta calidad. Su precio es de $416.955, en 12 cuotas sin interés de $34.746,25 o en 9 cuotas sin interés de $46.328,33. Tiene 128 GB de memoria interna y la condición del equipo es "bueno ". Samsung Galaxy A52 : es un celular versátil que combina estilo y rendimiento. Con una pantalla Super AMOLED disfrutarás de una experiencia visual fluida y vibrante, perfecta para juegos y contenido multimedia. Garantiza un rendimiento ágil y eficiente para multitarea y aplicaciones exigentes. Su precio es de $338.438, en 12 cuotas sin interés de $28.203,17 o en 9 cuotas sin interés de $37.604,22. Tiene 128 GB de memoria interna y la condición del equipo es "bueno ".

: es un celular versátil que combina estilo y rendimiento. Con una pantalla Super AMOLED disfrutarás de una experiencia visual fluida y vibrante, perfecta para juegos y contenido multimedia. Garantiza un rendimiento ágil y eficiente para multitarea y aplicaciones exigentes. Su precio es de $338.438, en 12 cuotas sin interés de $28.203,17 o en 9 cuotas sin interés de $37.604,22. Tiene 128 GB de memoria interna y la condición del equipo es "bueno ". Samsung Galaxy S20 FE: se vende a $455.499, en 12 cuotas sin interés de $37.958,25 o en 9 cuotas sin interés de $50.611. Tiene 128 GB de memoria interna y la condición del equipo es "re bueno".

¿Qué categorías de celulares y marcas encontrás en el outlet Ferbi?

La marca Samsung concentra la mayor presencia dentro del catálogo debido a la infraestructura de fabricación de Mirgor en Tierra del Fuego y a los convenios de plan canje oficial. Sin embargo, la tienda comercializa también otras marcas reconocidas en el mercado móvil. En las góndolas virtuales de Ferbi se encuentran dispositivos reacondicionados de Apple (iPhone), Motorola, TCL, Nubia/ZTE y Honor. En el caso de los equipos de Apple, el proceso de auditoría y prueba sigue pautas de diagnóstico validadas para resguardar el desempeño del sistema iOS.

Además de teléfonos celulares, el outlet Ferbi amplió su oferta a diversas categorías de tecnología. En la sección de tabletas reacondicionadas del outlet se ofrecen modelos como las Samsung Galaxy Tab, idóneas para el estudio, la lectura o el entretenimiento del hogar.

La tienda de outlet dispone también de relojes inteligentes reacondicionados de la línea Samsung Galaxy Watch con descuentos atractivos y cupón promocional en fechas seleccionadas. El catálogo del outlet abarca televisores Smart TV reacondicionados y Open Box de diversas pulgadas.

En el rubro de audio y accesorios, la plataforma de outlet comercializa auriculares inalámbricos y parlantes portátiles de marcas líderes como JBL y Harman Kardon en estado nuevo y Open Box. La propuesta se completa con monitores para computación y movilidad eléctrica, como monopatines.

Ferbi tiene un local en la zona de outlets de Barracas, en Buenos Aires.

¿Cómo acceder a las ofertas en hasta 12 cuotas sin interés en el outlet?

La posibilidad de pagar un teléfono celular en hasta 12 cuotas fijas sin recargo alivia el desembolso mensual y facilita la renovación tecnológica. En el contexto macroeconómico argentino, las cuotas a tasa cero permiten fijar el valor del bien frente a la evolución de los precios generales.

Para hacer uso de la financiación en 12 pagos sin interés en el sitio oficial de Ferbi, el comprador debe elegir productos señalados con el distintivo de la oferta y abonar con tarjetas de crédito emitidas por bancos participantes.

El único requisito operativo para concretar la compra consiste en disponer de un límite de crédito suficiente en la tarjeta para cubrir el monto total del bien. La entidad bancaria autoriza la operación por el total y luego efectúa el cobro fraccionado en los resúmenes mensuales correspondientes.

¿Conviene elegir un celular reacondicionado en este outlet de tecnología?

Frente a la necesidad de actualizar el celular sin desequilibrar las finanzas personales, el compra en un outlet de celulares reacondicionados certificados constituye una alternativa inteligente. La propuesta de Ferbi resuelve las dudas habituales de los compradores al ofrecer 12 meses de garantía oficial y factura legal.

Acceder en el outlet a un celular con testeos de calidad rigurosos, batería comprobada y un descuento de hasta el 50% respecto al valor de lista nuevo otorga una ventaja económica tangible. Si a ese beneficio se le suma la posibilidad de financiar el pago en 12 cuotas fijas sin interés, la cuota mensual se diluye con el transcurso de los meses.