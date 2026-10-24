American Airlines y KLM suman Wi-Fi de Starlink en sus vuelos a la Argentina desde 2027

Las dos grandes compañías internacionales confirmaron la instalación de antenas satelitales en sus aeronaves para dar Internet de alta velocidad

El acceso será mayormente gratuito para socios de programas de fidelidad, volviendo la conexión un servicio esencial.

American Airlines y KLM implementarán Starlink para Wi-Fi de alta velocidad en vuelos a Argentina desde 2027.

American Airlines y KLM confirmaron por separado la incorporación del servicio de Internet satelital de Starlink en sus aeronaves a partir de 2027 para ofrecer conectividad Wi-Fi de alta velocidad en sus rutas internacionales hacia la Argentina. Con esta decisión, los pasajeros que viajen entre Buenos Aires y destinos como Miami, New York, Dallas o Ámsterdam dispondrán de banda ancha en el aire sin las restricciones históricas de las redes tradicionales.

La iniciativa de ambas empresas forma parte de un despliegue global que abarca a más de 1.030 aviones en American Airlines y a toda la flota intercontinental de KLM. La red de SpaceX permitiráplanes de conectividad a bordo de American Airlines tales como trabajar, mirar transmisiones en vivo en alta definición y usar llamadas de voz sin interrupciones sobre el océano Atlántico.

El acceso a este sistema de alta capacidad será sin costo adicional para los usuarios que pertenezcan a los programas de fidelidad de cada compañía. En el caso de American Airlines, los socios de AAdvantage podrán conectarse desde sus dispositivos personales durante todo el trayecto, mientras que KLM habilitará el servicio para todos los miembros del programa Flying Blue en todas sus clases de pasaje.

¿Cómo cambia Starlink la conectividad a bordo en la aviación comercial?

La llegada de la red satelital de la empresa SpaceX del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk modifica las reglas del juego en la industria aeronáutica al reemplazar las viejas conexiones lentas por banda ancha en pleno vuelo. Durante más de dos décadas, navegar en un avión implicaba soportar tiempos de carga extensos, interrupciones constantes y tarifas elevadas por paquetes reducidos de megabytes.

El cambio tecnológico permite que cada viajero navegue en Internet con un rendimiento equivalente al que disfruta en su hogar o en su oficina. Ahora podés mirar transmisiones en directo en alta definición, trabajar en plataformas en la nube o responder mensajes de trabajo mientras volás a 10.000 metros de altura.

Esta mejora en la infraestructura altera la percepción del tiempo de viaje para el pasajero. Las empresas ya no consideran la conexión como un servicio de lujo o como un simple cobro extra, sino como una prestación esencial para ganar la preferencia de los usuarios en rutas de larga distancia.

Para los ejecutivos y trabajadores remotos que realizan travesías nocturnas hacia los Estados Unidos o Europa, el avión dejó de ser un paréntesis de desconexión forzada. La posibilidad de mantener la productividad durante el trayecto inclina la balanza al momento de elegir una compañía aérea.

El sistema utiliza antenas de matriz electrónica plana que se instalan en la parte superior del fuselaje de la aeronave. Estas terminales captan la señal de miles de satélites en constante movimiento y aseguran un flujo de datos continuo de puerta a puerta.

Esa arquitectura soporta el uso simultáneo por parte de cientos de pasajeros en un mismo vuelo. La capacidad del canal no se degrada cuando muchas personas intentan conectarse en forma paralela durante el viaje. Podés ver cómo funciona la velocidad de este servicio a bordo en el siguiente video:

¿Qué ventajas ofrece la tecnología satelital de órbita baja en los vuelos?

La diferencia fundamental de la red de órbita terrestre baja radica en la reducción drástica de la distancia física con los satélites. Los equipos de SpaceX orbitan a unos 550 kilómetros de la Tierra, en contraste con los sistemas tradicionales que se ubican a más de 35.000 kilómetros de altura.

Esa menor distancia acorta la latencia de 600 milisegundos a valores de entre 20 y 40 milisegundos. Gracias a esa respuesta casi instantánea, las aplicaciones interactivas y los sistemas en tiempo real funcionan sin demoras perceptibles.

Si necesitás conectarte a una red privada corporativa o colaborar en documentos compartidos con tu equipo, la señal se mantiene estable en todo momento. La velocidad de descarga por aeronave alcanza hasta 1 Gbps por terminal instalada.

El hardware seleccionado por compañías como American Airlines es la terminal Performance Aero Terminal desarrollada por SpaceX. Este equipo cuenta con especificaciones técnicas de grado de aviación para resistir condiciones climáticas extremas y velocidades de crucero superiores a los 900 kilómetros por hora.

American Airlines equipará más de 1.030 aviones con Starlink hacia 2027, según confirmó la compañía en su comunicado sobre la incorporación de Wi-Fi. Además, la constelación posee enlaces láser inter satelitales en el espacio exterior. Esa red óptica entre satélites garantiza cobertura continua en rutas sobre océanos o zonas polares donde no existen estaciones terrenas de apoyo.

El perfil aerodinámico de la antena minimiza la resistencia al aire sobre el fuselaje. Esta característica técnica preserva la eficiencia en el consumo de combustible de los aviones y evita penalizaciones en el peso de la máquina.

¿Cuáles son los planes de las aerolíneas para ofrecer Internet gratuito?

La gran mayoría de las grandes empresas internacionales volcó su estrategia hacia el acceso libre de cargos para los viajeros. La conectividad gratuita se transformó en la principal herramienta de diferenciación comercial en el mercado internacional.

Un grupo de compañías optó por dar Internet sin costo e incondicional en todas las cabinas. En estos casos, no necesitás ingresar datos personales ni completar formularios complejos para comenzar a navegar durante el trayecto.

Otras empresas solicitan que te registres en sus programas de viajero frecuente para liberar el pase de navegación. Este mecanismo les permite sumar nuevos usuarios a sus plataformas de fidelización y conocer mejor los hábitos de consumo de su clientela.

Sin embargo, Copa Airlines decidió aplicar un esquema comercial distinto. La empresa de origen panameño fijó una tarifa para la clase económica general y mantiene la gratuidad solo para sus pasajeros preferentes o de clase ejecutiva.

El caso de la compañía centroamericana representa un intento de monetizar en forma directa la inversión en antenas y servicios. iProfesional analizó los detalles del servico satelital alternativo a Starlink de la low cost JetBlue

La discusión central entre los directivos del sector gira en torno a la sostenibilidad financiera del modelo. La presión de la competencia parece empujar al mercado hacia la gratuidad financiada por patrocinios o la fidelización de clientes.

Las alianzas entre aerolíneas y proveedores tecnológicos buscan abaratar los costos operativos de instalación. La expectativa del sector apunta a que la conexión libre se convierta en la norma general en los próximos tres años.

¿Qué aerolíneas que viajan a la Argentina cuentan con Starlink o lo sumarán pronto?

American Airlines encabeza el despliegue con un plan para equipar a más de 1.030 aviones de su flota principal. Las tareas comenzarán en el primer trimestre de 2027 en sus aeronaves Boeing 777 y 787 Dreamliner que operan los vuelos diarios hacia el aeropuerto porteño de Ezeiza.

KLM Royal Dutch Airlines confirmó que ofrecerá Internet de alta velocidad en sus vuelos intercontinentales desde mediados de 2027. La medida cubrirá la ruta directa entre Ámsterdam y Buenos Aires en todas las categorías de pasajes.

United Airlines marcha al frente en la velocidad de instalación entre las operadoras norteamericanas. La empresa avanza con el equipamiento de sus aeronaves y ya cuenta con el sistema activo en varias unidades de fuselaje ancho que cubren las rutas desde Houston y Newark hacia la Argentina.

Iberia también se sumó a esta corriente tecnológica e inició la colocación de antenas en sus aeronaves de largo alcance. La compañía española conecta Madrid con Ezeiza y celebró los primeros vuelos con banda ancha a bordo. https://www.iProfesional.com/actualidad/458191-una-de-las-aerolineas-que-mas-vuela-a-argentina-empezo-a-instalar-starlink-en-sus-aviones

Air France avanza en forma paralela a su socia KLM con la meta de equipar sus aeronaves Boeing 777 y Airbus A350. La compañía prevé completar el proceso en sus trayectos transatlánticos antes de finalizar el año 2026.

British Airways y Level forman parte del proyecto global del grupo IAG para integrar esta tecnología satelital. British aplica el sistema en sus aeronaves Boeing 787 desde Londres, mientras Level proyecta la instalación para sus frecuencias entre Barcelona y la capital argentina.

El grupo Lufthansa comenzó la incorporación de los equipos en sus aviones de larga distancia. Esta iniciativa abarca los vuelos directos de Lufthansa desde Fráncfort y de SWISS desde Zúrich con destino al Aeropuerto de Ezeiza.

Emirates también anunció negociaciones y planes para sumar antenas satelitales en su flota de fuselaje ancho. La empresa árabe busca potenciar sus conexiones de larga distancia en rutas que conectan con Sudamérica, un movimiento. https://www.iProfesional.com/actualidad/442186-la-aerolinea-con-lo-que-argentina-busca-vuelos-directos-pondra-starlink-en-sus-aviones

Copa Airlines fue la pionera en América Latina en volar con Internet de alta velocidad a bordo. La compañía conecta el centro de trasbordos de Panamá con Buenos Aires, Córdoba y Rosario mediante sus aviones Boeing 737 Max equipados con antenas de SpaceX. Podés observar una prueba real del rendimiento de esta red en un avión de pasajeros en el siguiente video:

¿Cuáles son los requisitos de cada aerolínea para acceder a Starlink a bordo?

Para utilizar el servicio en United Airlines, el único requisito es tu afiliación previa al programa MileagePlus. Solo tenés que ingresar tu número de socio en el portal de bienvenida que aparece al activar la red Wi-Fi del avión.

Si volás por Air France o KLM, la condición para acceder a la banda ancha gratuita es la suscripción al programa Flying Blue. La inscripción no tiene costo y podés completarla antes de subir al avión o desde el propio asiento durante el trayecto.

Iberia, British Airways y Level ofrecen conexión libre en sus aeronaves adaptadas. No necesitás abonar una tarifa especial ni contar con una categoría elevada en los clubes de puntos para disfrutar del acceso a Internet.

En American Airlines, el plan oficial mantendrá la gratuidad para todos los miembros del programa AAdvantage. Podés registrarte sin cargo en cualquier momento para habilitar el uso ilimitado de datos durante el vuelo.

Copa Airlines exige el pago de una tarifa de 2,50 dólares por tramo a los pasajeros de la clase económica. El acceso es gratuito únicamente para los clientes de clase ejecutiva, los socios de categorías superiores en ConnectMiles y los usuarios con suscripción activa de Starlink en tierra.

El procedimiento técnico para conectarse resulta idéntico en casi todas las compañías. Tenés que activar el modo avión en tu dispositivo móvil, encender la antena Wi-Fi, seleccionar la red de la aeronave e ingresar al portal interactivo en el navegador web.

La mayoría de los operadores establece el uso obligatorio de auriculares cuando consumís contenidos con sonido. Las aplicaciones de videollamadas con altavoz suelen estar bloqueadas en la red para preservar la tranquilidad de los pasajeros en la cabina.

El grupo Lufthansa vinculará el acceso sin cargo a las cuentas del programa Miles & More. Conviene hacer la registración antes de abordar la aeronave para agilizar el ingreso a la red en cuanto el avión alcance la altitud de crucero.