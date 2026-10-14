Metrotel ofrecerá servicios de telefonía celular bajo la marca Tuenti

Telecom venderá a Metrotel 6 millones de clientes por u$s450 millones. El traspaso se realizaría de manera gradual y comenzaría en los próximos días

Telecom Argentina aceptó hoy la oferta de Metrotel por u$s450 millones para quedarse con una cartera de clientes y activos que deberá desprenderse como condición para lograr la aprobación definitiva de la compra de Telefónica. El paquete comprende cerca de seis millones de líneas móviles y unos 200.000 accesos a internet fijo.

El traspaso se realizaría de manera gradual y comenzaría en los próximos días. Los usuarios alcanzados por la operación recibirían primero una comunicación de Movistar y, después, otra de Tuenti, la marca con la que Metrotel prestará el servicio móvil.

Qué activos recibirá Metrotel junto con los clientes

De acuerdo con el hecho relevante presentado este miércoles por Telecom ante la Comisión Nacional de Valores, la operación también incluye derechos de uso de espectro radioeléctrico y parte de la infraestructura física necesaria para sostener los servicios.

Entre los bienes contemplados aparecen el núcleo de la red y componentes de la fibra óptica hasta el hogar desplegada en la ciudad de Buenos Aires. Metrotel también asumirá la posición contractual en acuerdos considerados indispensables para operar el negocio.

Las empresas firmarán, además, un acuerdo marco para compartir infraestructura. El esquema abarcará el uso conjunto de redes de acceso radioeléctrico, roaming, coubicación de infraestructura pasiva y servicios transitorios de Telecom a Metrotel. El entendimiento prevé también el uso de la marca Tuenti en la Argentina.

Telecom había desembolsado US$1.245 millones por Telefónica, cuya operación local reunía alrededor de 20 millones de clientes bajo Movistar, su marca de telefonía móvil y banda ancha.

Tras aceptar la oferta, Telecom y Metrotel deberán elevar el acuerdo definitivo a la Autoridad Nacional de la Competencia. Se trata de un paso formal para instrumentar la transferencia, ya que el organismo había autorizado previamente a Metrotel como comprador de los activos y clientes exigidos.

Quiénes son los nuevos accionistas de Metrotel

Fuentes vinculadas con el proceso señalaron que el reciente recambio de accionistas de Metrotel no modifica la decisión de la autoridad de competencia. El argumento es que los nuevos compradores no tendrían participación en el mercado argentino de telefonía móvil.

El viernes pasado se informó que Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, empresarios ligados al sector financiero, adquirieron el 51% de Metrotel mediante Nippur Fiber Holding.

El 49% restante también pasó a nuevos dueños. Los fondos estadounidenses Blackstone y Riverwood Capital vendieron sus participaciones a Beacon, firma cuyo principal accionista individual es Ralph Booth, con el 49%.

Booth encabeza Booth American Company, una compañía de inversión privada enfocada en banda ancha, medios y telecomunicaciones. Su trayectoria incluye proyectos en Estados Unidos, Europa y América del Sur. En 1989 creó una división europea para brindar banda ancha en el Reino Unido y, junto con Goldman Sachs, fundó European Cable Capital Partner, inversor de Diamond Cable Communications, actualmente Virgin Media.

Cómo cambiará Metrotel con la operación de Tuenti

La estrategia de Blaquier y Caputo apunta a convertir a Metrotel en un nuevo competidor del mercado argentino de telecomunicaciones. Hasta ahora, la empresa concentraba su actividad en una red propia de fibra óptica y en servicios para grandes compañías y clientes corporativos.

Con la llegada de los clientes transferidos por Telecom, el negocio móvil funcionará con la marca Tuenti y buscará afirmarse como el tercer operador del mercado. Metrotel deberá aportar la infraestructura y los servicios para sostener la operación, que también incluye unos 200.000 usuarios de internet fija.

La conducción seguirá a cargo del actual CEO, Sebastián Bardengo, quien ocupa el puesto desde 2023. Entre 2017 y 2022 fue presidente del directorio de Cablevisión Holding e integró el directorio y el comité ejecutivo de Telecom Argentina.

Tuenti es la marca que Telefónica utilizó en la Argentina para ofrecer servicios de telefonía móvil.

Metrotel recibirá una licencia exclusiva, onerosa y válida en la Argentina para utilizar la marca Tuenti en servicios móviles destinados a clientes particulares y empresas, además de determinados servicios de banda ancha fija y telefonía fija.

El contrato establece una contraprestación de u$s1 millón anuales más IVA, pagadera en 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Sin embargo, los primeros 12 meses estarán bonificados, por lo que Metrotel comenzará a pagar por la utilización de la marca una vez finalizado ese período.

El acuerdo también contempla servicios transitorios que Telecom y Telefónica Móviles Argentina deberán prestar a Metrotel para acompañar la puesta en funcionamiento del negocio.

La documentación establece que estos contratos tendrán carácter excepcional y estarán vinculados con el cumplimiento de las condiciones fijadas por Defensa de la Competencia.