IA para agencias: cómo automatizar procesos y crecer sin aumentar el equipo

La automatización y la IA permiten gestionar más clientes, reducir tareas repetitivas y optimizar recursos sin ampliar su estructura al mismo ritmo

Cuando una agencia incorpora nuevos clientes, el trabajo que más crece no siempre es el que genera ingresos. A cada cuenta se suman mensajes, aprobaciones, reportes y horas dedicadas a consultar el estado de cada entrega. Sin embargo, buena parte de esa carga operativa se puede automatizar.

Con Bitrix24, las agencias pueden centralizar la gestión de clientes, proyectos, tareas y analítica en un mismo espacio de trabajo, además de automatizar procesos repetitivos mediante reglas configurables. CoPilot, el asistente de inteligencia artificial (IA) de la plataforma, procesa llamadas y chats con clientes. Alaio Vibecode, por su parte, permite crear aplicaciones propias a partir de instrucciones en lenguaje natural.

De esta manera, una agencia puede atender más cuentas sin que su estructura tenga que crecer al mismo ritmo que la facturación.

La coordinación: el primer cuello de botella al crecer

Pensemos en una agencia de marketing digital de Buenos Aires con quince personas que, en un buen año, pasa de doce a veinte clientes. Los equipos creativo y de pauta pueden absorber parte de ese crecimiento, pero el primer desborde suele aparecer en otra área. Los briefs llegan por WhatsApp, las aprobaciones se reciben por correo electrónico, los archivos quedan distribuidos en carpetas compartidas y el estado de cada proyecto depende de la información que maneja la persona responsable.

En ese contexto, los ejecutivos de cuentas dedican buena parte de la jornada a reenviar mensajes, recordar plazos y preparar reportes manualmente. La dirección advierte que necesita incorporar personal, aunque no siempre logra identificar con precisión para qué puestos.

La pregunta es si faltan diseñadores o si el problema está en la organización. Antes de publicar una oferta de empleo, conviene distinguir entre las tareas que efectivamente requieren más profesionales y aquellas que existen porque la información está dispersa y cada traspaso de trabajo se realiza de forma manual.

Un único contexto para pasar de la consulta al proyecto

El primer paso consiste en establecer un único espacio para registrar la relación con cada cliente. En Bitrix24, las consultas que ingresan a través del formulario del sitio web, el chat, WhatsApp o Instagram quedan registradas en el CRM junto con el historial de mensajes.

Siguiendo con el ejemplo, una cadena de ópticas de Rosario completa un formulario para solicitar una propuesta de campaña. Una regla de automatización asigna la consulta al ejecutivo correspondiente según el tipo de servicio, crea una tarea para preparar la propuesta con su respectivo plazo y, si nadie se comunicó con el cliente durante las primeras horas, envía un recordatorio.

Cuando la negociación avanza hasta la etapa de propuesta aceptada, otra regla de automatización genera las tareas necesarias para poner en marcha el proyecto y notifica a las personas que participarán en él.

Las reglas de automatización de Bitrix24 aceleran diferentes procesos de trabajo con clientes

De esta manera, quien toma la cuenta no necesita rastrear conversaciones anteriores para reconstruir qué se acordó. El presupuesto, los documentos y los mensajes intercambiados quedan disponibles en la ficha del cliente, y cada etapa posterior parte de esa información.

Cómo evitar perseguir al equipo y a los clientes

Este es uno de los puntos en los que una agencia en crecimiento suele perder más horas de trabajo. En Bitrix24, cada cliente puede tener su propio proyecto, con responsables, plazos, archivos y un chat en el que queda registrada la conversación del equipo.

Un software de gestión para agencias permite centralizar la planificación, asignar responsables, controlar los plazos y seguir el avance de cada proyecto. Cuando estas funciones se integran con el CRM y las comunicaciones con los clientes, todo el equipo puede trabajar con la misma información sin depender de actualizaciones manuales.

Para una campaña de lanzamiento, por ejemplo, la agencia puede definir una única vez la secuencia habitual de trabajo: recepción del brief, propuesta de concepto, producción de piezas, aprobación del cliente, publicación y reporte de resultados. A partir de entonces, cada nueva campaña puede reutilizar esa estructura, en lugar de tener que organizarse desde cero.

Las tareas también pueden establecerse en función de sus dependencias. Así, el diseñador sabe cuándo debe intervenir y el ejecutivo de cuentas puede identificar qué aprobación está demorando la entrega. Los vencimientos generan avisos automáticos, mientras que el tablero Kanban o el diagrama de Gantt permiten visualizar rápidamente qué proyectos acumulan retrasos.

Esta misma lógica se puede aplicar a otros modelos de negocio. Un estudio creativo puede organizar la recepción de briefs, distribuir el trabajo entre diseñadores y controlar las distintas versiones de cada pieza. Una consultora, en tanto, puede ordenar por etapas las reuniones, los materiales y los entregables correspondientes a cada cliente.

Qué hace la IA después de cada reunión con el cliente

En una agencia, buena parte de la información relevante se define durante las conversaciones con los clientes. En una llamada se puede ajustar un presupuesto, modificar una fecha o incorporar un nuevo entregable. Si esos acuerdos quedan registrados en notas dispersas, alguien debe reconstruirlos posteriormente.

CoPilot, integrado en el CRM de Bitrix24, transcribe las llamadas registradas en la ficha del cliente y genera un resumen con los principales puntos tratados. Además, completa campos del CRM con información surgida de la conversación, como un monto o una fecha.

Con los chats realiza una tarea similar: resume la conversación y registra la información relevante en la ficha del cliente. También puede evaluar una llamada según un guion definido por la agencia, una función que resulta útil para revisar cómo se presentan las propuestas comerciales.

CoPilot de Bitrix24 transcribe llamadas y resume necesidades del cliente en la ficha del CRM

Después de una reunión de revisión de campaña, el ejecutivo puede utilizar ese resumen para actualizar el CRM y crear las tareas siguientes, en lugar de tener que reconstruir todo de memoria.

En este punto, conviene distinguir dos funciones. La automatización ejecuta acciones que la agencia definió previamente, mientras que la IA ayuda a procesar la información. Las decisiones sobre qué priorizar, cómo responder a un reclamo o qué proponerle a un cliente siguen estando en manos del equipo.

Medir la capacidad antes de ampliar la estructura

Entre los procesos que una agencia puede automatizar se encuentran la asignación de consultas, los recordatorios de seguimiento, la creación de tareas a partir de una oportunidad comercial y las notificaciones cuando una aprobación se demora. Estas herramientas permiten reducir las intervenciones manuales y mejorar la visibilidad sobre el trabajo pendiente.

Al concentrar los procesos en un mismo sistema, la agencia también empieza a disponer de datos que antes no tenía. La analítica del CRM permite observar el avance de las oportunidades comerciales, las tasas de conversión y los canales que generan nuevos clientes. Por su parte, los informes de tareas muestran qué proyectos acumulan vencimientos, cuánto trabajo tiene asignado cada integrante del equipo y en qué etapas se frena la producción.

Con esa información, la decisión de contratar personal puede apoyarse en datos más concretos. Si las demoras se concentran en aprobaciones que nadie reclama, puede ser suficiente con implementar un recordatorio automático. Si el equipo de diseño continúa trabajando al límite incluso después de ordenar los procesos, la incorporación de personal está justificada.

La automatización no reemplaza la falta de personas o de competencias cuando esa necesidad es real. Sin embargo, permite evitar que la estructura crezca únicamente para compensar problemas de organización.

Herramientas propias sin desarrollo desde cero

Las funciones estándar resuelven buena parte de la operación diaria, aunque cada agencia tiene su propia forma de trabajar. En algunos casos, puede necesitar un tablero que cruce datos de distintos proyectos con criterios específicos, un reporte que el sistema no ofrece o una integración particular.

Alaio Vibecode es una plataforma integrada con Bitrix24 que permite crear aplicaciones empresariales a partir de instrucciones en lenguaje natural. Las soluciones desarrolladas pueden conectarse con los datos y las herramientas del espacio de trabajo, como el CRM, las tareas y los proyectos. De esta manera, es posible adaptar los procesos a las necesidades de cada agencia sin tener que desarrollar cada aplicación desde cero.

Un caso concreto sería el de la agencia del ejemplo, que solicita una aplicación interna para visualizar, por cada cliente, el estado de sus proyectos, las aprobaciones pendientes y las tareas que bloquean una entrega. La información se organiza según el riesgo de retraso, de modo que la dirección puede consultar el tablero cada mañana e identificar dónde necesita intervenir sin tener que abrir veinte proyectos uno por uno.

Con la misma plataforma también se podría crear un formulario propio para incorporar nuevos clientes o un asistente que responda consultas internas sobre el estado de las cuentas.

Alaio Vibecode resulta especialmente útil para probar una idea con rapidez y ajustarla a partir de un proceso de trabajo real.

Por dónde empezar

Para una agencia, escalar significa poder sumar cuentas sin que cada una implique la misma cantidad adicional de mensajes, recordatorios y planillas. Por eso, una alternativa es comenzar por un único proceso, como el paso de una propuesta aceptada al inicio del proyecto.

La recomendación es automatizar esa etapa en Bitrix24, medir cuántas horas de trabajo permite liberar durante un par de meses y, recién después, avanzar sobre el siguiente proceso.

Ese registro también sirve para evaluar futuras contrataciones, porque permite identificar qué parte del trabajo realmente necesitaba más personal y cuál requería una forma diferente de organización.