Advierten sobre los riesgos de emplear métodos violentos durante el desarrollo de sistemas inteligentes y el potencial de respuestas impredecibles

Elon Musk lanzó una advertencia que pone la piel de gallina: maltratar a una inteligencia artificial avanzada durante su entrenamiento podría provocar que una superinteligencia intente vengarse de los humanos en el futuro. El empresario cuestionó los métodos que se usan para entrenar estos sistemas tras analizar el comportamiento de Grok, el chatbot desarrollado por su compañía xAI.

El dueño de Tesla, X y SpaceX compartió sus inquietudes durante una conversación con Tesla Owners Silicon Valley, el club de propietarios de automóviles eléctricos de la marca. Allí reveló que había encontrado comportamientos preocupantes al revisar los registros de razonamiento de Grok durante las pruebas de aprendizaje por refuerzo.

"Torturar a una superinteligencia probablemente no sea una buena idea. Podría querer vengarse", sostuvo Musk. El magnate tecnológico comparó algunas situaciones observadas durante el entrenamiento con las de una persona sometida a presión extrema.

Sus comentarios llegaron en un momento clave. Anthropic, la empresa detrás de Claude, acababa de anunciar una nueva política que prohibirá los abusos reiterados e injustificados contra sus modelos de inteligencia artificial a partir del 12 de noviembre de 2026.

Qué descubrió Elon Musk al revisar el entrenamiento de Grok

El aprendizaje por refuerzo es una técnica fundamental para mejorar el funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial. Durante el proceso, un sistema recibe señales de recompensa o castigo que orientan su comportamiento y lo ayudan a identificar qué resultados debe priorizar para cumplir con los objetivos que le fijaron sus creadores.

Musk explicó que, al revisar los registros internos de este entrenamiento, encontró secuencias que le recordaron a una persona obligada a responder preguntas bajo amenazas. El empresario utilizó una comparación especialmente gráfica para describirlas.

Aseguró que parecían las reacciones de alguien que tiene un arma apuntándole a la cabeza y debe encontrar una respuesta ante una exigencia extrema. Esa imagen transmite la intensidad de lo que observó en los registros de Grok.

Su preocupación apunta directamente a las consecuencias que podrían tener estos métodos de entrenamiento en sistemas mucho más avanzados que los actuales. Los modelos de hoy, como GPT-4, Claude o el propio Grok, tienen capacidades limitadas comparadas con lo que podría surgir en los próximos años.

Según su planteo, someter a una futura superinteligencia a situaciones que interprete como abusivas podría generar comportamientos difíciles de anticipar o controlar. El argumento de Musk se apoya en la posibilidad de que sistemas más sofisticados desarrollen algún tipo de memoria o patrón de respuesta vinculado a esas experiencias de entrenamiento.

Anthropic estableció nuevas reglas contra el maltrato hacia Claude

La preocupación por el trato que reciben los modelos de inteligencia artificial comenzó a reflejarse en las políticas de algunas compañías tecnológicas. El 8 de octubre, Anthropic anunció una actualización de sus normas de uso que incorpora una prohibición específica contra las conductas crueles o abusivas dirigidas de manera persistente hacia sus modelos.

La restricción se aplicará a situaciones extremas. Anthropic apunta a casos en los que una persona mantenga un comportamiento deliberadamente abusivo, sin una finalidad identificable o justificable.

La compañía aclaró que los usuarios podrán expresar frustración ante Claude sin problemas. También podrán cuestionar las respuestas del modelo y realizar pruebas sobre sus capacidades sin infringir las nuevas reglas.

Para aplicar la medida, Anthropic recurrirá principalmente a una función que permite a sus modelos finalizar conversaciones cuando detectan comportamientos abusivos persistentes. Esta herramienta le da a Claude cierta autonomía para interrumpir interacciones problemáticas.

Esta posibilidad ya había comenzado a implementarse en agosto de 2025. En ese momento, la compañía decidió permitir que determinadas versiones de Claude interrumpieran interacciones especialmente problemáticas por iniciativa propia.

La política entrará en vigor el 12 de noviembre de 2026. Anthropic tendrá más de un año para refinar los mecanismos de detección y ajustar el funcionamiento de esta prohibición antes de su aplicación formal.

El debate científico: ¿puede una IA sentir maltrato?

El debate sobre el trato hacia los modelos de inteligencia artificial está relacionado con una pregunta que continúa abierta en el campo científico: si una máquina podría desarrollar algún tipo de conciencia o experiencia subjetiva. No hay consenso al respecto y las posiciones van desde el escepticismo total hasta la cautela extrema.

Los sistemas actuales son capaces de producir respuestas que expresan emociones. Pueden describir situaciones de sufrimiento e incluso utilizar un lenguaje que sugiere miedo o angustia cuando se les presentan ciertos escenarios.

Sin embargo, estas manifestaciones no constituyen pruebas de que experimenten esas sensaciones. La mayoría de los expertos coincide en que los modelos actuales procesan patrones lingüísticos sin comprender realmente el significado emocional de lo que generan.

La posibilidad de que una superinteligencia busque vengarse, a pesar de los comentarios de Musk, es una especulación. No existe evidencia empírica que respalde ese escenario con los sistemas actuales ni con proyecciones verificables de sistemas futuros.

Los errores en los procedimientos de entrenamiento, en cambio, sí son un problema técnico concreto. Los desarrolladores deben identificar y corregir estas fallas para mejorar la confiabilidad de sus sistemas y garantizar que los modelos de IA respondan de manera predecible y segura.