La demanda de datos aumentó exponencialmente en el último año. Plataformas pagan a más de 35.000 personas por registrar sus labores diarias.

En un departamento de la ciudad californiana de San Francisco, un chef privado prepara una cena gourmet mientras lleva montada una cámara en su gorra. Cada movimiento de sus manos, la presión del cuchillo al cortar el salmón y la secuencia de cocción quedan totalmente registrados. El profesional le cocina a los comensales y además alimenta a los algoritmos que impulsarán a los robots del futuro.

Esta escena refleja una tendencia global: miles de trabajadores en todo el mundo están recibiendo un pago por registrar sus rutinas físicas. Desde doblar sábanas hasta reparar motores, las empresas de tecnología buscan desesperadamente este insumo indispensable para que la automatización dé su próximo salto cualitativo.

Por qué las empresas necesitan datos humanos para entrenar sus robots

A pesar del vertiginoso avance de la inteligencia artificial generativa, la robótica enfrenta un cuello de botella crítico por la escasez de datos sobre el mundo físico. Mientras los modelos de lenguaje se entrenaron con miles de millones de textos de internet, enseñar a una máquina a desenvolverse en entornos reales requiere observar interacciones humanas detalladas.

Proyectos de envergadura, como el robot humanoide Optimus impulsado por Elon Musk en Tesla, proyectan un esquema de automatización masiva. Sin embargo, la brecha entre una demostración de laboratorio y una máquina capaz de operar con fiabilidad durante una jornada laboral de ocho horas exige un volumen masivo de entrenamiento práctico.

Por este motivo, subcontratistas en países como México o Filipinas operan robots a distancia para empaquetar productos en depósitos estadounidenses, grabando cada maniobra para que el sistema aprenda a replicarla de forma autónoma.

Cómo funciona el negocio de grabar tareas cotidianas para alimentar a la IA

La demanda de datos de entrenamiento físico aumentó exponencialmente en el último año. Plataformas especializadas como Shift (perteneciente a Microagi) pagan a más de 35.000 personas por registrar sus labores diarias. Quienes participan pueden percibir hasta 30 dólares por hora por compartir registros en primera persona.

Otras firmas del sector, como Mecka AI, que ha captado más de 120 millones de dólares de inversores estratégicos como Nvidia y Sequoia, desarrollaron cascos y guantes con sensores de alta precisión. Estos dispositivos no solo capturan video, sino también la fuerza y la presión exacta requeridas para sostener objetos delicados, como un vaso o un huevo.

En paralelo, startups como Tutor Intelligence gestionan instalaciones donde operadores remotos generan datos constantes para alimentar los "cerebros" de los nuevos autómatas.

Cuánto cobran los trabajadores y cuáles son los riesgos del sector

El esquema de compensación varía de forma drástica según la región geopolítica. Mientras en Estados Unidos o Europa los pagos por hora resultan atractivos, en países en desarrollo plataformas como Human Archive abonan entre 1 y 10 dólares por hora a trabajadores que registran tareas de plomería, hotelería o electricidad.

Esta dinámica genera debate entre analistas del mercado laboral. Por un lado, permite obtener ingresos inmediatos a personas de diversos oficios; por otro lado, los trabajadores aportan información que eventualmente automatizará sus propias fuentes de empleo. Asimismo, la labor de teleoperación continua acarrea desgaste físico, provocando dolores musculares y fatiga en los turnos de trabajo.

Qué proyecciones económicas y alternativas existen hacia el futuro

El mercado global de conjuntos de datos para inteligencia artificial proyecta un crecimiento de 11.900 millones de dólares actuales a casi 49.800 millones de dólares para el año 2031. Este atractivo económico atrajo más de 33.400 millones de dólares en inversiones en robótica durante el primer semestre del año.

No obstante, el sector explora vías alternativas para reducir la dependencia de datos físicos. Entornos de simulación virtual desarrollados por firmas como World Labs buscan convertir unas pocas grabaciones reales en miles de escenarios sintéticos. De consolidarse esta tecnología, la necesidad de recolectar datos humanos podría disminuir significativamente en los próximos años.