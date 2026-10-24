Jugó en Boca y River y creó una plataforma de IA que sedujo a De Paul y Dybala

Desde la experiencia personal en el fútbol, desarrolló una startup que integra tecnología de punta para gestionar fichajes y potenciar talentos

A los siete años, Juan Cruz Gotta ya jugaba al fútbol en las inferiores de Boca Juniors. Ramón Maddoni (1942-2025), un histórico scouter del club Xeneize, lo descubrió gambeteando en un club de Luján y le propuso a los padres de Juan Cruz llevarlo a entrenar al equipo de la Ribera.

Durante toda la escuela primaria, su familia se organizó para llevarlo y traerlo desde Luján a la Bombonera, y a los trece, Juan Cruz se pasó a River, donde fue becado para jugar, vivir e internarse en la pensión del club millonario.

Antes de cumplir los dieciséis, un representante lo llevó a Berna, la capital de Suiza, donde vivía con una familia mientras jugaba para el equipo local. Y así inició una extensa carrera internacional que incluyó su paso por el Benfica de Portugal, clubes de España e Italia, un regreso a Gimnasia y Esgrima de La Plata, y temporadas en la primera división de Colombia e Inglaterra.

Sin embargo, detrás del sueño del pibe, Gotta experimentó de primera mano la desinformación y las arbitrariedades que dominan el mercado de pases global.

A los 26 años, mientras jugaba en Inglaterra, comenzó a gestar una idea para cambiar las reglas del juego, que un año después se convertiría en LibroDePases.

"Quería volver a la Argentina para darle a los futbolistas la visibilidad que yo no tuve", cuenta Gotta en diálogo con iProfesional. "Pienso que si hubiera existido una herramienta así, los clubes habrían obtenido un retorno de su inversión y yo habría tenido oportunidades mucho más alineadas a mi verdadera capacidad de juego", dice el ex futbolista, que hoy tiene 36 años.

El CEO de LPF Francisco Duarte y Juan Cruz Gotta

Del LinkedIn para jugadores al asistente de pases

De regreso en el país, Gotta se graduó en Licenciatura en Marketing y sumó al proyecto a especialistas en ciencia de datos y tecnología.

Así nació LibroDePases.com, una plataforma que comenzó en 2018 como una red social para conectar a futbolistas con clubes y agentes, y que luego se convirtió en un asistente basado en IA para transferencias de jugadores usado por clubes y scouters en 21 países.

En sus inicios, la plataforma permitía a jugadores —tanto de fútbol masculino como femenino— crear perfiles gratuitos para mostrar su talento. Hoy, con más de 170.000 usuarios registrados en países como Argentina, Colombia, México y Chile, la empresa dio un salto cualitativo hacia el ecosistema Sports Tech.

Tras convertirse en partner de Google y cerrar acuerdos con proveedores internacionales de estadísticas, la compañía analiza más de un millón de datos diarios provenientes de 800 ligas de todo el mundo.

"El gran desafío actual no es acceder a los datos, sino saber qué hacer con ellos. Nosotros transformamos esa masa de información en decisiones de negocio, análisis de rendimiento y valuaciones reales de mercado", explica Gotta.

A través de un modelo de suscripción, la plataforma funciona como un mercado donde instituciones y representantes publican sus necesidades concretas. "Si un club busca un lateral derecho, por ejemplo, los algoritmos de IA ejecutan un modelo de matching que cruza oferta y demanda en tiempo real, sugiriendo cuáles son las mejores opciones para incorporar o vender", dice el fundador de LibroDePases.

Jugar el partido fuera de la cancha

La compañía trabaja actualmente con clubes, agencias y federaciones en Latinoamérica y Europa, desarrollando modelos de inteligencia artificial que ayudan a optimizar decisiones vinculadas a scouting, valorización de jugadores, detección de oportunidades de mercado y ejecución de transferencias.

Aunque existen en el mundo numerosas sportech enfocadas en estadísticas de fútbol y rendimiento de los jugadores, LibroDePases es actualmente la única empresa en el mercado enfocada específicamente en la inteligencia de negocios para transferencias.

Este foco responde a una realidad económica crítica dentro del deporte. Según datos de la plataforma, en 2025 se registraron unas 25.000 transferencias internacionales a nivel global. Sin embargo, apenas el 18% generaron un fee de traspaso (movilizando igualmente unos u$s13.000 millones), mientras que el 82% restante de los futbolistas se marcha libre o a préstamo.

"El jugador es el principal activo que tiene un club. Cuando queda libre, la institución pierde patrimonio y el jugador pierde tiempo buscando una oportunidad. La toma de decisiones basada en datos ayuda a revalorizar esos activos antes de que se desvaloricen", dice Gotta.

Un equipo de primera

El proyecto no solo captó la atención de directores deportivos y departamentos de scouting de clubes en 21 países, sino también de los propios protagonistas del juego.

Este año se incorporó como founder partner Paulo Dybala

Futbolistas y ex futbolistas nacionales e internacionales se fueron sumando como inversores y socios estratégicos (founder partners). Entre ellos:

El delantero de la Scalonetta Rodrigo De Paul

Manuel Lanzini (mediocampista de Vélez)

Mateo Musacchio (ex defensor de River)

Fernando Muslera (arquero de la selección uruguaya)

Eduardo Salvio (volante de Lanús)

El defensor de River Lucas Martínez Quarta

Referentes del fútbol femenino como Agustina Barroso y Milagros Menéndez

Este año se incorporó como founder partner Paulo Dybala, ex jugador de la Selección y actual delantero de la Roma, quien aportará su experiencia internacional y visión estratégica del negocio.

El equipo se completa con 20 profesionales que abarca desde desarrolladores hasta científicos de datos —con una fuerte presencia femenina en las áreas de desarrollo de producto—.

Aunque la firma ya patrocina y mantiene acuerdos con ligas y clubes de Argentina, Uruguay, Ecuador y Colombia desde categorías profesionales hasta reserva y juveniles, sus fundadores proyectan un horizonte aún más amplio.

"Contamos con un desarrollo propio altamente escalable. Con las nuevas tecnologías tenemos una oportunidad enorme no solo para seguir expandiéndonos en el fútbol global, sino también para replicar este modelo de análisis e inteligencia de mercado a otros deportes", asegura Gotta.