Samsung presenta la Galaxy Tab S12 Series para transformar la movilidad en productividad

La nueva línea de tablets combina IA, grandes pantallas y herramientas profesionales para trabajar desde distintos entornos. Cuándo llega a Argentina

Samsung presentó la Galaxy Tab S12 Series, su nueva generación de tablets de alta gama, con la que busca ampliar las posibilidades de trabajo, estudio y creación de contenido desde dispositivos móviles. La línea está integrada por los modelos Galaxy Tab S12 Ultra y Galaxy Tab S12+, que combinan un diseño ultradelgado, mayor capacidad de procesamiento, herramientas de inteligencia artificial y un ecosistema de aplicaciones orientado a la productividad.

El lanzamiento se produce en un contexto en el que las empresas necesitan adaptar sus herramientas tecnológicas a modelos laborales cada vez más flexibles. Las reuniones fuera de la oficina, las visitas a clientes, el trabajo en campo y la necesidad de consultar información en tiempo real impulsan la búsqueda de dispositivos que permitan realizar distintas tareas sin depender exclusivamente de una computadora.

En ese escenario, las tablets buscan consolidarse como una alternativa para determinados puestos y actividades profesionales. La propuesta de Samsung apunta a reunir en un mismo equipo funciones de consulta de documentos, toma de notas, edición, comunicación y asistencia mediante inteligencia artificial, sin resignar portabilidad.

Galaxy Tab S12 Series: qué cambia con los nuevos modelos

Uno de los principales diferenciales de la nueva línea está en la combinación de pantallas amplias y un diseño pensado para facilitar el traslado. La Galaxy Tab S12 Ultra cuenta con un panel de 14,6 pulgadas, mientras que la Galaxy Tab S12+ incorpora una pantalla de 12,6 pulgadas.

La nueva tablet de Samsung cuenta con una gran pantalla, IA y herramientas profesionales.

Ambas utilizan tecnología Dynamic AMOLED 2X, con un brillo máximo de hasta 1.600 nits y la función Vision Booster, que ajusta el brillo en función de las condiciones de iluminación. Estas características buscan mejorar la visualización tanto en espacios interiores como en entornos con mayor exposición a la luz.

La Galaxy Tab S12 Ultra tiene un grosor de apenas 5,1 milímetros, lo que la convierte en la tablet más delgada de Samsung hasta la fecha. A ese formato se suma la resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, un aspecto relevante para quienes necesitan trasladar el equipo entre distintos lugares de trabajo.

En materia de autonomía, Samsung informa hasta 23 horas de uso para la Galaxy Tab S12 Ultra y hasta 21 horas para la Galaxy Tab S12+, según las condiciones de utilización. La carga completa demanda aproximadamente 95 minutos. La compañía también incorporó una cámara de vapor 3D rediseñada para mejorar la disipación del calor durante actividades exigentes, como la edición de video y el diseño gráfico.

El rendimiento se apoya en un procesador de 3 nanómetros que, frente a la Galaxy Tab S11 Ultra, ofrece mejoras de hasta el 61% en la velocidad de procesamiento de la unidad neuronal (NPU), del 19% en la CPU y del 17% en la GPU. El objetivo es mantener una respuesta fluida al ejecutar varias aplicaciones o combinar tareas que requieren mayor capacidad de procesamiento.

Inteligencia artificial y multitarea para el trabajo diario

La Samsung Galaxy Tab S12 Series cuenta con "Multi Window", que permite dividir la pantalla en hasta tres secciones.

Más allá del hardware, uno de los ejes de la nueva generación es la integración de Galaxy AI con Android 17 y One UI 9. La propuesta consiste en incorporar asistencia inteligente a actividades cotidianas, desde organizar información hasta resumir apuntes y facilitar la investigación.

La función Multi Window permite dividir la pantalla en hasta tres secciones. Así, un usuario puede consultar un documento, tomar notas en Samsung Notes y mantener abierta otra aplicación mientras participa de una reunión o sigue una capacitación. El S Pen, incluido con ambos modelos, permite escribir a mano, realizar anotaciones y trabajar con mayor precisión sobre documentos y materiales visuales.

A estas funciones se suma Note Assist, que ayuda a resumir y organizar notas. La integración con herramientas de inteligencia artificial también busca reducir el tiempo destinado a buscar información entre distintas fuentes y aplicaciones.

Los dispositivos incluyen una prueba de seis meses de Google AI Pro, que brinda acceso a herramientas de inteligencia artificial de Google. Entre ellas se encuentra Gemini, para realizar consultas y profundizar en distintos temas, y Gemini Notebook, que permite reunir notas, imágenes, grabaciones y archivos en un mismo espacio y generar resúmenes, podcasts y cuestionarios a partir de esos materiales.

El navegador de Samsung también incorpora funciones para resumir páginas abiertas y recuperar información relevante de la navegación anterior. En el ámbito laboral, estas herramientas pueden resultar útiles para preparar reuniones, organizar documentación o reunir antecedentes para un proyecto.

Para quienes necesitan una experiencia de trabajo más cercana a la de una notebook, Samsung ofrece accesorios como el Teclado Pro, con una tecla dedicada a Galaxy AI, y el Book Cover Slim, que facilita la escritura y permite ajustar el ángulo de visualización.

La nueva tablet de Samsung es más liviana y ligera, para transportarla fácilmente.

Cómo puede aprovecharse una tablet Samsung en las empresas

La combinación de movilidad, autonomía y herramientas digitales amplía los posibles usos de la Galaxy Tab S12 Series en diferentes actividades económicas. En lugar de limitarse al consumo de contenidos, estos equipos pueden integrarse a procesos que requieren consultar información, registrar datos y mantener el acceso a aplicaciones durante toda la jornada.

En pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, una tablet puede servir para realizar presentaciones comerciales, consultar presupuestos, revisar contratos, tomar pedidos o mantener reuniones fuera de la oficina. La posibilidad de utilizar un mismo dispositivo para distintas tareas también puede simplificar determinadas rutinas, aunque el beneficio concreto dependerá de las necesidades de cada organización y de los sistemas con los que deba integrarse.

En salud, las pantallas amplias y el uso del S Pen pueden facilitar la consulta de información y las anotaciones durante la atención. En construcción y arquitectura, el equipo permite revisar planos, consultar cronogramas y marcar observaciones directamente sobre documentos en el lugar de trabajo. En tareas administrativas y de back office, puede utilizarse para acceder a archivos, participar en reuniones y realizar presentaciones sin trasladar una computadora portátil.

La movilidad también puede resultar relevante para organismos públicos y equipos que desarrollan actividades fuera de sus oficinas. En esos casos, la posibilidad de consultar documentación desde distintos lugares debe complementarse con políticas adecuadas de acceso, administración y protección de la información.

La estrategia corporativa de Samsung contempla precisamente esa combinación entre productividad, movilidad y seguridad.

La utilidad de estos equipos, por lo tanto, no depende únicamente de su potencia. También requiere que las organizaciones definan qué tareas pueden trasladarse a un dispositivo móvil, qué aplicaciones necesitan sus equipos y cómo administrarán la información a la que acceden los empleados.

Aplicaciones profesionales y beneficios incluidos

Otro de los componentes de la propuesta es el acceso a aplicaciones destinadas al estudio, la organización y la creación de contenidos.

Entre las principales herramientas se encuentra Adobe Photoshop, preinstalado en la línea y adaptado a la experiencia táctil y al uso del S Pen. La aplicación incorpora funciones de inteligencia artificial generativa impulsadas por Adobe Firefly, incluido un asistente de IA, y ofrece cuatro meses de acceso gratuito al plan móvil de Photoshop.

La oferta también contempla seis meses de prueba de Notability, con herramientas de organización y aprendizaje asistidas por IA; un año de acceso gratuito a Goodnotes; y beneficios para aplicaciones de creación y planificación como LumaFusion, orientada a la edición de video, Clip Studio Paint, destinada al dibujo digital, y Notion, para la organización de proyectos y tareas.

A ese conjunto se suma Canva Pro, con seis meses sin cargo, equivalentes a un ahorro informado de 90 dólares. También se incluyen opciones como MyScript Math, que permite resolver ecuaciones manuscritas y consultar los pasos, y MyScript Notes, orientada a organizar notas y generar materiales de estudio.

Aunque varias de estas aplicaciones están asociadas al ámbito educativo y creativo, también pueden tener aplicaciones profesionales: desde preparar presentaciones y editar materiales audiovisuales hasta organizar proyectos, elaborar documentación y compartir información con clientes o compañeros de trabajo.

Adobe Photoshop gratis por cuatro meses, entre los beneficios que ofrece la nueva tablet Samsung.

Disponibilidad de la Galaxy Tab S12 en Argentina

La Galaxy Tab S12 Ultra y la Galaxy Tab S12+ estarán disponibles en Argentina a partir del 21 de octubre, ambas en color Gray. El lanzamiento contempla beneficios comerciales como cuotas sin interés, descuentos por pago al contado y Plan Canje, de acuerdo con las condiciones vigentes de cada oferta.

Samsung informó, además, que los dispositivos admitirán hasta siete actualizaciones del sistema operativo y de seguridad, una política que busca extender su vida útil y dar mayor previsibilidad a quienes utilizan los equipos durante varios años.

La compañía también ofrece Samsung Care+, un servicio que contempla cobertura por daños accidentales, garantía extendida y asistencia técnica certificada, sujeto a los términos y las condiciones correspondientes.

Con esta nueva generación, Samsung busca posicionar sus tablets como herramientas que pueden acompañar tanto actividades personales como procesos de trabajo más exigentes. La combinación de pantallas amplias, inteligencia artificial, aplicaciones profesionales y accesorios apunta a responder a una necesidad cada vez más presente en las organizaciones: trabajar desde distintos lugares con acceso a la información y capacidad para resolver tareas sin depender de un único espacio físico.