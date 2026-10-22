El emprendedor analiza cómo la Inteligencia Artificial acelera los cambios, desafía a las empresas y vuelve más difícil anticipar el futuro

También destaca avances en biotecnología y longevidad: su apuesta es extender los años de juventud mientras la medicina gana tiempo.

Para innovar, propone empezar por un problema, diseñar una solución, probar un prototipo y asumir que el fracaso forma parte del proceso.

Santiago Bilinkis es economista, emprendedor y uno de los principales divulgadores de ciencia y tecnología de Argentina. En 1997 cofundó, junto a Andy Freire, Officenet, una compañía que transformó la comercialización de insumos de oficina cuando las compras por Internet todavía estaban dando sus primeros pasos. La empresa llegó a liderar su mercado en Argentina y Brasil y, en 2004, fue adquirida por la multinacional Staples.

Su trayectoria empresarial lo convirtió en uno de los referentes del emprendimiento tecnológico argentino. Publicó tres libros: "Pasaje al futuro", "Guía para sobrevivir al presente" y "Artificial", escrito junto al neurocientífico Mariano Sigman que reflejan cómo se fue posicionando respecto al optimismo o pesimismo que le genera el impacto de la tecnología en nuestras vidas.

Santiago Bilinkis y los riesgos de la IA en la infancia

"Esta internet de hoy puede servirle a cada persona exactamente el plato del menú que te hace romper la dieta. Cuando lo llevás a la infancia -donde la pintura está más fresca- armás un lío fenomenal", sostiene Bilinkis en un nuevo capítulo de Malditos Optimistas, y agrega: "La tecnología nos trajo beneficios fabulosos pero también nos está trayendo problemas muy considerables. La llegada de la Inteligencia Artificial es el cambio tecnológico más importante de la historia".

Y destaca una paradoja interesante: "En algún sentido somos muy afortunados de la época que nos toca experimentar siendo adultos. No sé si me gustaría ser niño o adolescente (en estos tiempos) porque nunca hubo, creo, una época donde fue tan difícil proyectar un futuro. Vos me preguntas cómo va a ser el mundo del 2035 y es imposible predecirlo".

Además enfatiza que "los cambios cada vez suceden más rápido en el tiempo" y destaca que esta velocidad es lo que diferencia a la IA de cualquier otro cambio tecnológico.

"Vos tuviste la oportunidad de viajar al futuro ¿Qué viste?", pregunté a Bilinkis, y no es un delirio: para poner en contexto y que no parezca un guión de ciencia ficción, en 2010 él viajó a Silicon Valley para participar de un programa de estudios desarrollado en instalaciones de la NASA. Allí conoció tecnologías emergentes y proyectos que todavía parecían lejanos para gran parte de la sociedad.

El economista recordó que durante aquellos meses entró en contacto con desarrollos que tardarían años en incorporarse a la vida cotidiana: "Realmente viajé al 2025 en el 2010", aseguró.

El contraste fue tan marcado que, cuando regresó a Argentina para una visita corta, y comenzó a contar a su familia lo que había conocido, muchos dudaron, entre ellos su madre: "Estoy preocupada. Este chico está loco. Mirá las cosas de las que está hablando!", le confesó a la esposa de Bilinkis.

La experiencia fue el origen de "Pasaje al futuro", su primer libro, publicado en 2014, en el que explicó las transformaciones tecnológicas que comenzaban a perfilarse.

Por qué la aceleración de la IA dificulta planificar en las empresas

— ¿Hay quienes hoy realmente con esta tecnología disponible, pueden conquistar el futuro o saber qué trae?

— A mí me tocó viajar al futuro pero porque no era uno de los que lo construyen. Pero en realidad lo más lindo de esta época es que el futuro es una construcción colectiva. Los que están haciendo las aplicaciones de IA están moldeando el mundo de una manera impresionante, una que nunca nadie antes pudo tener un impacto en tan poco tiempo. Bueno y malo, ¿no?

Incluso, explica que, una implementación considerada exitosa en 2024 podría resultar poco representativa de las posibilidades tecnológicas existentes apenas un año después.

Para las empresas, desde su punto de vista, esta aceleración plantea un desafío: los tiempos habituales de planificación, implementación y evaluación pueden quedar desfasados frente a la evolución vertiginosa de las herramientas.

La inteligencia artificial, por lo tanto, no solamente incorpora nuevas soluciones. También modifica la manera en que las organizaciones deben evaluar oportunidades, desarrollar capacidades y tomar decisiones de inversión.

Los cuatro pasos de Santiago Bilinkis para emprender e innovar

"El mayor tema para innovar es bancarse el riesgo. Porque casi toda cosa novedosa que hagas sale mal. Gran parte de la posibilidad de ser innovador tiene que ver con bancarte el fracaso... a veces arriesgas capital propio, a veces de otro -que es más complicado- a veces arriesgas reputación, y a veces arriesgas el activo más importante que es el tiempo", destaca Bilinkis.

Para él, emprender en tiempos de transformación tecnológica implica:

Empezar siempre por el problema.

Diseñar una posible solución.

Construir un prototipo y ponerlo a prueba.

Y prepararte para fracasar.

Longevidad y biotecnología: la visión de Bilinkis sobre extender la vida

"En mi canal de Youtube hablo mucho de los avances tecnológicos y su impacto en la salud", sostiene y agrega: "Hoy estas teniendo avances en medicina que de alguna manera marcan que vamos a empezar a extender la vida humana de manera mucho más radical de lo que fue posible hasta ahora, pero la clave para pensar esto es que si vos extendes un poco la vida humana, no te digo hasta los 150, pero hasta los 110, y en esos 10 años extras que agregas, al ritmo que avanzan las cosas ahora, podés lograr tratamientos que después te lleven hasta los 120 y así 10 años más".

Y sostiene que "la clave es: tenés que tratar de hacer hoy todas las cosas que te permiten tener una vida lo más larga posible. Así le das tiempo a la medicina a encontrar las respuestas que te permitan después extenderla todavía más. El concepto sería extender los años de juventud y no de decrepitud".

Bilinkis desarrolla contenidos educativos para redes sociales y plataformas digitales, con el objetivo de utilizar esos mismos canales para divulgar conocimiento científico y tecnológico. Entonces, cuando Santiago cuenta que su sueño era ser inventor y que sus juegos cuando era chico consistían en desarmar juguetes para entender cómo funcionaban, se puede entender por qué hoy su propósito de vida es desarmar el presente para ayudar a entender cómo funciona el mundo en el que estamos parados hoy.