El lanzamiento industrial de Optimus avanza en California y la firma busca escalar su desarrollo pese a retoques en procesos de ensamblaje y ajuste

Tesla comenzó a fabricar sus robots humanoides Optimus en su planta de Fremont, California, según confirmó la compañía en su informe de resultados del tercer trimestre de 2026. El objetivo de Elon Musk es alcanzar un ritmo de producción de 20.000 unidades semanales para fines de 2027, aunque el directivo advirtió que la ampliación de la fabricación será gradual y que todavía quedan aspectos del diseño por perfeccionar.

La empresa señaló que los robots que salen de la línea de Fremont son los primeros fabricados con estándares de calidad de producción. También sostuvo que el proceso actual es adecuado para un producto comercial, aunque continuará realizando ajustes en el hardware y en los métodos de fabricación.

La meta de 20.000 unidades semanales equivaldría, si se mantuviera durante 52 semanas, a una producción anual de 1.040.000 robots. Sin embargo, se trata de un objetivo y no de un volumen alcanzado. Musk indicó que Tesla necesitará al menos un año para escalar la fabricación hasta ese ritmo y que espera comenzar a entregar los robots a clientes a fines de 2027.

Los desafíos para fabricar los robots humanoides

Musk reconoció que las primeras etapas de producción podrían presentar dificultades debido a la complejidad del proyecto. Según explicó durante la presentación de resultados, la fabricación de un producto completamente nuevo requiere resolver numerosos aspectos técnicos, entre ellos el diseño de las manos del robot.

El directivo también señaló que Tesla todavía debe perfeccionar algunos componentes para garantizar que Optimus sea seguro, fiable y duradero. La compañía busca evitar que el desgaste limite su funcionamiento después de un período corto de uso.

Además de los desafíos mecánicos, Tesla trabaja en el desarrollo de la inteligencia artificial que permitirá al robot ejecutar tareas de manera autónoma. Musk sostuvo que todavía queda trabajo por hacer para que Optimus pueda desempeñarse en actividades abiertas, es decir, tareas que no se limitan a una secuencia fija de instrucciones.

Como parte de ese desarrollo, la empresa está construyendo una denominada Academia Optimus, donde los robots practicarán tareas y generarán datos destinados a mejorar los modelos de inteligencia artificial que los controlan.

Tesla también prevé incorporar su chip AI5 al robot, con el objetivo de aumentar su capacidad de cálculo y mejorar su desempeño en tareas que requieren inteligencia artificial. La compañía aún no presentó públicamente la última versión del humanoide, aunque Musk anticipó que espera difundir un video en los próximos meses.

Fremont y Austin, las plantas previstas para ampliar la producción

La fábrica de Fremont tendrá un papel central en la primera etapa de fabricación de Optimus. A comienzos de 2026, Tesla dejó de producir los Model S y Model X en esa planta y anunció que adaptaría las instalaciones para fabricar los robots humanoides.

La línea de Fremont fue diseñada con la perspectiva de alcanzar una capacidad de un millón de unidades anuales. En paralelo, la empresa construye una segunda línea de producción en Austin, Texas, a la que le atribuye una capacidad proyectada de 10 millones de robots por año.

Esas cifras corresponden a capacidades previstas y no a niveles de producción actuales. Tesla no detalló cuántas unidades de Optimus fabrica por el momento ni precisó el calendario completo para alcanzar los volúmenes anunciados.

La compañía busca desarrollar el robot como un producto comercial destinado, entre otros usos, a funcionar como asistente personal. Musk había anticipado que su precio podría rondar los u$s20.000, aunque ese valor no constituye una tarifa comercial confirmada.

La apuesta por la inteligencia artificial en medio de los resultados de Tesla

El desarrollo de Optimus forma parte de la estrategia de Tesla para ampliar sus actividades más allá de los vehículos eléctricos. La empresa incrementó sus inversiones en investigación y desarrollo, con foco en inteligencia artificial, conducción autónoma y robótica.

En el tercer trimestre de 2026, Tesla registró un beneficio neto de u$s787 millones, frente a los u$s1.373 millones del mismo período de 2025, una caída interanual del 43%. Los gastos operativos aumentaron un 39%, hasta los u$s4.776 millones, mientras que la inversión en investigación y desarrollo creció un 69%, hasta los u$s2.760 millones.

La compañía no atribuyó esos cambios exclusivamente al proyecto Optimus. Sin embargo, las inversiones en robótica y sistemas de inteligencia artificial forman parte de los desarrollos tecnológicos que Tesla está impulsando.

En el negocio automotor, la empresa entregó 486.532 vehículos durante el trimestre, un 2% menos que en el mismo período del año anterior. De ese total, 478.237 correspondieron a los Model 3 y Model Y, mientras que 8.295 fueron unidades de la Cybertruck.

El avance de Optimus coincide con la reorganización de la capacidad industrial de Tesla y con el desarrollo de otros negocios vinculados a la conducción autónoma. La compañía también inició el despliegue de su servicio de robotaxis en Austin, Texas.

La competencia en el mercado de robots humanoides

Tesla busca posicionarse en un mercado en el que otras empresas ya desarrollan y despliegan robots humanoides para tareas industriales y domésticas.

Agility Robotics informó que su robot Digit opera en nueve instalaciones de clientes. Por su parte, Figure AI anunció despliegues de sus robots en centros de logística y distribución durante 2026.

Otras compañías también trabajan en el desarrollo de humanoides destinados a diferentes aplicaciones:

1X desarrolla robots para aplicaciones industriales y domésticas

Sunday Robotics avanza en soluciones de automatización

Weave Robotics trabaja en humanoides para entornos domésticos

En ese contexto, el desafío de Tesla será convertir la fabricación inicial de Optimus en una producción de gran escala, al mismo tiempo que resuelve los requisitos de autonomía, seguridad, fiabilidad y durabilidad. La meta anunciada por Musk es llegar a 20.000 unidades semanales para fines de 2027, un ritmo que todavía debe alcanzar mediante la ampliación de sus instalaciones y la evolución del diseño del robot.