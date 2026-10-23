Pago TIC, primera fintech del país que mide la huella de carbono de su plataforma digital

Pago TIC busca identificar oportunidades de mejora. "Reducir ese peso baja emisiones y costos, y mejora la experiencia al mismo tiempo", expresaron

Pago TIC dio un nuevo paso en su estrategia de sostenibilidad al medir la huella de carbono digital del frontend de su plataforma, con el objetivo de conocer su punto de partida y avanzar hacia una operación digital cada vez más eficiente, ayudando a mejorar la cadena de valor de sus clientes.

La medición se inscribe en una estrategia de sostenibilidad que Pago TIC viene construyendo desde hace tiempo, liderada por Laura Rivoira en su área de Sustainability & ESG. La diferencia de este paso es dónde se aplica. No se trata de una acción periférica, sino de una intervención sobre el propio producto y sobre la experiencia concreta de quienes lo usan.

La acción fue realizada y validada por Ceibo, una climatech argentina enfocada en eficiencia energética y sostenibilidad digital, a través de su herramienta Carbon Dig. Para el análisis se utilizó la Sustainable Web Design Methodology (SWDM v4), un estándar internacional que permite estimar la energía y las emisiones generadas durante la carga y navegación de un producto digital.

Para entender qué mide este análisis, hay que considerar qué sucede detrás de cada interacción digital. Cada vez que una persona ingresa a una plataforma digital, carga una pantalla o realiza una operación, se transfieren datos que requieren infraestructura y energía. Ese funcionamiento tiene un impacto ambiental que puede medirse.

Esa energía no se consume en un solo lugar, se reparte entre los centros de datos, las redes que transportan la información y el dispositivo de cada persona que usa la plataforma. Una parte del consumo de un producto digital, entonces, no aparece en la factura de la empresa, sino que ocurre en el celular del usuario, cada vez que abre la aplicación.

Pago TIC es la primera fintech del país en medir la huella de carbono de su plataforma digital.

¿Cuánto impacta una visita a la plataforma?

El estudio analizó cinco secciones principales de la plataforma (inicio, suscripciones, pagos, entidad y alta de un nuevo pago), y determinó que una sesión completa dentro del alcance analizado genera 0,236 gramos de COâe.

Para dimensionar lo que esto significa, cargar la batería de un smartphone emite alrededor de 5,9 g COâe. Entonces, cada 25 sesiones dentro del alcance analizado equivalen a una carga de celular. Cada 100.000 sesiones, a unas 4.000 cargas

El resultado posicionó a la plataforma con un Eco Score C, dentro de una escala que va de A+ a F. De acuerdo con el estándar utilizado en el informe, este resultado significa que el producto se encuentra por encima del 70% de los sitios medidos en términos de eficiencia ambiental.

Además, el diagnóstico detectó ocho oportunidades de optimización, que servirán como hoja de ruta para continuar mejorando la eficiencia energética de la plataforma. El análisis también destacó que el sitio funciona sobre Cloudflare, certificado como green hosting, una condición que contribuye a reducir estructuralmente el resultado de cada medición.

Medir para saber dónde mejorar

La iniciativa no busca quedarse únicamente en el dato, esta medición funciona como un diagnóstico inicial que permite establecer una referencia y definir cuáles son las acciones con mayor potencial de mejora.

En este sentido, el informe permite vincular sostenibilidad y eficiencia tecnológica: reducir la cantidad de datos necesarios para operar una plataforma puede disminuir su impacto ambiental, y también a contribuir a optimizar costos y mejorar la experiencia de uso.

"Siempre digo que el primer paso no es un reporte, es un diagnóstico honesto. Esta medición fue exactamente eso: nos mostró que ya teníamos fortalezas que no estábamos nombrando y también las oportunidades que todavía tenemos por delante", señaló Laura Rivoira, directora del Head of Sustainability & ESG de Pago TIC.

Como parte de esta iniciativa, Pago TIC decidió hacer públicos los resultados de la medición, poniendo a disposición la metodología utilizada, el alcance del análisis y los principales indicadores. La compañía obtuvo además el sello Carbono Consciente - Sostenibilidad Digital, que acredita que midió la huella de carbono del frontend mediante SWDM v4 y publicó sus resultados.

La decisión de publicar los resultados también apunta a eso. Las personas que usan servicios digitales son parte activa del sistema, no espectadoras. Cuando tienen información disponible, pueden elegir con qué proveedores operar según lo que hacen, no solo según lo que declaran.

La medición realizada en agosto de 2026 constituye así el punto de partida de este proceso. A partir de las oportunidades identificadas, el desafío será avanzar con las optimizaciones y volver a medir para conocer la evolución del impacto.

El camino de Pago TIC para convertirse en Empresa B

Este proceso forma parte de un objetivo más amplio de Pago TIC: evolucionar hacia un modelo donde el crecimiento del negocio y el impacto positivo formen parte de una misma estrategia.

El camino contempla cuatro etapas: diagnóstico, medición, mejora y certificación. Esto implica evaluar el impacto actual de la compañía, medirlo bajo los estándares de B Lab, implementar las mejoras necesarias en gobierno, trabajadores, comunidad, ambiente y clientes y, finalmente, avanzar con el proceso de certificación como Empresa B.

De esta manera, el objetivo no es solamente obtener una certificación sino incorporar el impacto al modelo de negocio de Pago TIC.