Drones e inteligencia artificial, la apuesta tecnológica para la industria energética argentina

La transformación digital de la industria energética avanza hacia la integración de tecnologías capaces de automatizar tareas y convertir los datos obtenidos en campo en información para la toma de decisiones. En el sector de petróleo y gas (Oil & Gas), donde el seguimiento de instalaciones requiere inspecciones periódicas, planificación y trazabilidad, los drones autónomos y las herramientas de análisis de datos abren nuevas alternativas para la supervisión de infraestructura.

En Argentina, HDT NewForce, Grupo Confluencia y Drone Ai Services trabajan en un proyecto tecnológico para una compañía del sector energético. La iniciativa, que ya fue adjudicada y se encuentra en etapa de desarrollo, integración y configuración, contempla la incorporación de más de diez sistemas autónomos Drone-in-a-Box conectados con una plataforma digital de gestión de activos y analítica asistida por inteligencia artificial.

El objetivo es vincular la información capturada por drones y sensores con las instalaciones de la compañía, conservar un registro histórico de las inspecciones y facilitar el análisis de cambios o posibles anomalías. A partir de estos datos, los equipos técnicos podrán contar con más elementos para evaluar situaciones, establecer prioridades y planificar intervenciones.

Cómo funciona la integración de drones autónomos y gestión de activos

La automatización de vuelos permite establecer rutinas de inspección que pueden repetirse según las necesidades operativas de cada instalación. Sin embargo, para incorporar esta tecnología a los procesos industriales, también es necesario organizar la información obtenida y asegurar que pueda consultarse a lo largo del tiempo.

En el proyecto participan tres empresas con responsabilidades complementarias en la operación de los equipos, la integración tecnológica y el procesamiento de los datos.

La plataforma prevista contempla la organización de distintos tipos de información, entre ellos imágenes RGB, capturas térmicas, videos, telemetría, coordenadas geográficas y registros provenientes de sensores. Cada misión podrá vincularse con un activo determinado, su ubicación, la fecha de captura y las evidencias correspondientes.

Drones e inteligencia artificial, la apuesta tecnológica para la industria energética argentina

Este mecanismo permitirá construir un historial de inspecciones para cada instalación y comparar los registros obtenidos en diferentes momentos. De esa manera, los especialistas podrán consultar antecedentes, identificar variaciones y evaluar si determinados cambios requieren una revisión adicional.

El sistema también contempla herramientas para validar y procesar la información, además de opciones de búsqueda por activo, instalación, período, tipo de evento o nivel de criticidad. Los hallazgos podrán registrarse, revisarse y actualizarse, con un historial que permita seguir su evolución.

La disponibilidad de estos registros busca reducir la fragmentación de la información y facilitar el acceso a los antecedentes necesarios para organizar las tareas de mantenimiento e inspección.

Qué función cumple la inteligencia artificial en las inspecciones

La incorporación de inteligencia artificial está orientada a asistir a los especialistas en el análisis de la información recopilada durante las misiones. Los modelos podrán utilizarse para reconocer patrones, detectar cambios y señalar posibles anomalías que requieran una evaluación técnica.

Su funcionamiento dependerá de la configuración de los modelos y de los procesos de validación que se definan junto con los equipos técnicos de la compañía. Por ese motivo, los resultados deberán interpretarse en función de las características de cada instalación y de los criterios establecidos para el análisis.

La inteligencia artificial actuará como una herramienta de apoyo y no como un reemplazo del criterio profesional. La evaluación de los resultados y la decisión de realizar una intervención continuarán dependiendo de los responsables técnicos.

Este esquema apunta a evolucionar desde inspecciones aisladas hacia un modelo de supervisión recurrente, en el que cada misión aporte información que pueda relacionarse con registros anteriores. La disponibilidad de antecedentes también permitirá analizar cambios entre períodos y establecer prioridades de seguimiento.

La integración de drones, datos históricos y analítica busca, además, contribuir a la planificación de los recursos destinados a las inspecciones y al mantenimiento de los activos energéticos.

Qué aporta cada empresa al proyecto tecnológico

La solución reúne las capacidades de HDT NewForce, Grupo Confluencia y Drone Ai Services para cubrir distintas etapas del proceso, desde la captura de información en campo hasta su organización y análisis.

Grupo Confluencia, a través de su unidad de negocios de tecnología geoespacial Aerotec, aporta el despliegue operativo, los equipos, las aeronaves, los pilotos y las tareas de mantenimiento y soporte necesarias para sostener las operaciones autónomas.

Su participación comprende los componentes vinculados con la ejecución de las misiones y la continuidad operativa de los sistemas. En proyectos de este tipo, la disponibilidad de los equipos y el soporte técnico forman parte de las condiciones necesarias para mantener los programas de inspección.

HDT NewForce cumple una función de articulación tecnológica y comercial entre las soluciones de drones autónomos y los requerimientos operativos del cliente. La compañía es representante oficial de la marca DJI Enterprise y acompaña a Grupo Confluencia en la incorporación de estas herramientas.

Entre sus aportes se encuentran las alternativas de financiamiento, como el leasing, y el soporte técnico para facilitar la implementación y la puesta en marcha de las soluciones.

Estas modalidades permiten abordar tanto la incorporación de los equipos como las condiciones necesarias para llevarlos a la operación. La selección de la tecnología, su implementación y el acompañamiento técnico forman parte de ese proceso.

Por su parte, Drone Ai Services desarrolla y adapta la plataforma tecnológica que permitirá gestionar los activos, procesar los datos y utilizar herramientas de analítica e inteligencia artificial. Su función es organizar la evidencia obtenida en campo y facilitar la identificación de situaciones que puedan requerir una evaluación.

La combinación de estas especialidades busca conectar la captura de información, la operación de los sistemas autónomos y el análisis posterior. Así, los datos obtenidos durante los vuelos podrán integrarse en los procesos de seguimiento de cada instalación.

El papel del financiamiento y el soporte técnico

La incorporación de tecnología autónoma en la industria energética requiere considerar tanto las prestaciones de los equipos como las condiciones operativas y financieras para su implementación.

En ese contexto, las alternativas de financiamiento y el acompañamiento técnico pueden facilitar el acceso a los sistemas y su integración en los procesos existentes. El leasing es una de las modalidades que HDT NewForce contempla para acompañar a sus socios en el desarrollo de nuevas capacidades operativas.

Cristian Wilson, Director Comercial de Grupo Confluencia, explicó que la implementación de estas soluciones requiere combinar la captura recurrente de información con una estructura operativa preparada para responder a las necesidades de cada instalación.

"En la industria energética, el desafío no es solamente capturar información, sino poder hacerlo de manera recurrente, segura y con una operación preparada para responder a las necesidades de cada instalación. Los sistemas autónomos permiten avanzar hacia un modelo de supervisión más continuo, mientras que la integración con plataformas de gestión de datos amplía el valor de cada misión. Contar con alternativas de financiamiento y acompañamiento técnico también es importante para facilitar la incorporación de estas tecnologías y convertirlas en una capacidad operativa concreta", señaló Wilson.

La propuesta combina, de esta manera, la provisión de tecnología, la ejecución de las operaciones y el desarrollo de herramientas para administrar la información. Su implementación deberá ajustarse a los requerimientos del cliente y a las condiciones técnicas de las instalaciones involucradas.

HDT NewForce, Grupo Confluencia y Drone Ai Services avanzan con un proyecto de drones e IA.

Qué aplicaciones tienen los sistemas Drone-in-a-Box en Oil & Gas

Los sistemas Drone-in-a-Box permiten establecer una infraestructura para realizar vuelos recurrentes desde estaciones automatizadas. Estas instalaciones funcionan como puntos de despegue, aterrizaje y recarga de los drones, lo que permite programar misiones de acuerdo con las necesidades de supervisión.

Dentro de este segmento, tecnologías como DJI Dock 3 y DJI Dock 4, incluidas en el portafolio de HDT NewForce, ofrecen alternativas para operar drones mediante estaciones automatizadas. La selección y configuración de cada solución depende de los requerimientos del proyecto y de las características del entorno en el que se utilizará.

En la industria de petróleo y gas, estos sistemas pueden aplicarse a inspecciones visuales y térmicas, monitoreo de instalaciones, seguimiento de infraestructura y detección de cambios que requieran una evaluación posterior.

La incorporación de cámaras y sensores permite recopilar información sobre distintos componentes de una instalación. Cuando esos registros se integran con una plataforma de gestión de activos, pueden compararse con antecedentes y utilizarse para documentar la evolución de las condiciones observadas.

El valor de esta integración depende de la continuidad de las inspecciones, la calidad de los datos y la posibilidad de relacionar cada captura con un activo específico. La organización de los registros también permite que los equipos técnicos consulten información de distintas misiones sin depender exclusivamente de informes aislados.

Seguridad, trazabilidad y posibilidades de expansión

La arquitectura tecnológica del proyecto contempla la posibilidad de adaptarse a diferentes áreas, activos, instalaciones y tipos de sensores. También prevé mecanismos de administración de permisos, auditoría y seguridad alineados con las políticas de la compañía.

La conexión con otras herramientas corporativas dependerá de la arquitectura que se defina y de los protocolos de integración disponibles. Estas condiciones deberán contemplarse durante el desarrollo y la configuración de la plataforma.

Entre los beneficios esperados figuran una mejor planificación de los recursos destinados a inspecciones, una mayor disponibilidad de antecedentes para evaluar cambios y la posibilidad de priorizar tareas según la criticidad de los hallazgos.

La utilización de drones también puede reducir la exposición del personal en determinadas tareas de inspección que se desarrollan en entornos complejos. El alcance de ese beneficio dependerá de las características de cada operación y de los procedimientos de seguridad aplicables.

La solución presenta posibilidades de adaptación a otras actividades que requieren supervisión de infraestructura, como minería, generación de energía y distintos segmentos industriales. En todos esos casos, la aplicación dependerá de los requerimientos operativos, las características de los activos y las condiciones técnicas de cada implementación.

El proyecto de HDT NewForce, Grupo Confluencia y Drone Ai Services se encuentra en una etapa de desarrollo e integración. Su objetivo es establecer un sistema en el que los vuelos autónomos generen información trazable, los activos acumulen antecedentes sobre su evolución y los especialistas dispongan de herramientas para analizar los registros y planificar las intervenciones.