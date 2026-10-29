El despliegue en redes coordinado por André Janones revirtió el balotaje en Brasil y aceleró el debate por la soberanía de datos

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el triunfo en el balotaje del domingo con el 51,79% de los votos válidos, según el cómputo oficial del Tribunal Superior Electoral. El líder progresista revirtió la desventaja de la primera vuelta ante el ultraderechista Flavio Bolsonaro gracias al despliegue de una guerrilla digital en WhatsApp.

La articulación masiva que encabezó el diputado André Janones neutralizó el dominio de la derecha en las redes sociales. Este vuelco en las urnas redefinió la comunicación política en la región y colocó la soberanía de datos en el centro de la escena.

El uso intensivo de aplicaciones de mensajería instantánea coordinó a más de 10 millones de personas para difundir contenidos sin pausa. Tras la victoria electoral, el gobierno brasileño enfrenta el reto de aprobar normas que fijen responsabilidad a las corporaciones tecnológicas.

¿Cómo influyó André Janones en la estrategia digital de Lula?

Janones influyó en la estrategia digital de Lula al romper las formas de la comunicación política tradicional e incorporar técnicas de confrontación directa en Internet. El diputado federal de 42 años, nacido en el municipio rural de Ituiutaba en el estado de Minas Gerais, declinó su propia candidatura presidencial para sumarse al comando del Partido de los Trabajadores. Su llegada aportó una velocidad de respuesta inmediata ante los ataques de los adversarios.

La historia personal del dirigente explica su sintonía con las demandas de los sectores populares. En su juventud trabajó como cobrador de colectivos y completó los estudios de derecho gracias a los programas de becas universitarias del lulismo. Su figura cobró notoriedad nacional durante el paro de camioneros de 2018, cuando sus transmisiones en vivo por Facebook reunieron a millones de espectadores.

El legislador bautizó a su metodología con el nombre de "Janonismo Cultural", un sistema que utiliza las mismas herramientas del adversario para desarmar su mensaje. Esta doctrina quedó volcada en un libro publicado por Editora Record donde detalló los bastidores de la campaña. Janones comprendió que el electorado no busca discursos solemnes ni trajes formales, sino intensidad comunicacional e interacción constante.

Ante las noticias falsas de la oposición, él respondió con ironías, memes y maniobras de distracción que descolocaron a la derecha. Una de sus acciones más difundidas buscó recuperar los símbolos patrios apropiados por el bolsonarismo. Janones ordenó publicar imágenes masivas con la camiseta verde y amarilla para alterar la lectura del algoritmo. Podés observar el testimonio directo sobre el reconocimiento de Lula a su labor en el siguiente video:

Con esa actitud incisiva, el diputado obligó a la campaña de Flavio Bolsonaro a gastar tiempo y recursos en desmentir señalamientos cotidianos. Esa dinámica cambió el clima electoral y desplazó la discusión hacia el temor por un retorno del bolsonarismo. Lula reconoció ese aporte en público y bautizó al dirigente como "el General Janones" durante los festejos del triunfo.

El esfuerzo del legislador incluyó una emisión en vivo de 24 horas continuas antes de los comicios, un desgaste que lo envió al hospital por agotamiento. Su figura se consolidó como un referente de peso para el futuro de la política en Brasil. Un desglose detallado sobre la proyección política del diputado está disponible en el siguiente video:

La influencia de Janones modificó además la imagen del propio candidato. Lula comenzó a difundir videos grabados con su teléfono móvil personal en formato vertical para dirigirse a los votantes sin intermediarios. Esa cercanía renovó el vínculo con el electorado joven y le dio fluidez a la narrativa del oficialismo.

¿De qué manera operó el ejército de Lula en WhatsApp en Brasil?

El ejército de Lula en WhatsApp operó como una red coordinada de comunicación que distribuyó misiones diarias a millones de militantes para viralizar contenidos y romper la burbuja del algoritmo. En Brasil, la aplicación de mensajería constituye la vía principal de acceso a Internet para más de 60 millones de ciudadanos. La campaña aprovechó esa realidad para construir una estructura de alcance masivo.

Las métricas del espacio oficial mostraron una expansión veloz en pocas semanas. Antes de la primera vuelta electoral, la cuenta apenas contaba con 50.000 seguidores. En el tramo final hacia el balotaje, el canal denominado "Exército do Lula" superó los 10,8 millones de usuarios conectados en simultáneo.

El crecimiento del grupo registró un ritmo acelerado durante octubre. La comunidad sobrepasó el millón de integrantes el 6 de octubre, alcanzó los dos millones al día siguiente y superó los cinco millones el 17 de octubre. La nómina cerró con más de 10 millones de personas a 48 horas de la votación.

La mecánica de trabajo se basó en instrucciones directas que Janones enviaba a cada hora. El diputado grababa audios que comenzaban con llamados de alerta e indicaba a los usuarios qué contenidos debían replicar en sus perfiles personales. Los militantes recibían textos, audios, videos cortos y etiquetas para instalar temas en los buscadores.

Esta organización permitió que los usuarios comunes asumieran un rol activo en la difusión de las propuestas. Ciudadanos sin formación técnica elaboraron videos caseros en sus hogares para exponer las razones de su apoyo. Esos mensajes sencillos penetraron en grupos de conversación familiar donde la publicidad tradicional no obtenía llegada.

La acción directa en los chats buscó neutralizar las restricciones en la entrega de contenidos por parte de Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. Un informe interno del Partido de los Trabajadores señaló que las publicaciones del espacio opositor obtenían mayor nivel de interacción en las redes dominantes. El envío persona a persona permitió saltear los filtros de las plataformas. Un análisis sobre la remontada electoral y el uso de las aplicaciones móviles puede verse en el siguiente video:

La movilización digital derivó en una mayor presencia de votantes en las urnas el día de la elección. Las consignas promovidas por el canal exigían a cada participante convencer a un ciudadano indeciso o abstencionista. Según los datos del cómputo oficial, la abstención bajó del 21,08% al 19,22%, lo que volcó tres millones de personas adicionales a las mesas de votación.

El volumen alcanzado motivó la intervención del Tribunal Superior Electoral para supervisar la cuenta. La justicia condicionó el funcionamiento del canal a su registro formal dentro de la estructura de la campaña de Lula. La medida ratificó que las aplicaciones de chat privado ingresaron en una etapa de pleno reconocimiento en los procesos políticos.

¿Cuál fue la importancia de la soberanía de datos?

La soberanía de datos resultó clave para evitar que el control de la información sensible y los registros personales de la población quedaran bajo el poder de corporaciones extranjeras. En el contexto de la economía digital, la extracción masiva de información otorga a las plataformas la capacidad de influir en las conductas sociales.

El diagnóstico de las instituciones públicas en Brasil expuso una dependencia técnica preocupante frente a conglomerados empresarios estadounidenses. Informes académicos indicaron que el Estado brasileño gastó más de 10.000 millones de reales en un año en contratos de servicios en servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática) con corporaciones como Amazon, Microsoft y Google, según datos recopilados por la Universidad Federal de Río de Janeiro en 2024. Esa modalidad depositó bases de datos de salud y educación en servidores ubicados fuera del territorio.

La carencia de infraestructura propia coloca la información del Estado bajo la supervisión de empresas multinacionales. Incluso los sistemas empleados por más de un millón de servidores públicos en Brasil pasaron a depender de centros de procesamiento externos. Esta situación compromete la autonomía del país y la custodia de sus recursos de información.

Sin un resguardo propio de la información, los países de América latina sufren las consecuencias del colonialismo digital. Las grandes corporaciones procesan los datos de los usuarios latinoamericanos para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin volcar inversiones locales ni abonar tributos proporcionales.

La conservación de los datos asegura la capacidad del Estado para proteger la privacidad de sus habitantes y la defensa de sus instituciones. Si una corporación privada administra los archivos del poder judicial, la independencia nacional queda condicionada a intereses comerciales.

Frente a este escenario, se sugiere en Brasil la creación de una red nacional de centros de datos en universidades públicas y la modernización de entidades estatales como Telebras y Serpro. El Proyecto de Ley 4218/2025 procura establecer la custodia territorial de los activos digitales. La meta de la iniciativa busca construir una "nube de gobierno" bajo jurisdicción legal exclusiva. Las investigaciones del Instituto Igarapé aportan antecedentes sobre la materia.

El debate en Brasil demuestra que la soberanía sobre la información conforma un requisito indispensable para la estabilidad democrática y el desarrollo tecnológico autónomo. Sin un control efectivo sobre las redes de datos, los gobiernos pierden margen de acción para ejecutar sus políticas públicas.

¿Qué desafío enfrenta Brasil ante las Big Techs y la regulación de Internet?

Luego del balotaje, el gobierno de Brasil enfrenta el desafío de sancionar un marco legal que obligue a las redes sociales a rendir cuentas por sus contenidos sin ceder ante los grupos de presión corporativos. La discusión principal se concentra en el Proyecto de Ley 2630/2020, conocido como la "Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet". La propuesta exige deberes de cuidado a plataformas con más de diez millones de usuarios.

El texto legislativo incluye la obligación de presentar informes periódicos sobre algoritmos, la eliminación de perfiles automatizados sin identificación y el pago de derechos a los medios por contenidos periodísticos.

A pesar del apoyo de sectores de la sociedad civil, la iniciativa sufrió trabas en el Congreso debido a las acciones de las empresas tecnológicas y bloques de la oposición. Durante la tramitación de la propuesta, las corporaciones desarrollaron campañas públicas en sus propios sitios. Google incluyó un mensaje en su buscador principal que afirmaba que la norma empeoraría la experiencia de navegación en Internet. La aplicación Telegram envió notificaciones a sus 42 millones de usuarios en Brasil con críticas severas hacia las autoridades.

Estas maniobras provocaron la intervención del Supremo Tribunal Federal. El ministro Alexandre de Moraes dispuso la retirada de las publicaciones por considerar que distorsionaban el debate e inició investigaciones contra los ejecutivos de las empresas en mayo de 2023.

El panorama sumó presiones en el ámbito diplomático internacional. Informes sobre comercio exterior registraron advertencias de sanciones hacia Brasil en caso de avanzar con normas que afecten a corporaciones multinacionales o al sistema de pagos electrónicos Pix. Esas advertencias buscan frenar los antecedentes regulatorios en el continente. iProfesional ofreció un panorama sobre la pulseada entre el gobierno brasileño y las empresas tecnológicas estadounidenses.

Ante el freno parlamentario, la respuesta institucional se trasladó al plano judicial. El Supremo Tribunal Federal revisó el artículo 19 del Marco Civil da Internet para fijar la responsabilidad de las plataformas ante daños causados por publicaciones ilícitas. La experiencia de Brasil confirma que el control del espacio digital exige una firme decisión política para resguardar las instituciones de la nación.