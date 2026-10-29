Después de su triunfo, Lula acelerará la regulación de las redes sociales y la IA

El mandatario brasileño enfrenta un Congreso dividido, presiones de la Casa Blanca y la necesidad de acelerar normas sobre inteligencia artificial

Luiz Inácio Lula da Silva venció en la segunda vuelta presidencial el 25 de octubre con el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro. El presidente reelecto enfrenta el desafío inmediato de regular a las corporaciones tecnológicas para frenar la desinformación y proteger los registros públicos. Su plan prioritario contempla la aprobación del Proyecto de Ley 2630/2020 sobre responsabilidad en redes y el marco de inteligencia artificial.

El margen de diferencia alcanzó los 4,43 millones de sufragios, según el escrutinio definitivo del Tribunal Superior Electoral. La cuarta gestión de Lula en Brasilia debe sortear la resistencia de un Congreso con mayoría conservadora y responder a las presiones comerciales de la administración Trump. Para lograr este objetivo, el Poder Ejecutivo combina decretos de necesidad, resoluciones judiciales y la creación de una infraestructura de servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática) bajo control estatal.

El escenario virtual que surge tras la votación exige reglas de transparencia en los algoritmos y mayores obligaciones de moderación de contenidos ilícitos para los proveedores multinacionales.

¿Cuáles son los principales desafíos digitales de Lula tras su victoria en el balotaje de 2026?

Tras su triunfo, Lula buscará la aprobación de leyes estrictas sobre plataformas, el resguardo de los datos públicos y el freno a las represalias de la Casa Blanca. La contienda electoral expuso la vulnerabilidad de las instituciones democráticas ante la manipulación de los algoritmos y la difusión masiva de contenido sin control.

El primer gran escollo se ubica en el Congreso Nacional. La composición parlamentaria refleja una mayoría de bloques de derecha que frena las iniciativas de regulación digital. Sin acuerdos legislativos, el gobierno corre el riesgo de perder la capacidad política para exigir cuentas a las empresas multinacionales.

A su vez, la administración pública arrastra una dependencia crítica frente a los proveedores extranjeros de servicios en la nube. Informes del sector público indican que el Estado brasileño destina presupuestos abultados a contratos con corporaciones del país norteamericano.

La inteligencia artificial representa otra amenaza inminente para la estabilidad política. Durante la campaña de 2026, las manipulaciones con herramientas generativas provocaron la intervención urgente del Tribunal Superior Electoral. Podés observar las imágenes de la movilización en redes y los análisis del proceso en el siguiente video:

Finalmente, el gobierno brasileño debe lidiar con la presión internacional. La Casa Blanca inició investigaciones comerciales e intimó al país con sanciones al considerar que las reglas locales sobre redes y el sistema de transacciones financieras Pix afectan los negocios de las empresas americanas.

Brasil avanza hacia la regulación de la inteligencia artificial y las grandes plataformas

Lula busca impulsar reglas para la inteligencia artificial y las grandes plataformas mediante decretos del Poder Ejecutivo, proyectos de ley sobre libre competencia y resoluciones firmes del Poder Judicial. Frente a la parálisis parlamentaria del Proyecto de Ley 2630/2020, la gestión de Lula articuló vías alternativas para exigir deberes de cuidado a los gigantes de internet.

El Poder Ejecutivo impulsó el Proyecto de Ley 4675/2025 para regular a las corporaciones con facturación superior a 5.000 millones de reales al año en el mercado local, según el texto presentado en la Cámara de Diputados en octubre de 2025. Lula rubricó decretos para obligar a las plataformas a contar con representantes legales en el país y remover contenidos ilícitos de forma expedita.

El Tribunal Superior Electoral impuso una sanción con multa diaria de 500 mil reales a la empresa Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, por trato desigual en contenidos de campaña, según la resolución dictada el 20 de octubre de 2026. En el plano judicial, el Supremo Tribunal Federal modificó el criterio sobre el artículo 19 del Marco Civil da Internet y determinó que las plataformas deben asumir la responsabilidad civil si omiten retirar publicaciones delictivas tras recibir denuncias directas.

Respecto de la inteligencia artificial, el Senado aprobó el Proyecto de Ley 2338/2023, un marco legal inspirado en el modelo de la Unión Europea que clasifica las aplicaciones según su nivel de riesgo.

El programa contempla un presupuesto de 23.000 millones de reales hasta 2028, según el informe del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación divulgado el 5 de septiembre de 2025. Para evitar la subordinación tecnológica, el Plano Brasileiro de Inteligência Artificial busca desarrollar modelos de lenguaje propios y soluciones públicas en idioma portugués.

¿Por qué la soberanía de datos se convirtió en un eje central de las políticas públicas de Brasil?

El gobierno brasileño determinó que el resguardo de la información sensible en servidores nacionales resulta indispensable para la seguridad del Estado. La extracción masiva de datos por parte de multinacionales priva al país de activos económicos y debilita la privacidad de sus habitantes.

El 72% de las instituciones de educación superior pública utilizan servidores privados extranjeros, según la investigación del Proyecto Educación Vigilada publicada por el Instituto de Economía de la UFRJ en marzo de 2024. Frente a este marco de vulnerabilidad, el Congreso debate el Proyecto de Ley 4218/2025 para instituir la Política Nacional de Soberania Digital. La propuesta establece que los registros de la administración pública deben permanecer dentro del territorio brasileño.

La empresa estatal Serpro dispuso una inversión de 700 millones de reales para desarrollar una nube soberana de gobierno, según el informe institucional publicado el 15 de marzo de 2024. Este desarrollo garantiza que las claves de encriptación de las bases de datos gubernamentales queden bajo la tutela exclusiva de autoridades locales. Los debates dentro del movimiento social promovieron el uso de protocolos abiertos y la instalación de nodos propios para la comunicación ciudadana.

¿Qué desafío enfrenta el gobierno brasileño respecto a la regulación de Internet?

Lula deberá sostener la aplicabilidad de sus leyes nacionales sin quedar aislado del comercio global ni ceder ante los bloqueos del lobby tecnológico. La resistencia coordinada entre las grandes corporaciones y los sectores políticos conservadores amenaza con postergar la sanción de normativas definitivas.

La aplicación de mensajería instantánea Telegram envió en 2023 notificaciones de protesta a sus 42 millones de usuarios en el territorio brasileño. Durante las negociaciones parlamentarias, empresas como Google y Telegram desplegaron acciones de comunicación directa para influir en la opinión pública e intentar deslegitimar las instituciones.

A este frente interno se suma la ofensiva diplomática impulsada por Washington. El uso de cláusulas comerciales para frenar las regulaciones digitales coloca a Brasil en una posición de disputa geopolítica. El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, calificó la presión corporativa sobre los legisladores como una acción desmedida para frenar el debate legislativo. Podés observar el testimonio de los líderes políticos sobre el protagonismo del movimiento en las redes sociales en el siguiente video:

La respuesta de Brasil ante estas presiones sienta un precedente decisivo para todo el sur global. La capacidad de someter a los gigantes tecnológicos al cumplimiento de la ley nacional determinará la independencia de las democracias en los próximos años.