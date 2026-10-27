Meta deberá pagar u$s25.000 millones en la multa más grande contra una red social

La compañía tecnológica afronta una histórica sanción en Estados Unidos tras ocultar el tratamiento real de la información de sus usuarios

Meta recibió una de las mayores sanciones económicas de la historia judicial estadounidense. Un juez del estado de Nuevo México ordenó que la compañía de Mark Zuckerberg pague u$s25.000 millones por engañar a los usuarios de Facebook sobre la privacidad y el manejo de su información personal.

La decisión llegó después de que un jurado determinara que Meta había cometido 43.899.725 infracciones a la legislación estatal de protección del consumidor. La cifra récord refleja la gravedad de las violaciones: cada infracción representa a un usuario engañado sobre cómo terceros accedían a sus datos sin autorización.

La investigación examinó declaraciones públicas de Facebook sobre el acceso de terceros a información privada. También analizó sus políticas para combatir discursos de odio y desinformación.

La sentencia establece un interés anual del 15% sobre la sanción mientras permanezca impaga. Eso equivale inicialmente a u$s3.750 millones por año que se suman al monto original.

Meta rechazó la decisión judicial de inmediato. Cuestionó los argumentos de las autoridades de Nuevo México y anticipó que presentará una apelación formal.

Cambridge Analytica: el escándalo que desató todo

El origen del caso se remonta a 2018. Ese año quedaron expuestas públicamente las prácticas de recopilación masiva de información que Facebook permitía sin control adecuado.

La consultora política británica Cambridge Analytica había obtenido datos personales de hasta 87 millones de cuentas de la red social. Lo hizo sin la autorización correspondiente de los usuarios afectados.

La información fue recopilada mediante una aplicación llamada thisisyourdigitallife. La app ofrecía cuestionarios de personalidad que parecían inofensivos.

Aunque fue utilizada directamente por unas 270.000 personas, el funcionamiento de Facebook permitía que la app accediera también a datos de los contactos de esos usuarios, amplificando exponencialmente el alcance de la recolección.

Cambridge Analytica utilizó esa información para elaborar perfiles psicológicos de potenciales votantes. Desarrolló estrategias de publicidad política segmentada especialmente durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Las revelaciones expusieron las deficiencias graves de Facebook para controlar el acceso de aplicaciones externas a la información de sus usuarios. La red social había prometido públicamente que los datos estaban protegidos.

Las consecuencias judiciales que vinieron antes

El escándalo tuvo importantes consecuencias judiciales para Facebook mucho antes de esta sentencia récord.

En 2019, la compañía acordó pagar u$s5.000 millones a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC). La multa fue por incumplimientos relacionados con la privacidad de sus usuarios.

Dos años después, Nuevo México presentó una demanda específica. El estado consideró que la empresa había engañado sistemáticamente a los consumidores sobre el acceso de terceros a sus datos personales.

En agosto de 2026, Meta aceptó un acuerdo multiestatal de hasta u$s17.100 millones. Las demandas estaban relacionadas principalmente con la seguridad de menores en Facebook e Instagram. El acuerdo también incluyó reclamaciones vinculadas con Cambridge Analytica.

En un proceso independiente, la Justicia de Nuevo México ya había impuesto a Meta obligaciones económicas por u$s942 millones. Esa sanción también estaba relacionada con la protección de niños y adolescentes en sus plataformas.

Qué dijo Meta sobre la multa y qué viene ahora

Meta calificó la decisión como un intento de imponer un impuesto a la libertad de expresión. La compañía argumentó que los criterios utilizados por las autoridades dificultan sus operaciones en Nuevo México.

La empresa de Mark Zuckerberg aseguró que confía en revertir la condena mediante una apelación. Sus abogados cuestionaron la metodología usada para calcular las infracciones.

La sanción de u$s25.000 millones todavía puede ser revisada por tribunales superiores, y el proceso de apelación será determinante para establecer si Meta deberá afrontar la totalidad del importe fijado y qué alcance tendrá para futuras demandas contra plataformas digitales.

La resolución se suma a una serie de problemas judiciales que la compañía enfrenta en múltiples jurisdicciones. Las autoridades de varios estados comenzaron a investigar con mayor intensidad las prácticas de privacidad de las grandes tecnológicas.

El caso también establece un precedente importante. Otros estados podrían seguir el camino de Nuevo México y presentar demandas similares basándose en esta sentencia histórica contra Meta.