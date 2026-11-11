Descubrí los requisitos técnicos para saber si tu celular se puede conectar a Starlink Direct to Cell en la Argentina y el mundo.

Tu equipo requiere 4G LTE, SO moderno y visión al cielo. La conexión es automática con operadoras asociadas.

Para saber si tu celular se puede conectar a Starlink Direct to Cell, tenés que comprobar cuatro requisitos técnicos fundamentales en tu equipo: contar con un módem 4G LTE, disponer de un sistema operativo actualizado (Android 12 o posterior, o iOS 16 en adelante), estar al aire libre con vista despejada al cielo y tener una línea activa con una empresa de telefonía móvil que mantenga un acuerdo comercial con SpaceX.

Si tu equipo reúne estas especificaciones, no necesitás realizar ninguna configuración complicada. El módem interno de tu teléfono móvil reconoce la señal del satélite de manera automática como si fuera una torre de red celular terrestre. No hace falta comprar antenas parabólicas adicionales ni instalar aplicaciones pesadas.

Sin embargo, la posibilidad real de activar esta señal en suelo argentino depende de un marco regulatorio que no está en manos del usuario. En la actualidad, el servicio no se encuentra operativo en el país porque SpaceX, la empresa del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk propietaria de Starlink, necesita cerrar un convenio de arriendo de espectro radioeléctrico con alguna operadora local como Personal, Movistar o Claro.

Para evaluar las capacidades de tu equipo en detalle y comprender el funcionamiento técnico del sistema orbital, podés revisar todos los pasos de verificación y la situación del despliegue en la región.

¿Qué verificaciones de hardware y software debés realizar en tu equipo?

Para comprobar si tu celular resulta compatible, tenés que revisar la ficha técnica del teléfono móvil y confirmar que cumple con el estándar LTE, la versión de software adecuada y el soporte de frecuencias.

La primera comprobación consiste en verificar que tu teléfono móvil soporte redes 4G LTE. Las tecnologías antiguas como 2G o 3G carecen de los protocolos de modulación y sincronización que requieren los satélites en órbita baja. Si tu equipo fue fabricado en los últimos seis años, cumple esta condición sin problemas.

La segunda verificación se enfoca en el sistema operativo del dispositivo. Tu celular debe contar con Android 12 o una versión superior, o bien iOS 16 o posterior en el caso de Apple. Estas versiones incorporan los archivos de configuración de red que permiten al procesador gestionar el roaming satelital de manera transparente.

La tercera comprobación exige analizar el soporte de bandas de frecuencia. El móvil debe ser capaz de operar en bandas celulares terrestres como 700 MHz (Banda 28), AWS (1,7/2,1 GHz) o 1,9 GHz (Banda 25). Según detalló la plataforma oficial Digital Regulation Platform en su informe de regulación satelital de marzo de 2026, los operadores deben gestionar bandas terrestres licenciadas para evitar interferencias.

El cuarto elemento esencial es la ubicación física del usuario. La comunicación exige una línea de visión directa hacia el cielo. Las estructuras de hormigón, los subsuelos y la vegetación tupida bloquean las ondas de radio de baja potencia que emite el celular hacia el espacio. Según el reporte técnico de la consultora KeepTrack publicado en febrero de 2026, la potencia de transmisión de un celular alcanza apenas los 0,25 vatios, lo que exige visión directa sin techos.

El quinto requisito consiste en mantener un plan celular activo con una empresa telefónica asociada. El acceso no se compra en forma directa a Starlink, sino que se integra como una extensión de cobertura en la factura de tu operadora móvil habitual. Podés consultar las especificaciones globales oficiales en el sitio de Starlink Mobile.

¿Cuáles son los modelos de iPhone, Samsung, Motorola y Google compatibles?

La compatibilidad abarca más de 60 modelos comerciales de las principales marcas, con soporte para mensajes de texto y navegación de datos en los equipos más recientes.

Samsung presenta la oferta más amplia de teléfonos móviles homologados para datos y texto. La nómina abarca a toda la serie Galaxy S desde el S22 hasta el S26, junto con el Galaxy S21 FE. También se suman los dispositivos plegables Galaxy Z Flip y Galaxy Z Fold a partir de la quinta generación, y los modelos de gama media Galaxy A15, A16, A25, A35, A36, A53, A54 y A56.

Los modelos más antiguos de la marca surcoreana quedan restringidos únicamente al envío de mensajes SMS de emergencia en Starlink, según las condiciones del servicio. En ese grupo se ubican la serie Galaxy S21 estándar, el Galaxy A14 y las primeras versiones plegables Galaxy Z Flip3, Z Flip4, Z Fold3 y Z Fold4.

En el catálogo de Apple, la compatibilidad para el envío y recepción de mensajes de texto SMS abarca desde el iPhone 12 hasta las versiones más recientes. Quienes cuenten con iOS 18.3 o posterior pueden transmitir datos en aplicaciones seleccionadas desde la familia del iPhone 13 hasta el iPhone 17. Un punto particular de iOS radica en la gestión de datos. Apple limita el tráfico satelital inicial a herramientas propias como Mensajes, Mapas, Tiempo y Brújula.

Google garantiza compatibilidad completa de mensajes y datos en su familia Pixel desde las series Pixel 9 y Pixel 10. Los usuarios que posean un equipo Pixel 8 necesitan actualizar el sistema operativo a Android 14 para habilitar la función.

Motorola suma homologación para datos en sus lanzamientos de gama alta y media como la línea Moto Edge, Moto G 5G y la familia de plegables Razr del año 2025. Los modelos lanzados durante el año anterior conservan el acceso para mensajes de texto de auxilio.

¿Cómo funciona la tecnología Direct to Cell de Starlink desde el espacio?

La tecnología funciona mediante satélites de órbita baja a 350 kilómetros de altitud que actúan como antenas celulares flotantes eNodeB capaces de dialogar con el módem interno de tu teléfono móvil.

Cada satélite lleva a bordo un módem eNodeB avanzado que emite señales de radio bajo el estándar 4G LTE. A diferencia del servicio de Internet residencial que requiere un plato parabólico en el techo, este sistema conversa de forma directa con la pequeña antena interna de tu celular.

El principal reto de ingeniería radica en la limitada potencia de transmisión que posee un celular común, la cual no supera un cuarto de vatio (0,25 W). Para captar esa señal débil a más de 300 kilómetros de distancia, los satélites llevan antenas de matriz en fase que miden 2,7 por 2,3 metros y concentran la sensibilidad en haces dinámicos sobre la superficie terrestre. Podés ver una explicación sobre la física del enlace y el presupuesto de potencia en el siguiente video:

A esa distancia se suma el desafío del movimiento orbital. Como los satélites se desplazan a 27.000 kilómetros por hora, la frecuencia sufre la alteración del efecto Doppler. Los procesadores a bordo corrigen esa variación en tiempo real para mantener la estabilidad del enlace. Para entender de qué forma los satélites simulan ser antenas de red terrestre, podés mirar el siguiente video:

La red retransmite los datos por el espacio mediante enlaces láser inter satelitales. La información salta entre las naves orbitales hasta descender a una estación terrena fija conectada con la red telefónica tradicional. Podés analizar los límites de atenuación de la señal en interiores en el siguiente video:

¿Por qué el servicio todavía no se encuentra disponible en la Argentina?

El servicio Direct to Cell no funciona en la Argentina porque SpaceX necesita cerrar un acuerdo comercial de uso de espectro radioeléctrico con una compañía telefónica local y recibir la aprobación de las autoridades de control.

Existe una confusión frecuente entre los usuarios del país. Tener contratado el servicio residencial de Starlink o comprar la antena portátil Starlink Mini no habilita la conexión del celular al satélite. Se trata de productos, frecuencias y contratos independientes.

Mientras que la Internet fija por antena parabólica utiliza frecuencias satelitales propias, la tecnología Direct to Cell emite en bandas del espectro radioeléctrico que pertenecen a las empresas de telefonía móvil locales: Personal, Movistar y Claro.

SpaceX debe acordar el arriendo de frecuencias como 700 MHz, AWS (1,7/2,1 GHz) o 1,9 GHz con alguna de estas operadoras. Sin un convenio formal firmado y presentado ante los organismos regulatorios, ningún celular en el territorio nacional puede conectarse a los satélites.

Respecto del marco normativo, el Ente Nacional de Comunicaciones dictó la Resolución 372/2026. Según el informe del estudio Canosa Abogados publicado en marzo de 2026, la norma otorga permisos condicionales a Starlink Argentina para utilizar la Banda W en estaciones terrenas fijas o gateways, sin conceder espectro para telefonía móvil.

¿En qué países de América latina y del mundo ya podés probar la conexión?

El servicio Direct to Cell se encuentra operativo de forma comercial en Chile y Perú mediante la operadora Entel, mientras que en Brasil, los Estados Unidos y diversos países de Europa y Asia registra despliegues avanzados.

En América latina, Chile resultó el país pionero tras la alianza entre SpaceX y la empresa Entel Chile. Según informó la empresa Entel Chile en su comunicado oficial de agosto de 2026, la red comercial registró más de 450.000 usuarios únicos durante su primer mes en la Patagonia y el desierto de Atacama.

En Perú, la operadora Entel Perú activó la conexión comercial directa. La cobertura abarca comunidades andinas, zonas rurales de la costa y poblaciones en la selva amazónica donde resulta imposible construir torres terrestres.

En Brasil, la empresa Vivo cuenta con autorización de la agencia Anatel para realizar pruebas masivas hasta 2029. Podés ver un informe en el siguiente video sobre las pruebas de Vivo Satélite:

En los Estados Unidos, la alianza con T-Mobile despliega la red bajo la marca T-Satellite en más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Para observar cómo la tecnología satelital se compara con las redes de fibra óptica, podés ver el siguiente video:

El mapa comercial suma también a One NZ en Nueva Zelanda, Kyivstar en Ucrania, Rogers en Canadá, Salt en Suiza y KDDI en Japón, junto con operadoras en Australia, España y el Reino Unido.

¿Qué servicios podrás ejecutar en tu celular cuando la red se active?

En la fase inicial podrás enviar mensajes de texto SMS, compartir coordenadas de ubicación GPS y utilizar aplicaciones optimizadas como WhatsApp o Google Maps en situaciones de emergencia.

La capacidad de la primera etapa responde a un ancho de banda acotado. Cada haz espacial distribuye entre 2 y 4 Mbps entre los usuarios de una misma celda, una tasa suficiente para mensajes y navegación ligera, pero inadecuada para la transmisión de video en alta definición. Entre las aplicaciones compatibles en las redes comerciales de prueba figuran WhatsApp, Google Maps, Apple Maps, AccuWeather, AllTrails y la plataforma social X.

Para el año 2027, el lanzamiento de la nueva generación de satélites V2 y V3 prevé incorporar antenas cinco veces más grandes y el estándar 5G NTN. Ese avance multiplicará por 20 la capacidad de la red y permitirá llamadas de voz nativas y datos de alta velocidad en cualquier punto.