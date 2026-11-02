Meta eleva los requisitos mínimos de software y deja sin soporte a modelos clásicos. Una guía para revisar tu teléfono móvil y proteger tus chats.

Desde el 30 de noviembre de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en los iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, así como en todos los teléfonos móviles Android con versión inferior a 6.0 Marshmallow y los dispositivos con sistema KaiOS.

La medida impacta de forma directa a los usuarios que conservan teléfonos móviles antiguos fabricados hace más de una década. En el caso de Apple, los modelos iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 y iPhone 7 Plus no quedan inactivos, debido a que cuentan con acceso oficial a la versión iOS 15.8.x. Para mantener la aplicación operativa en estos cinco modelos de Apple, los usuarios solo necesitan ingresar a la configuración del teléfono móvil y completar la descarga gratuita del software.

En el mercado de Android, los equipos estancados en las versiones 5.0 y 5.1 Lollipop perdieron el soporte oficial de la aplicación durante septiembre de 2026. Esta situación abarca a modelos populares del pasado como el Samsung Galaxy S4, Galaxy S3 Mini, Galaxy Note 2, LG Optimus G, Moto G de primera generación y Sony Xperia M. Estos dispositivos carecen de parches oficiales por parte de sus fabricantes para dar el salto hacia Android 6.0 Marshmallow.

En la Argentina, donde la red de mensajería actúa como la herramienta principal de comunicación cotidiana y trabajo, el ajuste de la plataforma requiere verificar el estado de los equipos. El proceso resulta sencillo y permite tomar decisiones a tiempo para evitar la desconexión total de las cuentas personales o comerciales.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en celulares antiguos?

WhatsApp deja de funcionar en celulares antiguos porque los sistemas operativos obsoletos carecen de las defensas informáticas necesarias para resguardar la privacidad de los usuarios. Las plataformas de software diseñadas hace más de diez años sufren fallas estructurales que impiden la instalación de herramientas modernas de cifrado.

El protocolo de cifrado de extremo a extremo constituye el pilar fundamental de la seguridad en el servicio de mensajes. Este sistema exige librerías criptográficas de última generación y controladores del procesador capaces de ejecutar algoritmos de alta complejidad. Los procesadores de los celulares vetustos no integran estas instrucciones por hardware, lo que provoca lentitud extrema y sobrecalentamiento en las baterías.

Las arquitecturas de chips de 32 bits y las versiones antiguas de los kernels no soportan los niveles de protección requeridos por las plataformas actuales. A medida que Google y Apple lanzan parches de seguridad periódicos, los fabricantes de procesadores interrumpen la creación de componentes de software para modelos discontinuados, lo que expone a los equipos a vulnerabilidades informáticas.

La llegada de nuevas herramientas a la aplicación demanda un consumo de recursos muy superior al de años anteriores. La sincronización multidispositivo en computadoras y tabletas, las videollamadas grupales de alta calidad y la verificación en dos pasos exigen una memoria RAM mínima de 2 gigabytes. Los teléfonos móviles antiguos dotados con 512 megabytes o 1 gigabyte de memoria sufren bloqueos permanentes ante la descarga de datos.

Meta realiza evaluaciones técnicas anuales para determinar la cantidad de usuarios activos en cada versión de sistema operativo. Cuando el porcentaje global de uso en una plataforma cae por debajo de los niveles de sustentabilidad, la empresa anuncia el cierre definitivo de la compatibilidad. Los usuarios reciben avisos previos en sus pantallas para organizar la migración de sus cuentas con margen de tiempo. iProfesional detalló la evolución de las herramientas de comunicación y la gestión de cuentas en múltiples dispositivos.

¿Cuáles son los requisitos de sistema operativo que exige la aplicación?

WhatsApp exige como requisito técnico indispensable la versión Android 6.0 Marshmallow en celulares de diversos fabricantes y la versión iOS 15.5 en teléfonos móviles iPhone a partir del 30 de noviembre. Los dispositivos con ediciones anteriores de software pierden la sincronización con los servidores centrales de la compañía.

En los teléfonos móviles Android, el requisito mínimo de funcionamiento se encuentra fijado en la versión 6.0 Marshmallow. Las ediciones Android 5.0 y 5.1 Lollipop perdieron el soporte técnico el 8 de septiembre de 2026. Todos los celulares que permanecen en Lollipop o KitKat carecen de acceso a los servidores de mensajes y no pueden validar el código de verificación por SMS.

En los dispositivos fabricados por Apple, el umbral de soporte sube a la versión iOS 15.5 desde el 30 de noviembre de 2026. Esta norma aplica tanto para la aplicación estándar WhatsApp Messenger como para la herramienta comercial WhatsApp Business. Ambas versiones del software comparten la misma arquitectura de código interno y exigen la misma actualización de seguridad.

Las cuentas comerciales administradas desde teléfonos móviles viejos sufren el mismo nivel de restricción. Si un pequeño comercio utiliza un equipo antiguo para la atención de clientes mediante WhatsApp Business, la cuenta perderá conectividad de forma inmediata al vencer el plazo de actualización.

En el sector de la telefonía móvil básica con teclado físico, la plataforma discontinuó el soporte para el sistema KaiOS de forma total. Los usuarios de estos modelos tradicionales ya no pueden descargar la aplicación ni enviar mensajes. La única opción en teléfonos móviles básicos consiste en optar por modelos equipados con versiones livianas de Android Go Edition en su versión 6.0 o superior.

¿Qué modelos de iPhone y Android sufren el impacto real?

El impacto real de la medida recae sobre los teléfonos móviles iPhone que no pueden actualizar su sistema a la rama iOS 15 y sobre los celulares Android estancados en la versión 5.1 o inferior. La nómina exacta de equipos afectados permite distinguir los modelos sin solución de aquellos que solo requieren una descarga de software.

En la línea de productos de Apple, los modelos que quedan sin servicio de forma definitiva son el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Estos cinco dispositivos no cuentan con soporte del fabricante para recibir iOS 15, por lo que su ciclo de vida en la aplicación finaliza sin excepciones.

Por el contrario, los modelos iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 y iPhone 7 Plus mantienen la compatibilidad completa. Aunque estos teléfonos móviles llegaron al mercado hace varios años, Apple distribuyó para ellos la actualización a iOS 15.8.x. Como la cifra 15.8 supera la exigencia de iOS 15.5, estos equipos continúan en servicio tras instalar la actualización gratuita.

En la plataforma Android, la nómina de celulares afectados incluye a modelos emblemáticos como el Samsung Galaxy S4, Galaxy S3 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. Estos teléfonos móviles finalizaron su ciclo de actualización en Android 5.0 Lollipop y no poseen acceso a versiones oficiales posteriores.

La marca LG suma a la lista de inactivos a los modelos Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Nexus 4 y G2 Mini. En la línea Motorola pierden soporte las primeras ediciones del Moto G y Moto E, mientras que en la marca Sony quedan fuera de servicio el Xperia M y el Xperia Z3.

¿Cómo verificar la versión de mi sistema operativo?

Podés verificar la versión del sistema operativo instalada en tu teléfono móvil en pocos pasos desde el menú interno de ajustes. Este diagnóstico te permite saber si el equipo requiere una descarga de software para continuar en uso o si alcanzó el límite de su vida útil.

En un iPhone de Apple, el procedimiento comienza al ingresar en la aplicación Ajustes. Luego seleccionás la sección General y pulsás en la opción Información. En la pantalla buscás la casilla llamada Versión de iOS para observar el número de software. Si el panel indica una versión entre iOS 15.0 e iOS 15.4, regresás al menú General, elegís Actualización de software e instalás la versión iOS 15.8.x disponible. Si el sistema muestra la versión 12.5.7 como valor final, el dispositivo no admite iOS 15 y perderá el acceso a la plataforma.

En un teléfono móvil con sistema operativo Android, el control se realiza desde la pantalla de Ajustes o Configuración. Te desplazás hacia el final del menú hasta la opción Acerca del teléfono y pulsás en Información de software. En esa pestaña revisás el campo Versión de Android. Si la pantalla refleja los números 5.0 o 5.1, presionás en Actualización del sistema para buscar descargas hacia Android 6.0 o superior.

Si la búsqueda de actualizaciones señala que el teléfono móvil se encuentra al día pero la cifra permanece por debajo de Android 6.0 o iOS 15.5, el equipo perderá el servicio. Se sugiere realizar este chequeo con el celular conectado a una red Wi-Fi para no consumir los datos de tu plan móvil.

La propia aplicación de mensajería instantánea emite notificaciones en la pantalla principal de chats de los usuarios con teléfonos móviles vulnerables. Estas alertas aparecen con varias semanas de anticipación al corte del servicio para avisar sobre la necesidad de actualizar el sistema o reemplazar el celular.

¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de mis chats?

Podés hacer una copia de seguridad de tus chats en la nube para resguardar mensajes, fotos, audios y documentos antes del corte de compatibilidad. Esta acción preventiva te permite recuperar toda tu información al activar la cuenta en un teléfono nuevo.

En celulares Android, el respaldo de los datos se gestiona a través de la plataforma Google Drive. Para activar el procedimiento, abrís WhatsApp, ingresás al menú de Ajustes, seleccionás la pestaña Chats y pulsás en Copia de seguridad. En ese apartado elegís la cuenta de Google donde querés guardar la información y presionás el botón Guardar para iniciar la subida de los archivos.

En iPhone de Apple, el resguardo del historial se almacena en el sistema iCloud. El proceso se realiza desde la aplicación en Ajustes, Chats, Copia de seguridad y pulsás en la opción Realizar copia ahora. Al configurar tu cuenta en un nuevo celular con iOS 15.5 o superior, el sistema restaurará tus conversaciones de forma automática tras validar tu número de teléfono.

Si necesitás pasar tus chats entre dos celulares Android sin usar la nube, la plataforma dispone de una función de transferencia directa de datos. Esta herramienta conecta ambos teléfonos mediante una red Wi-Fi local y la lectura de un código QR, lo que permite mover todo el contenido sin gastar gigabytes de tu plan.

Para mantener la comunicación mientras elegís un teléfono nuevo, podés utilizar la función de dispositivos vinculados en una computadora. Esta opción te permite chatear desde la versión web mediante el escaneo de un código QR. Es importante recordar que esta solución exige mantener la cuenta activa en un celular primario compatible para no perder el acceso a las sesiones vinculadas.