Starlink aplicará un esquema de tarifas dinámicas en el servicio residencial que elimina las cuotas fijas mensuales para ajustar el valor del abono según la congestión de la red y la cantidad de antenas activas en cada zona geográfica. Con esta medida, el precio de la factura mensual subirá hasta un 20 % en regiones con alta demanda de tráfico y bajará hasta un 20 % en localidades con capacidad ociosa en los satélites.

La implementación de este sistema responde al principio de gestión de rendimiento o "yield management", una práctica habitual en aerolíneas y hoteles que desembarca por primera vez en las telecomunicaciones. El cálculo se realiza mediante un algoritmo que analiza cada tres meses la capacidad radioeléctrica disponible en cada celda geográfica.

Las primeras notificaciones oficiales llegaron a los suscriptores residenciales a fines de octubre de 2026. De acuerdo con los comunicados enviados a los usuarios, los ajustes tarifarios entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026 en el mercado europeo y en diversas regiones de los Estados Unidos.

En los países europeos, la alta presencia de fibra óptica y la menor densidad de usuarios satelitales facilitaron rebajas iniciales en los abonos. Por el contrario, en varias zonas rurales de los Estados Unidos con redes saturadas, los precios registrarán aumentos directos en las facturas. iProfesional analizó cómo funciona la conectividad satelital de Starlink en la Argentina.

¿Cómo funcionan las tarifas dinámicas de Starlink en el mercado residencial?

Las tarifas dinámicas de Starlink funcionan mediante un algoritmo que recalcula el valor de la cuota mensual en cada celda geográfica según el nivel de uso del espectro. Si en tu municipio existe capacidad disponible en los satélites, el precio del abono disminuye para sumar clientes. Si la demanda supera la capacidad operativa de la zona, el costo aumenta para ordenar el tráfico.

El sistema establece un límite de fluctuación de hasta un 20% sobre la tarifa base de referencia del plan. La evaluación de la red se realiza de forma trimestral, lo que evita cambios diarios en la facturación y otorga cierta previsibilidad a los usuarios.

La empresa envía un aviso por correo electrónico 30 días antes de aplicar cualquier modificación en el importe mensual. Durante ese plazo de notificación previa, si vos no estás de acuerdo con la nueva tarifa, podés cambiar de plan o cancelar la suscripción sin pagar costos de cancelación.

En la etapa inicial de aplicación en territorio europeo, los clientes observarán reducciones concretas en los abonos residenciales. El plan Residencial 100 Mbps, que registraba una cuota base de 35 euros al mes, bajará a 31,50 euros, lo que representa un descuento del 10%.

El plan Residencial 200 Mbps disminuirá de 45 euros a 40 euros mensuales. La modalidad Residencial Max, con velocidades superiores a los 400 Mbps y prioridad de red, reducirá su costo de 65 a 58,50 euros por mes.

A estos valores se suma la estructura de equipamiento modificada en mayo de 2026. La empresa canceló la venta definitiva del kit de recepción por 349 euros y fijó un alquiler de 10 euros al mes, acompañado por una promoción que descuenta la totalidad de ese concepto mientras la oferta siga activa. iProfesional informó sobre el impacto financiero de las cuotas y los precios de los kits de Starlink en el mercado argentino.

El comportamiento del modelo en los Estados Unidos muestra el contraste con el mercado europeo. En zonas rurales del estado de Misuri, el plan Residencial Max saltará de 130 a 156 dólares al mes, con un aumento del 20 % por la alta saturación. En cambio, en localidades de Kansas el mismo servicio caerá a 104 dólares por la mayor disponibilidad de red. El detalle completo sobre los aumentos aplicados en el mercado del país norteamericano figura en el reporte especializado de SatelliteInternet.

¿De qué manera afectan los satélites de tercera generación al servicio de Starlink?

Los satélites de tercera generación (V3) triplican la capacidad de transporte de datos de la red y multiplican por diez el ancho de banda por unidad. El despliegue de esta infraestructura en órbita baja resulta indispensable para sostener el esquema de precios variables sin perder velocidad en la conexión.

Puestos en el espacio mediante el cohete Starship, los satélites V3 ofrecen una mayor eficiencia espectral en comparación con las versiones anteriores V1.5 y V2 Mini. Cada unidad incrementó diez veces la capacidad de descarga hacia los receptores terrestres, lo que permite atender a un volumen mayor de antenas en simultáneo dentro de una misma celda.

En paralelo, la red espacial incorpora enlaces láser inter satelitales que transfieren información en el espacio exterior a velocidades de hasta 25 Gbps entre satélites. Esta tecnología disminuye la cantidad de saltos hacia las estaciones en la Tierra y reduce la latencia a rangos de entre 20 y 60 milisegundos.

La infraestructura terrestre acompaña este avance con la instalación de puertas de enlace de quinta generación (Gateways Versión 5). La utilización de la Banda W (92 a 114,25 GHz) triplica la capacidad de transporte entre las centrales conectadas a la red de fibra óptica global y los satélites en vuelo.

En la economía de las redes satelitales, este incremento de capacidad altera el costo marginal por megabit transmitido. Una vez amortizada la fabricación del equipo y el costo de lanzamiento, transportar datos adicionales en zonas sin saturación genera un costo operativo muy bajo.

Por esta razón, cuando los satélites V3 cubren áreas rurales con pocos suscriptores, el algoritmo reduce las tarifas para captar usuarios. En cambio, en nodos periurbanos saturados donde la demanda supera la capacidad instalada, el sistema eleva los precios para ordenar el tráfico o dar prioridad a los abonos corporativos. Las especificaciones técnicas completas sobre la integración de la constelación y las características de los satélites V3 se pueden revisar en el sitio oficial de Starlink

¿Qué implicaciones tiene este modelo de precios para los usuarios?

Este modelo elimina la certidumbre del gasto fijo mensual y traslada al usuario el riesgo económico por la saturación local de la red. La fluctuación del abono altera la organización del presupuesto familiar, que de forma habitual consideró a la conectividad como un servicio de tarifa constante.

Por ejemplo, si contratás el servicio en una zona rural europea atraído por un valor inicial de 31,50 euros, no tenés la certeza de mantener esa cuota en el tiempo. Si nuevos vecinos instalan antenas en tu misma celda durante los meses siguientes, la revisión trimestral del algoritmo puede elevar el cobro hasta los 42 euros.

Otra consecuencia directa radica en la variación de precios por ubicación geográfica. El monto para pagar pasa a depender de tu código postal y de la densidad de conexiones en tu zona. Dos clientes con la misma antena y el mismo plan pagan valores diferentes según la saturación de su entorno.

De esta forma surge una situación particular en el mercado. Las localidades rurales con baja población acceden a descuentos por el exceso de capacidad del satélite, mientras que los barrios suburbanos con mayor crecimiento sufren recargos tarifarios por la saturación de la celda.

En los mercados con redes terrestres desarrolladas, el servicio satelital compite de forma directa con la fibra óptica y las conexiones móviles 4G o 5G. La fibra ofrece velocidades simétricas y costos fijos inferiores. Sin embargo, al posicionar la tarifa dinámica inicial en 31,50 euros, la compañía busca capturar a los usuarios del campo donde los cables no llegan.

En el aspecto contractual, los kits en alquiler no permiten la pausa temporal del servicio si usás la vivienda de manera ocasional. De todas formas, la falta de contratos de permanencia te permite darte de baja en cualquier momento con la devolución del equipamiento.

¿Starlink aplicará este sistema de tarifas dinámicas en la Argentina?

Aunque la empresa no anunció una fecha oficial de lanzamiento en el país, el marco regulatorio del DNU 70/2023 y las normas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dejan el camino libre para su aplicación. La desregulación del sector de telecomunicaciones dispuesta por el Gobierno nacional eliminó los controles de precios y habilitó esquemas comerciales flexibles.

Un paso clave en el plano técnico se concretó con la aprobación de la Resolución N.º 372/2026 de Enacom. Mediante esta disposición, el organismo autorizó a la filial Starlink Argentina S.R.L. a operar en frecuencias de enlace ascendente en la Banda W (92 a 114,25 GHz).

La llegada de esta tecnología permite la instalación de estaciones terrenas de quinta generación (Gateways Versión 5) en el territorio nacional. La integración de esta infraestructura triplica la capacidad de transporte de datos de la red local y permite conectar a un número mayor de usuarios en simultáneo.

En la actualidad, los valores de Starlink en la Argentina se estructuran en montos fijos en pesos. El plan Residencial Lite cotiza entre 38.000 y 45.000 pesos por mes, mientras que el plan Residencial Standard o Max se ubica entre 56.100 y 65.000 pesos mensuales.

En el segmento itinerante, los montos se sitúan en 63.000 pesos para el paquete de 100 GB y en 140.000 pesos para la versión ilimitada. Los abonos corporativos Priority Local parten de 66.665 pesos (50 GB) y llegan a 642.365 pesos mensuales (2 TB), mientras que los planes Globales alcanzan los 3.760.000 pesos por mes. El kit de hardware se comercializa en tiendas locales a 151.200 pesos para la versión Mini (con descuento promocional) y entre 374.000 y 499.999 pesos para la versión Standard Gen 3.

Si la operadora decide implementar las tarifas dinámicas en la Argentina, el contexto económico local presentará desafíos particulares. Con una inflación anual elevada y variaciones constantes en la cotización de las divisas, resultará difícil distinguir si un aumento en la factura responde a la saturación de la red o al ajuste de precios por costos generales.

Sin embargo, la distribución geográfica del país ofrece oportunidades para las áreas no urbanas. Más del 30 % de la población rural en la Argentina no cuenta con conectividad fija de calidad, con un déficit marcado en las provincias patagónicas y en el Norte.

En esas zonas con baja densidad de habitantes, la capacidad instalada de las nuevas estaciones terrenas dejará un margen importante de red disponible. Bajo el modelo dinámico, los usuarios rurales podrían acceder a descuentos automáticos de hasta un 20 % en sus facturas mensuales.

En sentido contrario, en los cinturones periurbanos del Gran Buenos Aires, Córdoba o Rosario, donde muchas familias contratan el servicio por falta de fibra óptica terrestre, el algoritmo detectará alta demanda. En esos puntos, los clientes enfrentarán subas de tarifa o restricciones en la velocidad durante las horas de mayor tráfico.

Por último, en zonas con actividad minera y petrolera, como la cuenca de Vaca Muerta o los salares de litio, las empresas contratan abonos corporativos de valor elevado. En esas celdas, el aumento de precios en las tarifas residenciales funciona como un filtro que ordena el consumo y preserva la estabilidad de la red para la operación de las industrias.