Dónde conviene comprar más barato un celular iPhone durante este CyberMonday

El CyberMonday 2026 volvió a poner a los iPhone entre los productos más buscados por los argentinos, con descuentos que en algunos casos superan el 30%, financiación de hasta 24 cuotas sin interés y promociones bancarias que permiten reducir todavía más el precio final. Pese a esto, detrás de las ofertas aparecen diferencias importantes entre las tiendas, especialmente cuando se compara cuánto cuesta pagar al contado, qué beneficios ofrecen las tarjetas y cuáles son las condiciones de los equipos importados.

Durante esta campaña, iProfesional realizó un relevamiento de precios en Mercado Libre, Frávega, MacStation y Tiendamia, cuatro plataformas que participan de la temporada de promociones con propuestas bastante diferentes, ya que mientras algunas apuestan por los descuentos directos, otras concentran sus beneficios en la financiación o en la posibilidad de importar teléfonos desde Estados Unidos por bastante menos dinero.

La diferencia puede ser importante para el bolsillo y, en varios casos, una alternativa que le sirve a un consumidor, no necesariamente sirva para otro. Un iPhone 17 de 256 GB puede costar $2.299.999 en Mercado Libre, bajar a $2.051.992 en MacStation mediante transferencia o conseguirse por $1.303.085 en Tiendamia, con la particularidad de que esta última alternativa corresponde a un equipo reacondicionado y requiere esperar su llegada desde el exterior.

A esto se suman los acuerdos con bancos y tarjetas, que pueden modificar la conveniencia de una compra, especialmente en teléfonos cuyo precio supera los $2 millones y que, mediante una financiación extensa, permiten distribuir el gasto durante uno o dos años.

Mercado Libre: iPhone desde $1,6 millones, descuentos y hasta 24 cuotas

Mercado Libre aparece entre las alternativas más competitivas para comprar un iPhone nuevo, con un catálogo que abarca desde generaciones anteriores hasta los últimos modelos de Apple, además de publicaciones de distribuidores autorizados y distintas opciones de financiación.

Entre las ofertas relevadas, el iPhone 15 de 128 GB aparece desde $1.599.999, mientras que el iPhone 16 de 128 GB se consigue por $1.949.999, con una rebaja anunciada del 21% frente a su precio anterior. En una de las publicaciones de este último modelo figuraba la posibilidad de financiar el importe en 24 cuotas al mismo precio total, equivalentes a pagos mensuales cercanos a $81.250.

El iPhone 17 de 256 GB, por su parte, se encuentra a $2.299.999, con alternativas de 12 cuotas de aproximadamente $191.666, mientras que el iPhone 17 Pro Max de 256 GB aparece a $3.599.999 y también cuenta con opciones de financiación que varían según la publicación.

Para los interesados en la generación más reciente, la plataforma ofrece el iPhone 18 Pro de 256 GB en preventa a $3.649.999, frente a los $3.949.999 del iPhone 18 Pro Max con la misma capacidad, con planes de hasta 18 cuotas en las publicaciones consultadas y fechas de entrega sujetas al lanzamiento.

Además de las rebajas directas, Mercado Libre muestra un 15% de descuento adicional al pagar en una cuota en numerosas publicaciones, sujeto a las condiciones y límites de cada oferta. También mantiene su Plan Canje, que permite entregar un celular usado y recibir dinero en Mercado Pago una vez que se verifica su estado, un beneficio que puede ayudar a reducir el desembolso necesario para renovar el teléfono.

MacStation: descuentos del 20% y financiación especial con Galicia

MacStation presenta una propuesta particularmente interesante para las compras al contado, porque ofrece un 20% de descuento mediante débito o transferencia sobre el precio publicado de los productos alcanzados por sus planes de financiación más largos.

El iPhone 17 de 256 GB, por ejemplo, cuesta $2.564.990 en 18 cuotas sin interés de aproximadamente $142.499, pero al elegir transferencia su precio baja a $2.051.992, lo que representa un ahorro de $512.998 frente a la alternativa financiada y permite conseguirlo por $248.007 menos que en Mercado Libre.

La diferencia también aparece en otros modelos, en donde, el iPhone 17 Pro de 512 GB pasa de $3.989.990 a $3.191.992 mediante transferencia, mientras que el iPhone 17 Pro Max de 512 GB baja de $4.499.990 a $3.599.992, prácticamente el mismo precio que Mercado Libre pide por una versión de 256 GB, por lo que el comprador puede acceder al doble de almacenamiento sin gastar más.

Entre las alternativas más accesibles, MacStation también ofrece el iPhone 17e de 512 GB a $1.975.992 por transferencia, frente a su precio financiado de $2.469.990, y el iPhone 16 Plus de 512 GB a $1.839.992 al aprovechar el descuento por pago inmediato.

Si nos alejamos de la contundente promoción por pagar de contado nos encontramos con que, con Banco Galicia, se puede acceder a una promoción de hasta 18 cuotas sin interés mediante MODO, con tarjetas y productos seleccionados, un beneficio que se extiende hasta el 9 de noviembre y que aparece anunciado, por ejemplo, para el iPhone 16 Plus. La tienda también exhibe planes de 18 cuotas con Visa o Mastercard en otros modelos, pero estos estan sujetos a las condiciones de cada compra.

MacStation aclara que los descuentos por transferencia y la financiación son alternativas excluyentes, por lo que no se puede aplicar el 20% de rebaja sobre el precio que después se divide en cuotas. En la práctica, comprar con tarjeta puede resultar conveniente para distribuir el gasto, mientras que pagar con dinero disponible permite acceder a una rebaja considerable desde el primer momento.

Frávega: ofertas de iPhone y financiación de hasta 18 cuotas

Frávega también participa del Cyber Monday con descuentos en distintas generaciones de iPhone, aunque su catálogo tiene una particularidad ya que combina productos vendidos directamente por publicaciones de comerciantes externos, cuyos precios y condiciones pueden cambiar bastante entre sí.

El relevamiento encontró un iPhone 16 de 128 GB desde $1.989.000 y un iPhone 17 de 256 GB a $2.399.000, ambos publicados por vendedores externos, mientras que otras ofertas del iPhone 17 comienzan en $2.508.999 y llegan a $2.649.999 cuando el vendedor es directamente Frávega.

Entre los modelos más caros, el iPhone 17 Pro de 256 GB aparece desde $2.768.999 en una publicación de CML1, frente a los $3.499.999 que pide Frávega por otra unidad de la misma versión, una diferencia de $731.000 que justifica revisar las condiciones de cada vendedor antes de comprar.

La cadena también ofrece el iPhone 17 Pro Max de 256 GB desde $3.758.999 y el iPhone 18 Pro de 256 GB a $3.999.999 en una de las publicaciones relevadas, mientras que algunos teléfonos muestran descuentos adicionales mediante cupones especiales del Cyber Monday.

Más allá de los precios, Frávega ofrece financiación de hasta 18 cuotas sin interés en determinados iPhone, según las promociones que aparecen en las publicaciones consultadas. También se destaca el beneficio de Naranja X, que anuncia un reintegro del 15% con un máximo de $20.000 por operación, junto con alternativas de financiación de 12 y 15 cuotas sin interés para productos seleccionados, cuya aplicación debe confirmarse al momento de pagar.

Tiendamia: iPhone desde $857.000 con descuentos para importar

Los precios más bajos del relevamiento aparecieron en Tiendamia, principalmente entre teléfonos reacondicionados que se importan desde Estados Unidos y que pueden conseguirse por bastante menos dinero que un equipo nuevo en los comercios argentinos.

Para calcular cuánto cuesta realmente cada teléfono, iProfesional avanzó hasta el carrito e incorporó los gastos de envío, los servicios de importación y el cupón CYBERMONDAY, que en las operaciones consultadas aplicó un descuento adicional de $74.324.

Entre los precios finales que mostró la plataforma se encontraron las siguientes alternativas:

iPhone 14 Pro de 128 GB , reacondicionado: $857.193.

, reacondicionado: iPhone 16 de 128 GB , reacondicionado: $1.046.378.

, reacondicionado: iPhone 15 Pro Max de 512 GB , reacondicionado: $1.143.175.

, reacondicionado: iPhone 17 de 256 GB , renovado: $1.303.085.

, iPhone 17 de 256 GB , premium renovado: $1.531.303.

, iPhone 18 Pro Max de 256 GB: $2.986.847

El iPhone 15 Pro Max ofrece uno de los ejemplos más interesantes, ya que el producto figuraba a $1.181.235 luego de la promoción inicial y, una vez incorporados los gastos de importación, el envío y el cupón, el importe final bajó a $1.143.175. En los carritos consultados, el descuento adicional fue de $74.324, pese a que el cupón se promocionaba como un 10% -probablemente con tope-, por lo que se tomaron los montos que efectivamente aparecían al pagar.

La diferencia de precios puede resultar tentadora, pero conviene recordar que un teléfono reacondicionado no es nuevo, por lo que resulta importante comprobar el estado de la batería, las posibles marcas de uso y las condiciones de garantía antes de decidir una compra internacional.

Dónde conviene comprar un iPhone durante el CyberMonday

Con los precios relevados, Mercado Libre aparece entre las alternativas más convenientes para comprar un iPhone nuevo en cuotas, especialmente en los modelos 15, 16 y 17, mientras que MacStation puede resultar más económica cuando se dispone del dinero para aprovechar el descuento del 20% por transferencia.

Frávega tiene ofertas puntuales interesantes, especialmente entre los vendedores externos, y permite acceder a financiación de hasta 18 cuotas sin interés en determinados iPhone, mientras que las promociones de Naranja X pueden sumar un reintegro adicional cuando el producto y la operación cumplen las condiciones establecidas.

Tiendamia, en cambio, concentra las alternativas de menor precio entre los equipos reacondicionados, con ahorros que pueden superar ampliamente los $500.000 frente a teléfonos nuevos, pero con plazos de entrega más largos y condiciones de garantía que requieren una revisión especial.

El Cyber Monday 2026 se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre, pero, si hay suerte, varias promociones continuarán durante los días siguientes. Antes de concretar una compra, vale la pena revisar el precio final, las condiciones del vendedor y la financiación efectivamente disponible, porque las diferencias entre ofertas pueden representar cientos de miles de pesos.