Solución satelital permite que equipos de rescate, ONGs y servicios de emergencia mantengan comunicación estable en áreas aisladas de Argentina

La interrupción de las redes de comunicación durante inundaciones, tormentas y otros fenómenos climáticos puede dificultar la coordinación de los operativos de asistencia. Los cortes de energía, los daños en los tendidos terrestres y la falta de cobertura en determinadas zonas obligan a buscar alternativas para mantener el intercambio de información entre los equipos que intervienen en el territorio.

En ese contexto, ORBITH anunció la ampliación de sus soluciones de conectividad satelital móvil y kits de emergencia, basados en tecnología de órbita baja (LEO). La propuesta está destinada a organismos públicos, brigadas de emergencia y empresas que necesitan disponer de acceso a Internet en lugares donde la infraestructura convencional no funciona o no tiene cobertura.

Los dispositivos utilizan la constelación satelital Starlink y están adaptados para su instalación en vehículos. Entre sus características se encuentran los soportes para montaje y las alternativas de alimentación eléctrica de 12 voltios, que permiten trasladar los equipos en camionetas, unidades de emergencia y puestos de comando móviles.

Cómo funcionan los equipos de Internet satelital para emergencias

Una de las características de estos dispositivos es el tiempo requerido para establecer la conexión. Según informó ORBITH, una vez instalado el soporte y conectado el equipamiento, el servicio puede quedar operativo en aproximadamente 3 a 5 minutos.

Ese plazo depende de las condiciones del entorno. Para establecer el enlace, la antena necesita tener una vista despejada del cielo y no debe haber edificios, árboles u otros obstáculos que interfieran con la señal.

La instalación sobre vehículos permite trasladar los equipos entre diferentes puntos de una operación sin necesidad de realizar un montaje fijo en cada ubicación. De esta manera, una unidad de emergencia puede contar con acceso a Internet durante sus desplazamientos y utilizarlo cuando llega al área de intervención.

Marcos Vázquez, director comercial de ORBITH, explicó que el desarrollo de estas alternativas responde a las dificultades que pueden presentarse cuando un fenómeno meteorológico afecta los servicios de telecomunicaciones.

"Cuando llega una emergencia, la conectividad no puede esperar. Los eventos climáticos extremos nos obligan a cambiar el paradigma: ya no se trata de resolver las comunicaciones una vez desatada la crisis, sino de estar preparados antes de que ocurra la contingencia", señaló.

El ejecutivo agregó que los equipos satelitales móviles permiten establecer comunicaciones en zonas afectadas o de difícil acceso, incluso cuando la infraestructura terrestre quedó fuera de servicio.

El uso de Internet satelital durante inundaciones y catástrofes

Durante una emergencia climática, la disponibilidad de comunicaciones permite intercambiar información entre las distintas unidades que participan de un operativo. Los equipos de asistencia necesitan conocer el estado de las zonas afectadas, coordinar desplazamientos y comunicar los recursos disponibles.

Cuando las redes terrestres dejan de funcionar, estas tareas pueden verse condicionadas por la falta de conectividad. En ese escenario, los sistemas satelitales constituyen una alternativa para establecer enlaces independientes de los tendidos convencionales.

Los kits móviles permiten instalar una conexión desde un vehículo y utilizarla para transmitir información, acceder a plataformas digitales y mantener comunicaciones entre los responsables de una intervención.

Paula Ravarino, gerente de Marketing y Comunicaciones de ORBITH, se refirió al tiempo necesario para poner en funcionamiento los dispositivos.

"En un operativo de campo, la rapidez con la que se recuperan las comunicaciones puede marcar una diferencia importante. Con el soporte instalado, el kit necesita prácticamente el tiempo que demora la antena en encenderse y establecer conexión. En pocos minutos, los equipos pueden transmitir información, coordinar recursos y mantenerse comunicados desde el propio vehículo, sin depender de la infraestructura terrestre", explicó.

La compañía también informó que brinda asistencia técnica durante las distintas etapas de implementación de los servicios. El esquema incluye configuración, instalación, puesta en funcionamiento y soporte especializado las 24 horas.

Las aplicaciones en minería y Oil & Gas

Además de su utilización en situaciones de emergencia, los equipos de conectividad satelital móvil se emplean en actividades productivas que se desarrollan en zonas alejadas de los centros urbanos.

ORBITH indicó que empresas de las industrias minera y de Oil & Gas incorporaron estas soluciones para disponer de Internet en yacimientos, pozos de exploración, campamentos y frentes de trabajo remotos.

En esos lugares, la distancia respecto de las redes de telecomunicaciones puede limitar el acceso a Internet. La conexión satelital permite establecer enlaces en áreas donde no existe infraestructura terrestre o donde su instalación requiere obras específicas.

La movilidad de los dispositivos también permite trasladar los equipos entre diferentes sectores de una operación. Esto resulta aplicable a proyectos de exploración, trabajos de campo y actividades que requieren desplazamientos frecuentes de personal y vehículos.

Otro de los usos señalados por la empresa es la disponibilidad de una conexión alternativa ante interrupciones de los servicios tradicionales. En determinadas operaciones industriales, el acceso a Internet permite mantener el intercambio de información entre los trabajadores que se encuentran en el terreno y los centros de coordinación.

Vázquez sostuvo que la utilización de esta tecnología alcanza tanto a organismos públicos como a compañías privadas que necesitan incorporar conectividad en sus actividades.

"Como uno de los principales revendedores autorizados de Starlink en Argentina, combinamos conectividad de última generación con una estructura de soporte local, conocimiento técnico y experiencia operativa en todo el país", afirmó.

El acuerdo de ORBITH con los Bomberos Voluntarios

La utilización de conectividad satelital en operativos de emergencia también forma parte de un acuerdo entre ORBITH y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA).

El entendimiento permitió facilitar el acceso de cuarteles y brigadas a servicios de Internet satelital para acompañar sus actividades durante siniestros, intervenciones de emergencia y desplazamientos.

La incorporación de estos equipos apunta a resolver las necesidades de comunicación que pueden presentarse cuando los incendios, las inundaciones u otros acontecimientos afectan las redes habituales.

En esos escenarios, los sistemas satelitales permiten establecer conexiones desde el lugar de intervención y mantener el intercambio de información con los centros de coordinación. La instalación en vehículos también facilita el traslado de los dispositivos hacia diferentes puntos del operativo.

Ravarino relacionó la experiencia con los Bomberos Voluntarios con las necesidades de conectividad que presentan otras actividades que trabajan en zonas remotas.

"La experiencia junto a los Bomberos Voluntarios demuestra la importancia de contar con comunicaciones autónomas en el territorio. Esa misma necesidad se presenta en una operación minera, un yacimiento petrolero o una emergencia climática: poder establecer conectividad rápidamente, sostener las comunicaciones y contar con respaldo técnico cuando más se necesita", expresó.

Los equipos informados por ORBITH utilizan la tecnología de Starlink y están preparados para funcionar en diferentes condiciones de movilidad. Su configuración contempla la instalación sobre vehículos y la posibilidad de utilizar sistemas de alimentación eléctrica de 12V.

Entre las características comunicadas por la empresa se encuentran:

Tecnología satelital de órbita baja (LEO) : los dispositivos utilizan la constelación Starlink para establecer conexiones a Internet

: los dispositivos utilizan la constelación Starlink para establecer conexiones a Internet Instalación vehicular: cuentan con soportes para su colocación en camionetas y unidades móviles

Alimentación de 12 voltios: disponen de alternativas para conectarse a sistemas eléctricos de vehículos

Tiempo de conexión: el plazo estimado para establecer el servicio es de entre 3 y 5 minutos , siempre que existan condiciones adecuadas de instalación y visibilidad del cielo

, siempre que existan condiciones adecuadas de instalación y visibilidad del cielo Movilidad: pueden trasladarse entre diferentes puntos de una operación

Asistencia técnica: ORBITH ofrece soporte especializado durante las 24 horas

La compañía señaló que su objetivo es ampliar la incorporación de estas soluciones en organizaciones que necesitan mantener comunicaciones ante posibles interrupciones de las redes convencionales.