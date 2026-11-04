La aplicación de mensajería instantánea de Meta prueba el envío diferido de textos junto con accesos directos inteligentes y cambios de diseño.

WhatsApp permite programar mensajes de forma nativa desde la propia pantalla de chat sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros. La función opera mediante una presión prolongada sobre el icono verde de envío, acción que abre una ventana emergente para elegir el día y la hora de la entrega. La herramienta se encuentra activa para los usuarios inscriptos en los programas de evaluación beta en Android e iOS.

Esta modalidad de envío diferido funciona a través de los servidores en la nube de Meta. Esto significa que el mensaje sale en la fecha programada incluso si el celular se queda sin batería, pierde la señal de Internet o permanece apagado. Los envíos se pueden agendar desde un tiempo mínimo de 10 minutos hacia el futuro hasta un plazo máximo de 14 días.

La novedad técnica convive en esta actualización con un paquete de atajos inteligentes para detectar fechas y números. Además, la plataforma suma botones directos para compartir contenidos multimedia y herramientas para organizar los chats con asistentes de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la nueva herramienta para programar mensajes en WhatsApp?

La función de programación nativa opera dentro de la ventana de conversación habitual. Para utilizarla no hace falta navegar por menús ocultos ni instalar programas externos en el dispositivo. Todo el procedimiento se resuelve con un gesto táctil simple sobre los elementos tradicionales de la interfaz.

El proceso comienza al escribir una frase en el cajón de texto o al seleccionar un archivo dentro de la galería del teléfono. En lugar de dar un toque breve en el botón verde con la flecha, tenés que mantener la presión sobre ese icono durante un segundo. Esa maniobra despliega un panel emergente en la parte inferior de la pantalla.

Ese panel incluye un reloj y un selector de calendario para definir el instante exacto de la salida del mensaje. El botón de confirmación indica la fecha elegida antes de registrar la orden de forma definitiva. Al confirmar, la aplicación coloca una tarjeta privada dentro del chat que solo resulta visible para tu cuenta.

El sistema establece un tiempo mínimo de espera de 10 minutos respecto del horario actual. Ese margen temporal te permite editar el texto o anular la entrega si cambias de opinión. El alcance máximo te permite fijar envíos con hasta 14 días de anticipación.

El motor de temporización procesa textos simples, enlaces web con vista previa, fotos y videos. En el caso de los archivos multimedia, la versión de prueba actual admite la carga de una sola imagen o video por cada programación. Si querés agendar varias fotos, tenés que generar una orden individual para cada archivo. Las notas de voz no están disponibles para esta opción por el momento.

Antes de fijar la fecha para una imagen, podés utilizar el editor gráfico habitual para sumar un epígrafe o retocar la foto. La ventaja central de esta herramienta oficial radica en su soporte en los servidores centrales de Meta. La orden de emisión queda guardada en la nube y no depende del hardware del usuario.

Si tu celular se apaga, entra en modo de ahorro de energía o pierde la conexión móvil, el destinatario recibe la publicación a la hora prevista. Esta arquitectura supera a los viejos métodos locales que requerían mantener la pantalla encendida.

Para administrar tus envíos agendados, tenés que ingresar a la sección de datos del chat correspondiente. En ese apartado vas a encontrar una lista ordenada con todas las tareas pendientes. Si decidís borrar una entrega en cola, la anulación se ejecuta sin dejar rastro ni enviar avisos a la otra persona.

En las conversaciones en grupos rige una norma de privacidad estricta. Al programar un mensaje para un grupo, el sistema toma una foto de la lista de miembros de ese momento. Si un contacto entra al grupo después de esa fecha, no va a recibir el mensaje cuando se publique de forma automática. Podés ver el funcionamiento de esta herramienta en el siguiente video:

¿Quiénes pueden probar los mensajes programados en esta etapa inicial?

El acceso a esta función de temporización está reservado por el momento a las personas que integran los grupos de prueba del software. La característica apareció en primera instancia dentro de la edición beta de WhatsApp para Android en la versión 2.26.40.7, disponible en Google Play Store.

Poco después, la herramienta llegó a los dispositivos de Apple mediante la versión beta para iOS número 26.42.10.19 a través de la plataforma TestFlight. Para comprobar si tenés esta opción habilitada, solo tenés que escribir una palabra en un chat y mantener apretado el botón verde de envío.

La actualización beta para Android versión 2.26.40.7 habilita la programación de envíos de forma paulatina para grupos reducidos de evaluadores. Aunque instales la versión de prueba correspondiente, la aparición de la función no resulta automática para todas las cuentas. Meta activa este recurso desde sus propios servidores en forma progresiva. Por esa razón, la opción llega a lotes reducidos de usuarios con el paso de los días.

El envío de mensajes agendados opera bajo un principio de compatibilidad asimétrica. Esto significa que solo la persona que envía el texto necesita tener la versión beta habilitada. El receptor puede usar la versión estable tradicional y va a recibir la notificación a la hora acordada sin ningún inconveniente.

¿Cómo se compara el sistema oficial frente a las aplicaciones externas?

Hasta la llegada de este avance, la única manera de diferir un mensaje en WhatsApp requería el uso de plataformas de terceros como Wasavi o Blueticks. Esas herramientas presentan trabas técnicas severas y exigen permisos que comprometen la privacidad del teléfono.

Las aplicaciones para Android como SKEDit necesitan acceso a los servicios de accesibilidad para presionar botones de forma automática en la pantalla. Ese procedimiento requiere mantener el teléfono encendido, sin clave de bloqueo y conectado a una red activa durante todo el proceso. Si el equipo entra en suspensión, la entrega no se realiza hasta que el usuario activa el panel de nuevo.

En el caso de los programas para WhatsApp Web, la computadora debe permanecer prendida y con el navegador abierto en la pestaña del chat. En cambio, la solución nativa de Meta corre desde la nube de la compañía y garantiza la salida del texto sin importar el estado del equipo. Podés observar cómo operan estas utilidades externas en el siguiente video:

Las aplicaciones no oficiales piden accesos amplios para leer el contenido de la pantalla y manipular las funciones del dispositivo. Esas concesiones abren la puerta a posibles filtraciones de datos personales y conversaciones privadas.

Además, los términos de uso de WhatsApp prohíben las herramientas de automatización no autorizadas. Su empleo puede derivar en la cancelación temporal o definitiva de la cuenta. La función integrada dentro del sistema oficial respeta el cifrado de extremo a extremo sin exponer información fuera de los canales protegidos.

Las herramientas corporativas basadas en la API de WhatsApp Business seguirán en uso para flujos comerciales más complejos. Esos sistemas permiten detener un envío si el cliente responde antes de la hora fijada, una opción orientada al segmento empresarial.

¿Qué son las acciones inteligentes de texto y cómo funcionan en los chats?

A la par de la temporización de chats, la actualización suma un sistema de detección de datos denominado Acciones Inteligentes de Texto. Esta función reconoce secuencias específicas dentro de las conversaciones como números telefónicos, fechas, horarios, correos electrónicos y direcciones físicas.

Cuando la aplicación detecta uno de estos elementos en un mensaje, le coloca un subrayado de líneas punteadas. Al tocar esa marca, el sistema despliega un menú flotante con atajos directos para operar sobre la información sin cambiar de pantalla.

El encabezado de ese menú muestra el texto detectado para verificar la lectura correcta del dato. Las opciones varían según el tipo de información compartida en el diálogo. Si se trata de un número de teléfono, podés copiar la cifra, agendar la cuenta en tu lista de contactos o iniciar una llamada telefónica de inmediato.

Frente a una fecha o un horario, la herramienta permite guardar un compromiso en el calendario del teléfono o crear un evento dentro del propio chat. En el caso de una dirección física, el menú ofrece el acceso directo para abrir el mapa en Google Maps o Apple Maps. iProfesional informó acerca de otras novedades de la plataforma y el cuidado de los datos en WhatsApp.

La lectura de estos patrones se realiza dentro del procesador del teléfono en forma local. Por esa causa, el mecanismo no envía datos a servidores externos y mantiene intacta la protección de tus mensajes.

¿Qué otros atajos y novedades de diseño trae la versión nueva de WhatsApp?

Las últimas versiones de la aplicación suman modificaciones de formato para agilizar la navegación diaria. En los teléfonos Android, el menú de Ajustes adopta el estilo de diseño Material Design 3 Expressive, con bloques separados y esquinas redondeadas para facilitar la lectura.

En el sistema iOS de iPhone, la plataforma añade la posibilidad de colocar una foto de portada de formato ancho en el perfil personal. Esa imagen aparece en la parte superior de la configuración de la cuenta y en la vista de datos del usuario.

En el panel para adjuntar archivos, la versión beta de Android suma un botón directo para enviar publicaciones de Instagram Reels. Al presionar ese acceso, la pantalla muestra tres pestañas organizadas con contenidos recientes, guardados y marcados con Me gusta.

En el campo de la inteligencia artificial, la aplicación permite gestionar conversaciones separadas con Meta AI. Podés colocar nombres y fotos de perfil personalizadas a cada chat con el asistente. Además, tenés una pestaña exclusiva para ordenar esas conversaciones en la pantalla principal.

La plataforma también propone sugerencias de archivos multimedia al abrir cualquier chat. El sistema te muestra fotos y videos recientes de la memoria del teléfono para acelerar su envío en la conversación.

¿Cuáles son las nuevas herramientas de gestión, limpieza e identidad?

Entre los recursos de soporte se destaca la herramienta de reporte por agitación. Si el programa presenta un fallo de funcionamiento, solo tenés que agitar el celular de forma física. Esa acción activa los sensores de movimiento y abre una ventana para mandar tu comentario al equipo técnico de la empresa.

El menú de administración de espacio incorpora un control más detallado para la memoria del teléfono. Desde la pantalla de datos de cada chat podés filtrar los archivos recibidos según su tamaño y borrar imágenes, videos, audios o documentos en forma separada. iProfesional explicó cómo administrar el espacio y los requisitos del sistema de WhatsApp.

En materia de identidad personal, avanzan las pruebas para sumar nombres de usuario únicos con la marca @username. Estos nombres deben tener entre 3 y 30 caracteres. Las normas exigen usar letras minúsculas, números del 0 al 9, puntos y guiones bajos.

Este sistema va a permitir chatear con personas desconocidas sin necesidad de dar tu número de teléfono móvil. En los grupos de chat, la plataforma suma la etiqueta @all para notificar a todos los integrantes a la vez en salas de hasta 32 personas.

¿De qué manera estas funciones modifican la organización personal y laboral?

La llegada del envío diferido altera la rutina de comunicación en la vida diaria y en el trabajo. La herramienta te permite redactar mensajes durante la noche o el fin de semana sin molestar a tus compañeros de tareas. Podés fijar la hora de entrega para la primera hora del día hábil siguiente.

Esta opción reduce la urgencia por contestar mensajes en forma instantánea y fomenta el descanso digital. De la misma forma, la función ayuda a recordar fechas de cumpleaños, pagos o compromisos con días de anticipación.

Además, los atajos de texto inteligentes evitan la necesidad de saltar entre distintas aplicaciones para copiar datos. Al resolver la creación de eventos o la búsqueda de direcciones en el mismo chat, el sistema vuelve más simple la gestión diaria en el teléfono.

Aunque la opción para agendar mensajes continúa en etapa de prueba en los canales beta, su funcionamiento en la nube asegura un rendimiento óptimo. Una vez completadas las evaluaciones técnicas, la herramienta llegará a la versión estable de WhatsApp para beneficio de millones de usuarios.