La competencia con la fibra óptica y la necesidad de sumar usuarios obligan a la compañía a sostener precios competitivos y renovar sus ofertas

Starlink ofrece en noviembre de 2026 un precio con descuento por hasta 12 meses para los nuevos clientes que se registren en los planes Residencial e Itinerante (Roam) en la Argentina. La promoción se activa de forma automática al completar la compra en zonas habilitadas, sin necesidad de código ni gestión especial, según los términos publicados en el sitio oficial de la compañía.

El porcentaje exacto del descuento depende de la zona geográfica y del momento del registro. No es uniforme para todo el país. Por ejemplo, en mayo de 2026, la reducción alcanzó el 50% en el abono mensual durante los primeros tres meses. En noviembre, la compañía lanzó en Estados Unidos un recorte del 30% para esos mismos planes. La forma más confiable de verificar el monto vigente en tu ubicación es ingresar a starlink.com/ar e iniciar el proceso de compra con tu dirección.

Cuánto descuento aplica Starlink en noviembre de 2026

La página de soporte de Starlink Argentina confirma que los nuevos clientes pueden acceder a "descuentos en los precios de servicio durante un período fijo (por ejemplo, 6 o 12 meses) al registrarse en el servicio Residencial o Itinerante". El plazo de la promoción se inicia en la fecha de activación del kit. Una vez que se cumple, el abono pasa al precio nominal.

En noviembre de 2026, Starlink envió un correo promocional a usuarios de los Estados Unidos con un descuento del 30% en los planes Residencial e Itinerante, válido hasta el 30 de noviembre. Si bien no hay confirmación oficial de que ese mismo porcentaje rija en la Argentina, la compañía suele replicar sus promociones en los mercados latinoamericanos con ajustes locales. La experiencia de 2026 en el país muestra que los descuentos oscilaron entre el 30% y el 50%, según el plan y la época del año.

Para conocer el descuento exacto disponible en tu zona en noviembre de 2026, seguí estos pasos: ingresá al sitio web de la compañía en Argentina, colocá la dirección de tu domicilio en el campo de búsqueda y avanzá hasta la pantalla de selección de plan. Si la promoción está activa en tu área, el sistema muestra el precio reducido junto con el valor regular al que pasará el abono una vez que termine el período de beneficio.

Cuáles son los planes con descuento para nuevos clientes

El programa de precios promocionales aplica a dos categorías de servicio: Residencial e Itinerante (Roam). Cada una tiene variantes con velocidades y precios distintos.

El plan Residencial Lite ofrece velocidades de hasta 200 Mbps de descarga y tiene un precio regular de $45.000 por mes. Es la alternativa más accesible para el hogar y resulta suficiente para actividades cotidianas como navegación web, streaming en alta definición y videollamadas.

ofrece velocidades de hasta 200 Mbps de descarga y tiene un precio regular de $45.000 por mes. Es la alternativa más accesible para el hogar y resulta suficiente para actividades cotidianas como navegación web, streaming en alta definición y videollamadas. El plan Residencial Estándar alcanza velocidades de hasta más de 400 Mbps y cuesta $65.000 mensuales. Conviene para hogares con varios dispositivos conectados de manera simultánea o para quienes necesitan mayor ancho de banda en trabajo remoto.

alcanza velocidades de hasta más de 400 Mbps y cuesta $65.000 mensuales. Conviene para hogares con varios dispositivos conectados de manera simultánea o para quienes necesitan mayor ancho de banda en trabajo remoto. Los planes Itinerante permiten usar el servicio de Starlink fuera de la dirección registrada. Son ideales para quienes recorren el interior del país o necesitan conectividad en zonas rurales sin infraestructura terrestre. El Itinerante Regional funciona dentro del territorio argentino, mientras que el Itinerante Global extiende la cobertura a más de 160 países y territorios con velocidades de hasta 300 Mbps.

Si se toma como referencia la promoción de mayo de 2026, el descuento del 50% dejaba el Residencial Lite en $22.500 por mes y el Residencial Estándar en $32.500 mensuales durante los primeros tres meses de servicio.

Cómo obtener el descuento de Starlink en la Argentina paso a paso

El proceso para acceder al precio promocional se completa en línea. No hace falta ir a un local comercial ni llamar por teléfono. Estos son los pasos.

Primero, ingresá a la página oficial de Starlink Argentina. Allí aparece un campo para introducir tu dirección. El sistema verifica si tu zona tiene cobertura y muestra los planes disponibles con sus precios. Si la promoción está activa en tu área, el precio con descuento se refleja de manera automática en la pantalla de compra. No necesitás un código de cupón. La rebaja queda aplicada al seleccionar el plan. El siguiente paso es elegir el plan (Residencial Lite, Residencial Estándar o Itinerante) y seleccionar el kit de antena. Starlink comercializa en la Argentina el Kit Estándar V4 y el Kit Mini X, cada uno con características y costos diferentes. Después, completás tus datos personales, la dirección de envío y el método de pago. Starlink acepta tarjetas de crédito y débito internacionales. El envío dentro del país tiene un costo aproximado de $24.400 y tarda entre 5 y 10 días hábiles. Cuando recibís el kit, lo instalás en tu domicilio con la ayuda de la app de Starlink (el proceso es autoguiado) y activás el servicio. El período de descuento empieza a correr desde la fecha de activación, no desde la fecha de compra.

Cuánto cuestan los kits de Starlink en noviembre de 2026

El equipo es el componente más pesado de la inversión inicial. A noviembre de 2026, estos son los valores de referencia.

El Kit Estándar V4 cuesta $499.999 . Incluye la antena, el router Wi-Fi, los cables y el soporte de montaje. Mide 59 cm de largo por 38 cm de ancho, pesa 3,2 kg y requiere un montaje despejado en techo o superficie elevada. Es el equipo de mayor tamaño y potencia, pensado para instalaciones fijas en el hogar.

. Incluye la antena, el router Wi-Fi, los cables y el soporte de montaje. Mide 59 cm de largo por 38 cm de ancho, pesa 3,2 kg y requiere un montaje despejado en techo o superficie elevada. Es el equipo de mayor tamaño y potencia, pensado para instalaciones fijas en el hogar. El Kit Mini X tiene un precio que oscila entre $219.000 y $249.999 según el canal de compra. Es la opción portátil, más compacta y liviana, conveniente para quienes necesitan movilidad o tienen espacio limitado.

En agosto de 2026, Starlink aplicó un descuento del 30% en las antenas Mini, que pasaron de $299.000 a $219.000. Es posible que la compañía lance ofertas similares en los equipos durante noviembre, aunque no hay confirmación al respecto.

Existe además una opción de kit gratuito en áreas seleccionadas. Los nuevos clientes que se comprometan con 12 meses de servicio Residencial pueden recibir un kit Starlink sin costo. Esta promoción no está disponible en todas las zonas, y conviene verificar su vigencia al momento de la compra.

Si se toman los valores más accesibles (Kit Mini X a $219.000 más el primer mes del Residencial Lite a $45.000), el desembolso inicial ronda los $264.000. Con el descuento promocional, ese monto puede bajar de forma significativa.

Qué descuentos aplicó Starlink en la Argentina durante 2026

La compañía del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk sostuvo una política agresiva de promociones a lo largo de 2026 para captar nuevos clientes en el mercado argentino. Repasar esos antecedentes permite anticipar el tipo de beneficios que podés encontrar en lo que resta del año.

En mayo de 2026, durante el Hot Sale, Starlink lanzó la promoción más fuerte del año: un 50% de descuento en el abono mensual durante los primeros tres meses y un 15% de rebaja en los kits. El Residencial Lite quedó en $22.500 por mes y el Residencial en $32.500. La oferta aplicó en zonas seleccionadas para clientes de los planes Residencial e Itinerante.

En agosto de 2026, el foco pasó a los equipos. El Kit Mini X bajó de $299.000 a $219.000 (un 30% de descuento), y en algunas zonas seleccionadas se ofertó a un precio promocional de $29.990, una cifra que llamó la atención del mercado. La empresa también redujo el precio del Mini Car Pack en esa oportunidad.

A lo largo de todo el año se mantuvo activo el programa de precios promocionales por 6 o 12 meses para nuevos clientes. Este esquema, diferente de las promociones puntuales de tres meses, ofrece un precio reducido durante un período extendido al momento de alta del servicio.

En noviembre de 2025, un año antes, Starlink había propuesto en la Argentina una prueba gratuita de 30 días sin pagar abono mensual. La compañía mantiene esa modalidad en noviembre de 2026.

Qué pasa cuando termina el período de descuento

Una de las dudas más frecuentes entre los nuevos clientes apunta a qué ocurre con el abono una vez que se cumple el plazo promocional. La respuesta es directa: el precio sube al valor nominal vigente en ese momento.

Starlink no obliga a firmar contratos a largo plazo. Podés cancelar el servicio en cualquier momento sin penalización. La excepción es la promoción de kit gratuito con compromiso de 12 meses: si cancelás antes, la compañía puede cobrarte el costo del equipo.

Los precios de Starlink en la Argentina se actualizan de forma periódica. En abril de 2026, la empresa aplicó una suba cercana al 15% en el abono, y en junio aumentó los valores de los planes empresariales. Los planes residenciales mantuvieron sus precios desde entonces, pero no hay garantía de que permanezcan en esos valores cuando venza tu período de descuento.

Para los planes Residenciales, el abono sin descuento se ubica a noviembre de 2026 en $45.000 (Lite) y $65.000 (Estándar) mensuales. Starlink no está sujeta a regulaciones tarifarias locales como los prestadores de telecomunicaciones tradicionales, lo que le permite modificar precios sin autorización previa.

Qué otras opciones de descuento tiene Starlink en la Argentina

Además del programa de precios promocionales para nuevos clientes, Starlink ofrece otras vías para reducir el costo del servicio en el país.

El descuento familiar está disponible en la Argentina, pero solo por invitación. Los clientes Residenciales pueden recibir una propuesta para agregar líneas adicionales a su cuenta con rebaja tanto en el kit como en el abono mensual. No existe un formulario para solicitarlo: Starlink envía las invitaciones de forma directa a quienes cumplen con los requisitos internos de la compañía.

está disponible en la Argentina, pero solo por invitación. Los clientes Residenciales pueden recibir una propuesta para agregar líneas adicionales a su cuenta con rebaja tanto en el kit como en el abono mensual. No existe un formulario para solicitarlo: Starlink envía las invitaciones de forma directa a quienes cumplen con los requisitos internos de la compañía. También hay una oferta de fidelización para clientes con un plan residencial activo en la Argentina, México, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. Se trata de una promoción solo por invitación que premia la permanencia con condiciones preferenciales en el abono.

con un plan residencial activo en la Argentina, México, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. Se trata de una promoción solo por invitación que premia la permanencia con condiciones preferenciales en el abono. Los kits de Starlink se pueden comprar en la tienda oficial de Mercado Libre y en cadenas de electrodomésticos como Frávega. En esos canales a veces aparecen opciones de financiación en cuotas sin interés que, si bien no reducen el precio total, facilitan el acceso al equipo con un menor desembolso mensual.

La mejor forma de estar al tanto de las ofertas es mantener actualizados los datos de contacto en la cuenta de Starlink y tener activas las notificaciones por correo electrónico. Las promociones más agresivas suelen llegar por esa vía antes de publicarse de manera abierta en el sitio web.

[4] Cuánto sale la antena de Starlink en Octubre 2026

https://www.iProfesional.com/tecnologia/466467-cuanto-sale-la-antena-de-starlink-en-octubre-2026.amp

Actualizado: 15 de oct. de 2026