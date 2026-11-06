La llegada de los nuevos modelos de Xiaomi y Nubia intensifica la competencia en los comercios de telefonía móvil de la Argentina.

Las marcas Xiaomi y Nubia presentaron oficialmente sus nuevas líneas de celulares en la Argentina con modelos orientados al segmento medio y alto. Xiaomi desembarca con la serie Redmi Note 17: el Pro Max 5G a $1.699.000 pesos, el Pro 5G a $1.299.000 pesos y el Note 17 5G a $1.049.000 pesos. En tanto, Nubia introdujo la Serie Neo 5 con el Neo 5 GT 5G a $1.299.999 pesos ($1.199.999 pesos en preventa) y el Neo 5 Max 5G a $899.999 pesos ($799.999 pesos en preventa).

Estos lanzamientos responden a las búsquedas de los usuarios locales que exigen autonomía extendida y resistencia. El modelo más destacado de Xiaomi se diferencia por una batería de silicio-carbono de 9.210 mAh con tres días de duración. Por su parte, Nubia apunta a los jugadores con un sistema de refrigeración activa que incluye un ventilador físico dentro del propio teléfono móvil. La llegada de estos equipos renueva la oferta tecnológica en las tiendas argentinas y aporta opciones competitivas en componentes de hardware.

¿Qué celulares presentaron Xiaomi y Nubia en Argentina y cuáles son sus precios oficiales?

El mercado local de telefonía móvil recibe una renovación importante con la llegada simultánea de dos marcas chinas de peso. Xiaomi presentó la familia Redmi Note 17, compuesta por tres dispositivos con conectividad a redes de quinta generación 85G) que buscan cubrir distintos niveles de precio.

Según confirmaron los ejecutivos de Xiaomi Argentina en la presentación oficial del 2 de noviembre de 2026 en Buenos Aires, en la que participó iProfesional, el modelo destacado de la marca es el Redmi Note 17 Pro Max 5G, un teléfono móvil que ingresa a los comercios con un precio de lanzamiento de $1.699.000 pesos.

En el medio de la propuesta aparece el Redmi Note 17 Pro 5G, cuyo precio de lista regular se ubica en $1.299.000 pesos. La variante de entrada a esta familia es el Redmi Note 17 5G, comercializado a un precio de $1.049.000 pesos. Los tres modelos ya están disponibles en las tiendas locales.

Por el lado de Nubia, la propuesta incluye dos teléfonos móviles diseñados para necesidades específicas del público. El Nubia Neo 5 GT 5G tiene un precio de lista de $1.299.999 pesos, pero durante el período de preventa inicial su valor baja a $1.199.999 pesos.

El segundo integrante es el Nubia Neo 5 Max 5G, enfocado en la autonomía y la pantalla gigante. Este modelo cuenta con un precio de lista de $899.999 pesos y una tarifa de preventa fijada en $799.999 pesos.

La preventa de Nubia se extiende hasta el 16 de noviembre. Esta promoción incluye un descuento de $100.000 pesos, pago en hasta 18 cuotas sin interés y regalos de cargadores con auriculares para quienes registran su compra en la web oficial. iProfesional informó acerca de las opciones de conectividad de última generación disponibles en la Argentina.

Especificaciones de la súper batería del Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max

El Redmi Note 17 Pro Max 5G tiene una propuesta energética que brilla con una batería de silicio-carbono de 9.210 mAh con un 16% de silicio en su química interna. Esta capacidad permite alcanzar tres días continuos de uso moderado sin tocar un enchufe.

El sistema de carga rápida HyperCharge de 100 W permite recuperar la energía para todo un día en apenas 20 minutos de conexión. Además, el equipo soporta carga inversa por cable de 27 W para alimentar otros teléfonos móviles y accesorios. La batería conserva más del 80% de su capacidad útil tras 1.600 ciclos de carga, paridad con seis años de uso cotidiano.

En el apartado de procesamiento, el celular integra la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, construida en un proceso de cuatro nanómetros con ocho núcleos a 2,6 GHz y GPU Adreno. La memoria RAM física parte de versiones de 8 GB o 12 GB LPDDR5X y se expande mediante memoria virtual hasta alcanzar los 24 GB totales.

El almacenamiento interno ofrece opciones de 128 GB con tecnología UFS 2.2, además de variantes de 256 GB y 512 GB con velocidad UFS 4.1. La velocidad de lectura secuencial en estas últimas alcanza los 2.100 MB por segundo para una apertura rápida de archivos pesados.

La pantalla es un panel AMOLED CrystalRes de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 por 1280 píxeles y refresco de 120 Hz. Ofrece un brillo máximo de 3.500 nits, profundidad de color de 12 bits y una tasa táctil instantánea de 3.200 Hz. La superficie del vidrio está protegida por cristal Corning Gorilla Glass Victus 2.

La estructura del teléfono móvil cuenta con el estándar de durabilidad Titán y posee las certificaciones de protección IP66, IP68, IP69 e IP69K contra polvo y agua a alta presión. Resiste estar bajo dos metros de agua dulce durante 72 horas continuas y tolera caídas de hasta tres metros sobre granito.

El conjunto fotográfico principal porta un sensor de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen OIS y apertura f/1.5. Acompaña un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles f/2.2 y una cámara frontal de 32 megapíxeles f/2.2. Ambos sistemas admiten la grabación de video en resolución 4K.

El equipo se comercializa en colores negro, verde y morado con textura mate sedosa. Existe también la variante fotocromática Cloud Blush con panel de fibra de vidrio que cambia de blanco a rosa cálido con la luz del sol. El teléfono móvil mide 163,44 por 78,27 por 8,57 milímetros y pesa 225,1 gramos.

En conectividad, incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM y altavoces estéreo dobles con aumento de volumen del 400% y Dolby Atmos. El sistema operativo es Xiaomi HyperOS 3 con herramientas de inteligencia artificial como Google Gemini y Circle to Search. iProfesional informó acerca de otros modelos destacados de esta marca que están disponibles en los comercios locales.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G. Foto de iProfesional

Nubia Neo 5 GT 5G: para los fanáticos de los videojuegos

La marca Nubia diseñó el Neo 5 GT 5G con la mirada puesta en los usuarios que dedican muchas horas a los videojuegos móviles. El equipo se presenta en el acabado Phantom Black con un diseño exterior de corte deportivo y luces RGB integradas.

El corazón de este teléfono móvil es el procesador MediaTek Dimensity 7400, una plataforma que incrementa la potencia un 45% y el rendimiento gráfico un 90% respecto al Neo 3 anterior. Esta ganancia permite ejecutar juegos pesados con una tasa de cuadros por segundo estable.

La memoria interna asciende a 512 GB con formato UFS 3.1 para asegurar lecturas de datos rápidas. La memoria RAM física alcanza los 12 GB y se combina con otros 12 GB de RAM dinámica para evitar cuelgues al alternar entre varias aplicaciones.

El mayor diferencial frente a la competencia en su segmento es el sistema de refrigeración activa con ventilador físico integrado. Este mecanismo trabaja junto a una cámara de vapor VC de 4.475 milímetros cuadrados y capas de grafeno.

El flujo de aire reduce la temperatura interna entre 2 y 5 grados centígrados durante las partidas extensas. Este enfriamiento evita la caída de rendimiento por calor y mantiene el chip en su máxima frecuencia de trabajo.

Para mejorar el control en los juegos, el chasis incorpora dos gatillos físicos laterales en uno de sus bordes. Estos botones responden a una velocidad de 550 Hz, una frecuencia más rápida que el toque sobre el cristal.

La pantalla OLED de 6,8 pulgadas posee resolución 1.5K, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits. La densidad de píxeles creció un 30% en comparación con la versión previa para ofrecer gráficos limpios.

El equipo suma un centro de software llamado AI Game Space 5.0 que silencia avisos y prioriza la memoria RAM. En conectividad ofrece Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, sonido DTS X Ultra, soporte para eSIM y carga rápida de 80 W.

Nubia Neo 5 GT 5G. Foto cedida por Nubia.

Nubia Neo 5 Max 5G para quienes buscan máxima autonomía y pantalla gigante

El Nubia Neo 5 Max 5G apunta al usuario que busca un equipo que soporte largas jornadas de trabajo, lectura y consumo multimedia en un formato de gran tamaño. Se comercializa en acabados Shadow Black y Cyber Silver con un chasis de bordes pulidos.

La característica principal de este modelo radica en su pantalla táctil de 7,5 pulgadas con refresco de 120 Hz. Esta superficie representa un 23% más de espacio de visualización que la generación Neo 3 y brinda una experiencia cercana a una tableta pequeña.

Para cuidar la vista durante jornadas largas de uso en la oscuridad, la pantalla integra la tecnología True DC Dimming. Este desarrollo elimina el parpadeo del panel en niveles de brillo bajos para reducir el cansancio en los ojos.

La batería interna alcanza una capacidad de 7.100 mAh, lo que representa un aumento del 18% en tamaño respecto al modelo previo. Esta fuente de energía entrega un 25% más de horas continuas de trabajo entre recargas.

El sistema de carga rápida funciona a 45 W y suma la función de carga inversa por cable a 10 W. Esta última capacidad permite usar el celular como cargador portátil para dar energía a auriculares u otros dispositivos.

El procesamiento queda a cargo del chip MediaTek Dimensity 7100, un componente que eleva la potencia un 70% y el rendimiento gráfico un 120% frente a la generación previa. Viene equipado con 256 GB de memoria interna y 8 GB de RAM física más 12 GB de RAM dinámica.

El chasis del Neo 5 Max 5G preserva los gatillos físicos laterales del modelo GT e incluye sensor NFC para pagos con billeteras virtuales sin sacar la tarjeta. Suma un motor lineal sobre el eje Z para brindar vibraciones precisas al escribir. iProfesional evaluó otras opciones de teléfonos móviles inteligentes disponibles en la plaza local fuera de las marcas tradicionales.

Nubia Neo 5 Max 5G. Foto cedida por Nubia.

¿Dónde se compran estos nuevos celulares?

Los nuevos dispositivos de la serie Neo 5 de Nubia ingresaron a la cadena comercial a fines de octubre. Se pueden comprar en las principales cadenas de electrodomésticos, en los operadores de telefonía y en la tienda oficial de la marca.

Para impulsar las ventas de preventa hasta el 16 de noviembre, Nubia ofrece el beneficio Neopass. Quienes compran un Neo 5 GT o Neo 5 Max pueden validar su compra en la plataforma oficial del fabricante para acceder a los beneficios. Al registrar la factura reciben sin costo un kit con cargador rápido de 80 W o 45 W junto con auriculares.

Por el lado de Xiaomi, el anuncio incluyó también la expansión de su catálogo de productos para el hogar en la Argentina. La empresa trajo dispositivos de línea blanca pensados para la vida cotidiana en las casas del país.

Entre estos productos destaca el lava secarropas Mijia Front Load Washer Dryer Pro con capacidad de 10 kilos, a un precio de $999.999 pesos. También llegó la heladera Mijia Refrigerator Side-by-Side de 621 litros, cuyo valor de comercialización se fijó en $1.499.999 pesos.

La oferta en accesorios personales se completa con los auriculares Redmi Headphones Neo en color Mist Blue a un costo de $109.999 pesos. La marca busca consolidar su presencia en diversos rubros del comercio tecnológico.

La compañía confirmó además que el futbolista Julián Álvarez continúa como su embajador oficial en la Argentina. El delantero campeón del mundo acompaña la imagen de la empresa en el país tras su designación a comienzos de 2026.

La llegada conjunta de los modelos de Xiaomi y Nubia intensifica la competencia en los comercios de telefonía móvil de la Argentina. Las dos empresas apuestan por precios competitivos, baterías de extensa duración y procesadores potentes para ganar la preferencia de los usuarios locales.