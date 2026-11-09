Espionaje, infidelidad y tensión entre China y EEUU: escándalo en torno al CEO de Nvidia

Acusan a reconocida empresaria asiática de utilizar lazos personales con Huang para intentar acceder a tecnología avanzada de chips estadounidenses

Jensen Huang, CEO de Nvidia, quedó en el centro de un escándalo que mezcla infidelidad, espionaje industrial y tensiones geopolíticas. El empresario de 63 años admitió haber mantenido una relación íntima con una empresaria china investigada por presuntos vínculos con servicios de inteligencia de Pekín.

China respondió con indignación. Calificó las acusaciones de "infundadas" y parte de una campaña de desprestigio orquestada para dañar las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Mientras tanto, Nvidia abrió una investigación interna para determinar si Huang fue víctima de una operación de espionaje. El objetivo: establecer si información estratégica de la compañía líder en chips de inteligencia artificial pudo haber sido comprometida, lo que representaría un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.

El caso combina un romance secreto, sospechas de inteligencia extranjera y la disputa tecnológica más explosiva entre Washington y Pekín: el control de los chips avanzados necesarios para desarrollar inteligencia artificial de última generación.

La confesión de Jensen Huang que desató la tormenta

El fundador y director ejecutivo de Nvidia reconoció públicamente haber sido infiel a su esposa. Lo hizo mediante una carta enviada a sus empleados el domingo pasado, en la que pidió disculpas a su familia y a la junta directiva.

"Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo", escribió Huang. También aseguró asumir "toda la responsabilidad" por sus decisiones y pidió respeto por la privacidad de su familia.

La mujer involucrada fue identificada como Alice Huang, también conocida como Huang Le. No tiene parentesco con el ejecutivo de Nvidia. Según información revelada por The New York Times, la inteligencia estadounidense concluyó que ella recopilaba información sobre el empresario para transmitirla a autoridades chinas.

Huang no especificó qué tipo de relación mantenía ni cuánto tiempo duró. Tampoco hay evidencia pública de que haya compartido información confidencial con ella. Sin embargo, la sola existencia del vínculo encendió todas las alarmas en Washington.

En su mensaje a los empleados, el ejecutivo abordó las preocupaciones sobre seguridad nacional. Confirmó que apoyaría plenamente la investigación independiente iniciada por la compañía para esclarecer los hechos.

Quién es Alice Huang y por qué está en la mira de EE.UU.

Los datos públicos sobre la empresaria son escasos y fragmentados. Es ciudadana china. Habría ocupado un cargo jerárquico en Megaspeed International, una compañía de computación en la nube con sede en Singapur.

Habla inglés con fluidez. Tiene contactos de alto nivel en el sector de los chips de inteligencia artificial. Un perfil localizado en una base de datos china de fondos de inversión indica que trabajó en el banco HSBC y como periodista en los medios estatales CCTV y Hunan TV, aunque esa información no pudo ser verificada de manera independiente.

Las versiones sobre su relación con Jensen Huang se apoyan en registros fotográficos y audiovisuales. Una imagen publicada en LinkedIn de una fiesta del sector tecnológico en 2024 parece mostrar a Huang sentado junto a una mujer identificada como Alice.

En 2025, ambos asistieron a una cena organizada por el empresario en un restaurante de Taipéi, durante la feria tecnológica Computex. Las imágenes tomadas por periodistas muestran al ejecutivo con el brazo alrededor de la mujer, que lo besa en el cachete. Más tarde, los dos abandonaron el lugar en el mismo automóvil.

Megaspeed International es una compañía de centros de datos que alquila capacidad de procesamiento a otras empresas para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Según su página web, es un socio comercial del negocio de computación en la nube de Nvidia en Asia-Pacífico.

La firma ofrece acceso a algunos de los procesadores más avanzados de Nvidia. Pero ya estaba bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses por sospechas de haber facilitado el acceso de China a chips cuya exportación está restringida por Washington.

Según The New York Times, Estados Unidos investigaba desde 2024 el posible papel de Megaspeed en el traslado de procesadores avanzados hacia China. Singapur también habría abierto averiguaciones e interrogado a Alice Huang en 2025.

En diciembre de 2025, la compañía rechazó informaciones sobre un presunto contrabando de chips. Sostuvo que contenían "datos engañosos e insinuaciones incorrectas". Bloomberg había informado previamente sobre una investigación en Singapur relacionada con esas sospechas.

Por qué este escándalo pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos

La controversia llega en el peor momento posible. Estados Unidos y China libran una guerra tecnológica sin cuartel por el dominio de la inteligencia artificial. Los chips avanzados de Nvidia son el corazón de esa batalla.

Desde 2022, Washington impone restricciones severas a la exportación de los procesadores de IA más potentes hacia China. El argumento: esos chips podrían utilizarse para desarrollar capacidades militares y tecnológicas estratégicas que amenacen la superioridad estadounidense en el campo de batalla del futuro.

Huang fue uno de los principales críticos de esas limitaciones. En los últimos años presionó al gobierno estadounidense para flexibilizar las restricciones. Defendió la posibilidad de que Nvidia mantuviera acceso al mercado chino, el segundo más importante para la compañía.

Sus gestiones tuvieron resultados durante la presidencia de Donald Trump. Este año consiguió autorización para vender a China los procesadores H200, aunque no está claro si Pekín permitirá que sus empresas los compren en grandes cantidades.

Antes también había impulsado la comercialización de los H20, modelos menos avanzados diseñados específicamente para el mercado chino y adaptados a las restricciones estadounidenses.

La preocupación de Washington es clara: una eventual operación de inteligencia pudiera haber aprovechado los contactos personales del ejecutivo para acceder a información comercial, tecnológica o estratégica. Nvidia no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral de la industria estadounidense de inteligencia artificial.

Por ahora, no hay pruebas públicas de que Huang haya entregado información confidencial. Tampoco de que conociera las supuestas actividades de espionaje de la empresaria. Pero la sola posibilidad de una brecha de seguridad mantiene en alerta al gobierno de Estados Unidos.

La controversia también llegó al Congreso. Legisladores republicanos de alto rango solicitaron reuniones informativas con Huang para conocer los detalles de las acusaciones y sus posibles implicancias para la seguridad nacional.

La defensa de Trump al empresario bajo sospecha

El presidente estadounidense salió públicamente a respaldar al ejecutivo, aunque aclaró que no había hablado con él sobre las acusaciones.

"Creo que es un tipo honorable", dijo Trump a periodistas el domingo. También elogió su trayectoria al frente de Nvidia y sostuvo que había "hecho un trabajo increíble para nuestro país".

"No he hablado con él sobre eso. Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando. Espero que todo esté bien", agregó el mandatario.

Consultado sobre la posibilidad de que Huang lo acompañara en su próximo viaje a Asia, Trump respondió que no lo sabía, pero que "sin duda" lo llevaría. También consideró que el ejecutivo probablemente tendría una explicación sobre lo sucedido y que habría que escucharla.

China responde con furia y habla de campaña de desprestigio

Pekín rechazó con dureza las acusaciones. El diario Global Times, un medio estatal chino, sostuvo que cada vez que las relaciones entre China y Estados Unidos comienzan a mejorar, "a menudo hay quienes disparan desde las sombras".

La publicación presentó el caso como un intento deliberado de perjudicar el vínculo bilateral. Calificó las versiones sobre espionaje como "infundadas" y parte de una estrategia de desprestigio contra empresas y ciudadanos chinos.

El gobierno chino no emitió comentarios oficiales adicionales sobre el caso. Pero el tono del Global Times, un medio que suele reflejar la posición de las autoridades, dejó en claro la postura de Pekín: rechazo total a las acusaciones.

Qué hará Nvidia para esclarecer el escándalo

La compañía anunció que un comité integrado por directores independientes, con asistencia de asesores externos, supervisará una investigación exhaustiva. El objetivo es determinar si Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera y si existió algún riesgo para los secretos comerciales de Nvidia o la seguridad nacional estadounidense.

La empresa aseguró que, hasta el momento, su junta directiva no tiene motivos para creer que se haya comprometido información confidencial. Tampoco que la seguridad nacional de Estados Unidos haya resultado afectada.

Huang manifestó su respaldo a la revisión. Prometió cooperar plenamente con los investigadores. "Estoy comprometido con la protección de Nvidia y con el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos", escribió en su carta a los empleados.

El escándalo llega en un momento crítico para Nvidia. La compañía domina el mercado global de chips de inteligencia artificial con una participación superior al 80%. Su valoración bursátil supera los u$s3 billones. Cualquier amenaza a su reputación o sus operaciones podría tener consecuencias masivas para la industria tecnológica mundial.