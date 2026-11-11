Dashboards e informes personalizados: cómo convertir los datos del negocio en mejores decisiones

Bitrix24 permite analizar ventas y clientes, automatizar reportes y crear indicadores personalizados para mejorar la gestión de las empresas

En las empresas medianas, la información suele estar distribuida entre distintas herramientas y áreas de trabajo. El CRM concentra las oportunidades comerciales y su historial, las tareas registran las actividades de cada integrante del equipo, la central telefónica almacena las llamadas y administración lleva el control de la facturación. Sin embargo, reunir todos esos datos para entender qué sucede en el negocio todavía puede demandar varias horas de trabajo.

Cada semana, los responsables de gestión necesitan conocer la evolución de las ventas, identificar oportunidades que no avanzan y comparar los resultados con periodos anteriores. Para hacerlo, muchas veces deben consultar distintas plataformas, solicitar reportes a otras áreas y reunir los números manualmente. El problema no es la falta de información, sino la dificultad para convertirla en indicadores que permitan actuar.

En ese escenario, Bitrix24 integra el CRM con herramientas de analítica que permiten generar informes a partir de los registros que utilizan los equipos durante sus actividades cotidianas. De esta manera, la dirección puede consultar la evolución comercial y operativa sin depender de la recopilación manual de datos.

Cuando los informes disponibles no contemplan una necesidad específica de la organización, Alaio Vibecode ofrece otra alternativa: crear aplicaciones propias mediante instrucciones en lenguaje natural. La herramienta permite definir qué información debe procesar una aplicación, qué indicadores necesita calcular y de qué manera debe presentar los resultados.

La elección entre utilizar un informe existente o desarrollar un tablero personalizado depende de la pregunta que la empresa necesita responder. Incorporar todos los datos disponibles en una misma pantalla no garantiza una mejor lectura. En muchos casos, cinco indicadores bien seleccionados permiten entender una situación con mayor claridad que un panel sobrecargado de información.

Qué información permite analizar Bitrix24 y cómo interpretar los indicadores

La analítica de CRM de Bitrix24 permite realizar un seguimiento del embudo de ventas, conocer la conversión entre sus distintas etapas y revisar las negociaciones abiertas junto con sus respectivos montos. También ofrece información sobre la evolución de los resultados a lo largo del tiempo, con desgloses por responsable y periodo.

Para las empresas que necesitan configurar sus propios criterios de seguimiento, la plataforma incorpora informes BI con paneles personalizables. Los usuarios pueden seleccionar las fuentes de información, establecer los parámetros de consulta y guardar los informes como plantillas para utilizarlos posteriormente.

Dashboards e informes personalizados: cómo convertir los datos del negocio en mejores decisiones

Además, es posible administrar los permisos de acceso para determinar quiénes pueden consultar cada informe y quiénes tienen autorización para modificarlo. Esto permite adaptar la información disponible a las necesidades de las distintas áreas y niveles de responsabilidad.

La utilidad de estos indicadores aparece cuando se analizan en conjunto. Por ejemplo, un aumento en la cantidad de oportunidades comerciales abiertas puede interpretarse como una señal de crecimiento. Sin embargo, ese dato necesita compararse con otros resultados para conocer qué está sucediendo realmente.

Si al mismo tiempo disminuye el ticket promedio y se extiende el ciclo de venta, el crecimiento del embudo podría estar relacionado con la incorporación de clientes de menor volumen o con negociaciones que requieren más tiempo para concretarse.

La actividad de los equipos también necesita analizarse desde esa perspectiva. Un incremento en las tareas completadas y las llamadas registradas puede mostrar una mayor actividad comercial. Pero si la facturación permanece sin cambios durante el mismo periodo, la empresa necesita investigar qué explica esa diferencia.

Esto no implica necesariamente que exista un problema de desempeño individual. Puede haber modificaciones en el perfil de los clientes, dificultades en el proceso de negociación o cambios en las condiciones comerciales. Los indicadores permiten detectar esas situaciones, aunque no explican por sí solos sus causas.

Cómo elegir los indicadores para un tablero de gestión

El diseño de un tablero de analítica debería comenzar por las preguntas que necesita responder la dirección. En la mayoría de las empresas, esas consultas se mantienen relativamente estables: cómo evolucionan las ventas frente al mes anterior, en qué etapa se detienen las oportunidades comerciales, qué diferencias aparecen respecto del trimestre pasado y dónde se concentra el riesgo para el negocio.

Cada pregunta puede resolverse con un conjunto acotado de indicadores.

La evolución de las ventas por periodo permite comparar los resultados comerciales. La distribución de las oportunidades según la etapa del embudo ayuda a identificar posibles demoras en el proceso. Por su parte, la comparación entre periodos equivalentes permite reconocer cambios en el comportamiento del negocio.

La selección de métricas también debe contemplar quién utilizará el tablero. Un gerente comercial puede necesitar información sobre conversiones, montos negociados y resultados por vendedor. El área de administración, en cambio, puede concentrarse en la facturación y los ingresos asociados a las operaciones cerradas.

En este punto, los filtros y el acceso al detalle de cada indicador cumplen una función central. Cuando un porcentaje presenta una variación, es necesario revisar los registros que explican ese resultado.

Una caída de la conversión del 25% al 18%, por ejemplo, puede afectar a todo el equipo comercial o estar concentrada en un solo responsable. También puede responder a dificultades para vender un producto específico o a un conjunto de oportunidades que permanecen abiertas desde hace varios meses.

Cada escenario requiere un diagnóstico diferente. Por eso, los informes no deberían utilizarse como una explicación automática de lo que sucede en la empresa. Una correlación entre dos indicadores permite identificar una relación que merece atención, pero para conocer sus causas también es necesario revisar los registros y consultar a las personas involucradas en el proceso.

Analítica empresarial: Bitrix24 y Alaio Vibecode ayudan a tomar decisiones con datos

Cuándo conviene desarrollar informes personalizados

La mayoría de las necesidades habituales de seguimiento puede resolverse con las herramientas de analítica que ya incorpora Bitrix24. Antes de desarrollar una aplicación nueva, conviene revisar las opciones de filtrado, los informes BI y las plantillas disponibles.

Sin embargo, algunas organizaciones trabajan con modelos de negocio que requieren combinaciones particulares de información.

Una compañía que administra proyectos con equipos de distintas áreas puede necesitar relacionar las horas trabajadas con el avance de cada proyecto. Una distribuidora puede buscar información sobre la rotación de productos por zona y su relación con la cartera de cada vendedor. Una consultora que factura por hora puede necesitar observar simultáneamente la utilización de los equipos y el margen obtenido por cada servicio.

En esos casos, la necesidad puede superar las posibilidades de los informes estándar o requerir una presentación que no está disponible en una sola vista.

Alaio Vibecode permite desarrollar aplicaciones que trabajan con los datos y servicios de Bitrix24 mediante su API y los permisos correspondientes. El usuario describe en lenguaje natural qué información necesita reunir la aplicación, qué cálculos debe realizar y cómo tiene que presentar los resultados.

La propuesta consiste en ampliar las herramientas existentes cuando aparece una necesidad concreta, sin reemplazar el CRM ni los registros que utilizan los equipos para trabajar.

Cómo automatizar el informe semanal de una empresa

Uno de los ejemplos más habituales de seguimiento para una gerencia es el reporte semanal. Al comienzo de cada semana, una persona de administración u operaciones puede dedicar varias horas a consultar los negocios nuevos, revisar la facturación, comprobar las tareas completadas y reunir los registros de llamadas.

Después debe organizar esos datos, compararlos con los de la semana anterior y preparar un documento para la reunión de dirección.

Este procedimiento tiene dos limitaciones. Por un lado, demanda tiempo de trabajo que podría destinarse al análisis de los resultados. Por otro, la información puede llegar cuando la semana ya comenzó y algunas decisiones necesitan tomarse antes.

El catálogo de soluciones de Alaio Vibecode incluye una aplicación orientada a automatizar ese proceso: el informe semanal de la empresa.

La herramienta reúne información registrada en Bitrix24 durante la semana, entre ella:

Negocios nuevos: incorpora las oportunidades comerciales generadas y su facturación asociada.

Tareas completadas: permite consultar las actividades finalizadas durante el periodo.

Llamadas registradas: reúne información sobre las comunicaciones y su duración.

Indicadores de gestión: presenta los principales resultados y su evolución respecto de la semana anterior.

Desempeño por responsable: identifica a los integrantes del equipo según los resultados registrados.

Puntos de atención: reúne los datos que requieren una revisión por parte de la dirección.

Una vez procesada la información, la aplicación prepara un resumen y lo envía automáticamente al chat de la dirección.

El principal cambio está relacionado con la disponibilidad de los datos. Si el informe llega al comienzo del lunes, los responsables pueden revisar los resultados antes de iniciar las reuniones y definir prioridades para los días siguientes.

De todos modos, hay dos aspectos que deben considerarse antes de implementar esta solución. El catálogo proporciona instrucciones para que un modelo de inteligencia artificial genere la aplicación, por lo que su puesta en funcionamiento requiere tareas de configuración y validación.

Además, la calidad del informe depende de los permisos asignados y de la información que cada área registra efectivamente en Bitrix24. Si las tareas no se actualizan o las llamadas no quedan registradas, esos datos no podrán reflejar correctamente la actividad del equipo.

Análisis ABC de clientes para conocer la concentración de ingresos

Otra aplicación de la analítica empresarial consiste en identificar qué clientes generan la mayor parte de la facturación. Conocer cómo se distribuyen los ingresos permite evaluar la composición de la cartera comercial y detectar posibles concentraciones.

El análisis ABC de clientes, también disponible en el catálogo de Alaio Vibecode, calcula los ingresos generados por cada empresa a partir de las negociaciones cerradas. Luego clasifica a los clientes en tres grupos, de acuerdo con su participación en la facturación.

La categoría correspondiente queda registrada en un campo específico de la ficha de cada cliente. De esa manera, la empresa puede utilizarla posteriormente para aplicar filtros, segmentar la cartera y realizar otros análisis comerciales.

Esta clasificación permite observar cuánto depende el negocio de determinadas cuentas. Por ejemplo, una compañía que concentra más de la mitad de sus ingresos en cuatro clientes enfrenta una distribución de facturación diferente de otra que reparte sus ventas entre sesenta cuentas con aportes similares.

El análisis no determina por sí mismo si esa concentración representa un problema. La dependencia de determinados clientes puede responder al modelo comercial, al sector de actividad o a las características de los contratos.

Su utilidad está en hacer visible esa distribución para que la dirección pueda evaluar posibles escenarios y definir acciones de acuerdo con sus objetivos.

También permite segmentar la cartera para organizar el seguimiento comercial. Los responsables pueden identificar qué cuentas requieren una estrategia de atención particular, analizar la evolución de sus compras y comparar su participación en los ingresos a lo largo del tiempo.

Cómo elegir entre la analítica de Bitrix24 y una aplicación propia

Antes de crear un nuevo tablero, la empresa necesita definir qué decisión busca facilitar. Esa pregunta permite determinar qué información hace falta, qué indicadores deben incluirse y con qué frecuencia conviene actualizar los resultados.

Si los informes y filtros de Bitrix24 permiten responderla, utilizar las herramientas disponibles suele ser el camino más directo. En cambio, cuando se necesita combinar métricas que no aparecen en una misma vista, automatizar cálculos específicos o distribuir reportes sin intervención manual, puede resultar conveniente desarrollar una aplicación mediante Alaio Vibecode.

La elección también depende de la calidad de los registros. Un tablero puede presentar correctamente la información disponible, pero no resolver los problemas derivados de datos incompletos, tareas sin actualizar o negociaciones que no reflejan el estado real de una operación.

Por eso, la implementación de herramientas de analítica necesita acompañarse de criterios compartidos para registrar la actividad comercial y operativa. La consistencia de esos datos condiciona la utilidad de cualquier informe.

En definitiva, la analítica empresarial tiene sentido cuando permite transformar los registros cotidianos en información que facilite la gestión. Identificar qué clientes requieren seguimiento, detectar una caída en las conversiones o revisar una demora en el proceso comercial son algunas de las decisiones que pueden apoyarse en estos recursos.

Un tablero no necesita mostrar todo lo que sucede en una organización. Necesita ofrecer los indicadores que permitan entender una situación, investigar sus causas y definir qué acciones corresponde tomar.