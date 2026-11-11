Inteligencia artificial: el futuro depende de lo que hagamos con ella

La IA abre nuevas oportunidades para la economía y la sociedad. Aprovecharlas requiere fortalecer la educación y desarrollar talento

La inteligencia artificial avanza y transforma nuestra manera de trabajar, aprender y producir. Frente a este cambio, solemos preguntarnos qué tareas serán automatizadas o qué empleos podrían desaparecer. Pero hay una pregunta anterior, y mucho más importante para la Argentina: ¿estamos preparados para aprovechar las oportunidades que abre esta tecnología?

La IA puede procesar grandes volúmenes de información, asistir en la toma de decisiones y ampliar nuestra capacidad para resolver problemas. Sin embargo, sus resultados dependen de las personas que la desarrollan y la utilizan. La IA puede potenciar nuestras capacidades, pero necesita personas preparadas para interpretar sus resultados y utilizarlos con criterio.

Por eso, hablar de inteligencia artificial es también hablar de educación. La comprensión lectora, el razonamiento matemático y el pensamiento crítico son herramientas fundamentales para interpretar información, formular preguntas y evaluar respuestas. Lejos de perder relevancia, estas capacidades se vuelven más necesarias en un contexto en el que cada vez más decisiones están mediadas por sistemas tecnológicos.

Los resultados educativos de la Argentina deberían encender una alerta. Según las pruebas PISA, tres de cada cuatro estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel mínimo de desempeño en matemática y seis de cada diez no lo hacen en lectura.

Estas dificultades no solo condicionan sus oportunidades futuras: también limitan la capacidad del país para formar talento, innovar y aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial. Sin una educación básica sólida, corremos el riesgo de que esta transformación amplíe las desigualdades en lugar de generar nuevas oportunidades.

La formación en tecnología es indispensable, pero no alcanza por sí sola. Necesitamos un esfuerzo sostenido que involucre al sistema educativo, al Estado, a las empresas y a la sociedad civil. Desde la industria del software podemos aportar conocimiento, acercar a los jóvenes a estas herramientas y contribuir a generar oportunidades de formación y empleo. Desarrollar talento es una necesidad de las empresas y también una condición para el crecimiento del país.

Pablo Fiuza. Foto cedida por CESSI.

Innovar también implica asumir responsabilidades

Es importante discutir cómo queremos utilizar la inteligencia artificial. Que una herramienta permita automatizar una tarea, no significa que debamos delegarle cualquier decisión. En un proceso de selección laboral, por ejemplo, la IA puede agilizar la evaluación de postulaciones, pero es necesario saber con qué criterios opera, qué sesgos puede reproducir y quién responde por sus resultados.

La eficiencia no puede ser el único parámetro. La transparencia, la supervisión humana y el impacto sobre las personas deben formar parte de cualquier estrategia de adopción, especialmente cuando están en juego derechos y oportunidades. Quienes desarrollamos soluciones tenemos la responsabilidad de contemplar estos aspectos desde el diseño. Innovar implica hacerse responsable de las consecuencias.

Para que estas capacidades se traduzcan en desarrollo, también necesitamos inversión, previsibilidad y políticas que promuevan la innovación y la generación de empleo, como la Ley de Economía del Conocimiento. Formar talento es indispensable, pero también debemos generar las condiciones para que ese conocimiento se transforme en empresas, soluciones y oportunidades dentro del país.

Este es uno de los desafíos que buscamos poner en discusión en el IA Day: cómo lograr que la inteligencia artificial pase de su enorme potencial a aplicaciones concretas que mejoren la productividad y resuelvan problemas reales. Para eso, debemos incorporar herramientas y también necesitamos desarrollar las capacidades para aprovecharlas.

Creemos que la Argentina tiene capacidades para ser protagonista de esta transformación. Para aprovecharlas, debemos vincular el desarrollo tecnológico con la educación, la producción y las oportunidades de empleo. El futuro no dependerá solo de cuánto avance la inteligencia artificial, sino de cuánto nos preparemos como sociedad para utilizarla y convertirla en desarrollo.

(*) Presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).