ChatGPT pasó de 1000 millones a 1200 millones de usuarios activos semanales en los últimos 2 meses, lo que refleja la adopción de la plataforma

OpenAI reveló que ChatGPT procesa aproximadamente el 20% de las consultas de búsqueda que recibe Google. La cifra fue compartida por Adam Fry, responsable de producto de consumo de ChatGPT, durante una cena organizada por la compañía en New York el 2 de noviembre.

Además, 250 millones de personas utilizan las funciones de voz del chatbot cada semana. Los datos provienen de OpenAI y no fueron verificados de manera independiente, según informó Alex Kantrowitz, de Big Technology.

Las cifras llegan en un momento en que los anunciantes comienzan a reconsiderar cuánto invierten en la búsqueda de Google. La presión sobre el gigante tecnológico aumenta mientras ChatGPT consolida su posición en el mercado.

Qué considera OpenAI como una búsqueda en ChatGPT

Fry explicó que cualquier pregunta que lleve a ChatGPT a buscar en la web cuenta como una búsqueda. Esto incluye consultas sobre personas, lugares, finanzas y salud que requieren información actualizada.

El ejecutivo también reveló que ChatGPT pasó de 1000 millones a 1200 millones de usuarios activos semanales en los últimos dos meses. El crecimiento refleja la adopción acelerada de la plataforma en todo el mundo.

Sin embargo, las estimaciones externas muestran cifras más bajas cuando solo se considera la actividad de tipo búsqueda. Según seoClarity, en octubre de 2026 la cifra alcanzaba el 7,5%, mientras que Ahrefs la ubicaba cerca del 12% en febrero de 2026.

La diferencia depende de qué se considere una búsqueda. OpenAI incluye cualquier interacción que active la función de búsqueda web, mientras que otras mediciones se enfocan en comportamientos más específicos.

Cuántos usuarios utilizan la función de voz de ChatGPT

La entrada de voz suma 250 millones de usuarios activos semanales, según Fry. Esto representa aproximadamente uno de cadahttps://www.iprofesional.com/tecnologia/433551-chatgpt-ya-juega-en-las-grandes-ligas-recibe-2-500-millones-de-consultas-por-dia cinco usuarios de ChatGPT. La cifra anterior de OpenAI era de más de 150 millones de usuarios semanales de voz y dictado al 8 de julio de 2026.

El avance se debe a los modelos GPT Live 1 y 1.1 de OpenAI, que permiten a los usuarios interrumpir y mantener una conversación natural. También existe un modo en segundo plano que mantiene la conversación activa después de cerrar la aplicación.

Fry admitió que OpenAI "puede hacer un mejor trabajo" para ayudar a la gente a encontrar esta función. La compañía trabaja en mejorar la visibilidad de las características de voz dentro de la plataforma. Los usuarios crean 1500 millones de imágenes por semana. OpenAI planea fusionar los modos separados de Chat y Work de ChatGPT en una sola interfaz que llegará "pronto".

Cómo afecta ChatGPT los presupuestos publicitarios de Google

Entre el 10% y el 30% de los presupuestos de búsqueda de Google están siendo objeto de un nuevo escrutinio, según compradores de medios consultados por Digiday. Los anunciantes buscan otras opciones donde invertir sus presupuestos, sobre todo ChatGPT.

"Definitivamente vemos a anunciantes que buscan otras opciones donde invertir sus presupuestos, sobre todo ChatGPT", afirmó Farhad Divecha, director ejecutivo de Accuracast. La declaración refleja un cambio en la industria publicitaria digital.

Fry aseguró que el negocio publicitario de ChatGPT superó los 1000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales en 200 días. Las suscripciones crecieron mucho más allá de los 50 millones que la compañía anunció anteriormente.

Por ahora, "ChatGPT tiene el volumen y Google tiene el tráfico", resumió Crypto Briefing. La batalla entre ambas plataformas recién comienza y definirá el futuro de las búsquedas en internet.

Por qué ChatGPT recupera cuota de mercado entre los chatbots de IA

El liderazgo de ChatGPT en el mercado de chatbots de IA vuelve a ampliarse tras meses de lento descenso. Un estudio publicado el lunes por la agencia de crecimiento Graphite, con datos de Similarweb, concluyó que ChatGPT concentró el 81,2% de las sesiones web y de aplicaciones móviles a nivel mundial entre los seis mayores asistentes de IA en septiembre.

Ningún competidor llegó al 10%. Los resultados contradicen la idea de que Gemini, de Google, y Claude, de Anthropic, estaban cerrando la brecha con rapidez. La cuota de ChatGPT cayó alrededor de 1 punto porcentual al mes entre enero y junio de 2026. Después se recuperó a un ritmo de unos 0,27 puntos mensuales de julio a septiembre. Su cuota tocó un mínimo del 80,42% en junio.

Cuál fue el récord de tráfico de ChatGPT en septiembre

ChatGPT registró un récord de 61.350 millones de visitas en septiembre. Esto se produjo tras unos siete meses de uso estancado, después del auge de la primera mitad de 2025. Las sesiones de septiembre aumentaron un 3% frente a agosto y un 24% respecto al mismo mes del año anterior. Además, ChatGPT acaparó el 58,9% de todas las sesiones nuevas añadidas entre los seis asistentes.

Ethan Smith, director ejecutivo de Graphite, afirmó que la recuperación podría reflejar la "suma acumulada" de las mejoras del producto. Entre ellas se encuentran los nuevos modelos que OpenAI lanzó en junio y septiembre.

Los datos de Similarweb que Forbes difundió en octubre mostraron que el 64,1% de los usuarios de ChatGPT no usaba ningún otro chatbot. Esta proporción es mayor que la de los usuarios de Claude o Gemini.

Cómo crecen los competidores de ChatGPT desde bases más pequeñas

Claude multiplicó sus sesiones un 1.901% en todo el mundo respecto al año anterior, el mayor crecimiento del estudio. Gemini, propiedad de Alphabet, creció un 182% hasta los 3.700 millones de sesiones.

Entre los seis asistentes, que incluyen también a Grok, Perplexity y DeepSeek, las sesiones mensuales totales alcanzaron los 76.000 millones. Esto representa un 37% más que un año antes. Solo el 8,8% de ese tráfico procedió de Estados Unidos.

ChatGPT es también el que más tráfico envía a otros sitios web. En julio acaparó el 60% del tráfico de referencia de IA a nivel mundial, por delante de Gemini (14%) y Claude (10%). El total de referencias de IA aumentó un 92% respecto al año anterior.

Qué muestran las distintas mediciones sobre la ventaja de ChatGPT

Lo grande que parezca la ventaja de ChatGPT depende de lo que se cuente. Graphite combina las visitas web con las sesiones en aplicaciones móviles, pero deja fuera las aplicaciones de escritorio. La empresa asegura que no existen datos fiables sobre estas últimas.

Search Engine Journal señala que Graphite vende servicios de optimización para búsqueda y para IA, mientras que Similarweb vende los datos en los que se basa el análisis. Esto podría generar conflictos de interés en las mediciones.

Si solo se tienen en cuenta los datos de sitios web, el panorama es menos favorable para ChatGPT. El propio informe de Similarweb sobre el panorama de 2026 afirmaba que la cuota de ChatGPT está disminuyendo "a medida que Gemini y Claude ganan terreno de verdad".

Según esa medición, la cuota de ChatGPT en las visitas a sitios web de IA generativa cayó al 55,5% en agosto, frente al 73,3% de un año antes. La diferencia metodológica explica las discrepancias entre los distintos estudios.