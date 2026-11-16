Drones de carga: DJI Delivery y HDT NewForce revolucionan el transporte en zonas remotas

Los Drones DJI Delivery se usan en la Patagonia para restaurar bosques, abastecer refugios de montaña y colaborar en tareas de conservación ambiental

Los drones de carga comienzan a incorporarse a operaciones ambientales, logísticas y de asistencia ante emergencias en Argentina. Desde la restauración de bosques nativos en la Patagonia hasta el abastecimiento de refugios de montaña, estas aeronaves permiten transportar materiales y suministros hacia lugares donde el acceso terrestre presenta dificultades. HDT NewForce, representante oficial de DJI Delivery en el país, comercializa los modelos FlyCart 30 y FlyCart 100 para este tipo de operaciones.

El traslado de herramientas, alimentos, equipamiento y otros materiales en zonas remotas representa un desafío para numerosas actividades. Las distancias, los desniveles, la falta de caminos y las condiciones geográficas pueden incrementar los tiempos y los costos logísticos, además de sumar riesgos para las personas que realizan esas tareas.

En ese contexto, los drones de carga aparecen como una alternativa para complementar los medios de transporte tradicionales. La línea DJI Delivery incluye aeronaves diseñadas para movilizar cargas en entornos complejos, con sistemas que permiten operar mediante contenedores o mecanismos de elevación y descenso de materiales.

En Argentina, HDT NewForce acerca estas soluciones a organizaciones de los sectores ambiental, industrial y público, además de organismos vinculados con la gestión de emergencias. Dos experiencias desarrolladas en la Patagonia permiten observar cómo esta tecnología se incorpora a proyectos concretos.

ReForest Latam utiliza drones para restaurar bosques nativos en la Patagonia

Uno de los casos corresponde a ReForest Latam, una compañía latinoamericana de nature-tech especializada en la restauración de ecosistemas nativos. Fundada en 2023, la empresa trabaja con una metodología que combina ecología, biotecnología, ingeniería y análisis de datos para intervenir territorios afectados por distintos procesos de degradación ambiental.

Su propuesta integra cuatro componentes. El primero es la inteligencia ecológica, que permite estudiar las características de cada territorio y determinar qué especies utilizar, dónde dispersarlas y en qué momento realizar las intervenciones.

El segundo es la biotecnología, mediante el desarrollo de iSeeds: cápsulas biodegradables que contienen semillas nativas, sustratos y bioestimulantes formulados para favorecer la germinación y la supervivencia de las plantas en condiciones naturales.

El tercer componente es la dispersión aérea, que permite intervenir superficies extensas y sectores donde el acceso terrestre resulta complejo. Por último, el monitoreo en campo permite evaluar los resultados y utilizar la información obtenida para ajustar las intervenciones posteriores.

ReForest y el uso de FlyCart 30 para la dispersión de semillas.

Cómo funciona el sistema que combina el DJI FlyCart 30 con cápsulas de semillas

Para ampliar el alcance de sus operaciones, ReForest Latam incorporó el DJI FlyCart 30 a su metodología y lo integró con un sistema de dispersión desarrollado por la propia compañía. El dispositivo permite liberar las cápsulas de semillas desde el aire y adaptar el transporte a las características de sus iSeeds.

La tecnología ya se utilizó en el Parque Nacional Lanín, en Neuquén, como parte de un proyecto de restauración del bosque de araucarias o pewen, afectado por incendios forestales.

La intervención forma parte de Proyecto Pewen, una iniciativa biocultural de largo plazo impulsada por el Parque Nacional junto con científicos, organismos públicos, comunidades mapuche y organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los principales desafíos del trabajo está relacionado con las características del terreno. Los sectores seleccionados para la restauración incluyen laderas de montaña sin caminos, donde el traslado de materiales y la plantación manual requieren una logística compleja.

HDT Newforce comercializa drones de carga que facilitan la dispersión de semillas a empresas de distintos puntos del país.

A fines de octubre de 2026, ReForest completó la primera etapa de intervención, que comprendió 120 hectáreas de bosque de araucaria afectadas por el fuego.

"Restaurar una ladera quemada en el Lanín implica resolver al mismo tiempo la biología, la logística y el terreno. La dispersión aérea nos permite llegar a lugares donde antes no se podía restaurar, y el desafío que nos mueve es que cada operación se repita con el mismo rigor en cualquier ecosistema que lo necesite", señaló Damián Rivadeneira, CEO de ReForest Latam.

La integración del DJI FlyCart 30 con el dispersor de semillas permitió trasladar la metodología a sectores donde los procedimientos tradicionales encuentran limitaciones. Una vez realizada la intervención, el seguimiento se desarrolla mediante transectos y mediciones en campo.

En esta etapa, las plantas todavía son demasiado pequeñas para ser evaluadas desde el aire o mediante imágenes satelitales. Por eso, el monitoreo requiere recorridas y mediciones directas en el territorio.

La experiencia permite observar una de las aplicaciones de los drones de carga en el ámbito ambiental: el transporte de materiales y la dispersión de semillas en superficies donde las condiciones geográficas dificultan el trabajo de los equipos terrestres.

FlyCart 100: abastecimiento de refugios y asistencia a la conservación del huemul

Otra aplicación se desarrolló en el Refugio López, en Bariloche. Allí, Bencher SAS, empresa especializada en operaciones con aeronaves pilotadas a distancia en ambientes de montaña, utilizó el DJI FlyCart 100 para transportar suministros y retirar residuos.

La operación se realizó en octubre de 2026, con un punto logístico instalado en el sector de Roca Negra. Desde allí, el equipo efectuó siete vuelos completos de ida y vuelta hasta el refugio, ubicado a unos 1,5 kilómetros de distancia aérea y con aproximadamente 500 metros de desnivel.

Durante el operativo se movilizaron cerca de 680 kilogramos de carga. Los traslados incluyeron el envío de alimentos hacia el refugio y el retiro de 240 kilogramos de residuos durante los trayectos de regreso.

Cada ciclo completo demandó aproximadamente seis minutos o menos, incluidas las maniobras de carga y descarga mediante el sistema de malacate eléctrico. Este mecanismo permite elevar o descender los materiales sin necesidad de que la aeronave aterrice junto al punto de entrega.

La tecnología también se utilizó en tareas de conservación de fauna silvestre. En el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, Bencher SAS operó un DJI FlyCart 100 para colaborar con las acciones de protección del huemul, una especie emblemática de la Patagonia que se encuentra en peligro de extinción.

Durante una jornada completa de trabajo, se transportaron 480 kilogramos de forraje hacia diferentes puntos del parque, ubicados en sectores de montaña de difícil acceso. La carga se destinó a las tareas de refuerzo alimentario previstas para esta especie.

Los dos operativos muestran distintas posibilidades de utilización de los drones de carga: desde el abastecimiento de instalaciones ubicadas en zonas de montaña hasta el traslado de materiales necesarios para intervenciones ambientales y acciones de conservación.

Drones de carga para emergencias, búsqueda y rescate

Las aplicaciones de estas aeronaves también alcanzan a la gestión de emergencias. HDT NewForce comercializa equipos DJI Delivery a organismos públicos de la Nación para operaciones de apoyo a la comunidad ante desastres naturales y tareas de búsqueda y rescate.

La firma también colabora con Nación en eventos como desastres naturales y tareas de búsqueda y rescate.

En situaciones de emergencia, el acceso a determinados sectores puede quedar limitado por inundaciones, incendios, derrumbes u otras contingencias. La interrupción de caminos y las dificultades para llegar a determinadas localidades o instalaciones pueden complicar el traslado de alimentos, herramientas, equipamiento y suministros.

En esos escenarios, los drones de carga pueden funcionar como un recurso complementario para transportar elementos hacia puntos aislados o afectados. Su utilización depende de las condiciones meteorológicas, las características del terreno, la distancia y los requerimientos específicos de cada operativo.

La posibilidad de realizar entregas sin aterrizar en el punto de destino también permite evaluar alternativas para lugares donde no existe una superficie adecuada para que opere una aeronave convencional.

DJI FlyCart 30 y FlyCart 100: capacidad de carga, autonomía y características técnicas

La línea DJI Delivery incluye dos modelos destinados a operaciones con diferentes requerimientos de transporte. La elección depende del peso de los materiales, las distancias, los desniveles y las condiciones del entorno.

El DJI FlyCart 30 tiene una capacidad de transporte de hasta 30 kilogramos en configuración de doble batería y alcanza una distancia máxima de vuelo de 16 kilómetros con esa carga.

Entre sus características técnicas se encuentran:

Protección IP55 contra el ingreso de polvo y agua, según las condiciones de ensayo del fabricante.

Rango de temperatura de funcionamiento de entre -20 °C y 45 °C.

Capacidad para operar con vientos de hasta 12 metros por segundo, de acuerdo con las especificaciones de DJI.

Sistema de transporte mediante contenedor de carga.

Modalidad de entrega mediante malacate, que permite descender y liberar los materiales sin aterrizar.

El DJI FlyCart 100, por su parte, está destinado a operaciones que requieren transportar cargas de mayor peso. Su capacidad alcanza los 85 kilogramos con doble batería y su distancia máxima de vuelo es de 12 kilómetros.

El equipo incorpora sistemas de detección y seguridad que combinan radares, LiDAR y sensores de visión. También dispone de alternativas para transportar y elevar materiales mediante diferentes configuraciones de carga.

HDT Newforce comercializa los modelos FlyCart 30 y FlyCart 100 en Argentina.

Sus principales especificaciones incluyen:

Capacidad máxima de carga de 85 kilogramos con doble batería.

Distancia máxima de vuelo de 12 kilómetros.

Protección IP55.

Temperatura de funcionamiento de entre -20 °C y 40 °C.

Sistema de malacate con un cable de hasta 30 metros.

Sistemas de detección que integran radares, LiDAR y visión.

El cable de 30 metros permite realizar operaciones de elevación y descenso en lugares donde la aeronave no puede aterrizar junto al punto de entrega. Esta característica resulta aplicable a trabajos en laderas, refugios de montaña y sectores con obstáculos o superficies irregulares.

La selección del equipo requiere analizar las condiciones de cada operación. El peso y el volumen de la carga, la distancia, el desnivel, el clima y la modalidad de entrega son algunas de las variables que determinan qué aeronave puede responder a las necesidades del proyecto.

HDT NewForce amplía la oferta de drones de carga en el mercado argentino

Las experiencias de ReForest Latam y Bencher SAS muestran cómo los drones de carga comienzan a incorporarse a actividades ambientales y logísticas en distintas regiones del país. Su utilización permite resolver traslados específicos en lugares donde los medios terrestres presentan limitaciones y donde el transporte aéreo convencional puede requerir una infraestructura que no siempre está disponible.

En este mercado participa HDT NewForce. La empresa cuenta con los modelos DJI FlyCart 30 y DJI FlyCart 100 disponibles para su comercialización y prevé incorporar próximamente el DJI FlyCart 200, con el objetivo de ampliar su oferta para operaciones de transporte de mayor escala.

Además de la venta de equipos, la compañía acompaña a organizaciones públicas y privadas durante la evaluación de sus necesidades operativas, la selección de la aeronave y su incorporación a los procedimientos de trabajo. También ofrece asesoramiento y soporte técnico.

Entre las alternativas comerciales disponibles se encuentra el leasing con opción a compra, una modalidad que permite incorporar los equipos mediante un esquema de financiación diferente a la adquisición directa.

La incorporación de drones de carga abre nuevas posibilidades para sectores que necesitan transportar materiales hacia zonas remotas, asistir a comunidades afectadas por emergencias o desarrollar intervenciones ambientales en terrenos de difícil acceso. Su aplicación depende de las características de cada proyecto y de la planificación técnica necesaria para garantizar las operaciones.

Para más información escribí a ventas@hdt-newforce.com o ingresá a hdt-newforce.com