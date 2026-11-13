Microsoft repara sus servidores tras una caída mundial y sella una falla en Outlook

La caída global de Microsoft dejó sin correo ni conectividad a millones de usuarios corporativos durante doce horas continuas entre el jueves y el viernes. La falla comenzó en los servidores de Exchange Online y se propagó de inmediato a Teams, OneDrive y Copilot. Las empresas no pudieron enviar mensajes ni sincronizar documentos en más de 70 países de América, Europa y Oceanía.

El origen del problema técnico radicó en una sobrecarga masiva de tráfico tras una modificación interna en la red de enrutamiento de la compañía. Al fallar los enlaces troncales, el sistema bloqueó el ingreso a las casillas laborales en miles de oficinas públicas, bancos y centros de salud. Recién en la madrugada del viernes los técnicos lograron mitigar la congestión y recuperar la estabilidad del servicio.

El impacto sobre la vida diaria provocó trastornos severos en varios continentes. En Alemania, los ferrocarriles sufrieron demoras operativas por falta de comunicación interna en sus terminales. En Australia, la Policía Federal y los servicios de emergencia enfrentaron problemas de enlace. En España, las farmacias de la ciudad de Córdoba padecieron trabas para entregar recetas médicas por la desconexión total de los servidores sanitarios.

La parálisis también perjudicó a herramientas externas que interactúan con la infraestructura de Microsoft. Conectores vinculados a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Claude registraron caídas en sus funciones empresariales. La imposibilidad de acceder a los datos compartidos en la nube detuvo proyectos en red y reuniones virtuales en cientos de ciudades. iProfesional analizó antecedentes de colapsos tecnológicos que pusieron en jaque a las principales plataformas de comunicación del planeta.

¿Por qué este apagón masivo no repitió el desastre de CrowdStrike?

Este apagón masivo no repitió el desastre de 2024 porque las computadoras de los usuarios nunca sufrieron daños directos en su sistema operativo. En el caso de CrowdStrike, una actualización defectuosa corrompió el núcleo de Windows y congeló 8,5 millones de equipos el 19 de julio de 2024, según reportó Microsoft en su blog oficial. Esa parálisis obligó a reparar cada máquina de forma presencial.

En esta oportunidad, el conflicto ocurrió por completo dentro de los centros de datos de Microsoft. Las computadoras personales encendieron sin ninguna dificultad técnica y los aeropuertos internacionales mantuvieron sus cronogramas de despegue. Ninguna aerolínea debió emitir pasajes a mano ni cancelar vuelos de manera generalizada en las terminales aéreas del mundo.

Voceros de la compañía descartaron cualquier sospecha de ciberataque y ratificaron que la falla derivó de una desconfiguración operativa propia. Para normalizar la situación, los ingenieros de soporte aislaron los nodos saturados y reiniciaron los equipos en sus instalaciones. iProfesional publicó una crónica detallada de aquel histórico colapso informático previo.

La duración de esta última interrupción evidenció la extrema fragilidad de las arquitecturas centralizadas en servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática). Más de 300 millones de suscriptores comerciales padecieron 12 horas de aislamiento digital hasta la madrugada del viernes.

¿Qué se sabe sobre la nueva vulnerabilidad de día cero descubierta en Outlook?

La vulnerabilidad de día cero descubierta en Outlook permite a los atacantes apoderarse de contraseñas corporativas sin levantar sospechas. Identificada con el código oficial CVE-2026-124194, esta brecha de seguridad fue detectada en pleno aprovechamiento por grupos delictivos antes de la difusión de una solución pública. El problema trascendió durante las actualizaciones mensuales del segundo martes de noviembre.

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) emitió una orden de mitigación de emergencia el viernes para proteger los servidores federales. Los atacantes aprovechan este agujero para engañar al programa y forzar una conexión remota desautorizada. El incidente recuerda a fallos previos de extrema gravedad en el cliente de correo analizados por especialistas internacionales.

El riesgo afecta a todas las ediciones de escritorio del cliente Outlook instaladas en entornos con sistema operativo Windows. Las versiones web y las aplicaciones móviles para teléfonos con Android o iOS no contienen esta falla específica. Sin embargo, como la versión clásica domina las oficinas corporativas, el nivel de exposición para las redes de negocios resulta sumamente elevado.

Las fallas de seguridad potenciadas por herramientas automatizadas representan un peligro cada vez más veloz para las defensas tradicionales. Los atacantes utilizan técnicas modernas para rastrear debilidades en pocos minutos y vulnerar redes corporativas enteras. iProfesional informó acerca del crecimiento de estas amenazas informáticas complejas en el ámbito empresarial.

¿Cómo logran los atacantes robar contraseñas corporativas sin un solo clic?

El mecanismo de ataque opera mediante una técnica que no precisa ninguna acción por parte del usuario destinatario. En las trampas tradicionales de ingeniería social, el atacante necesita que vos hagas clic en un hipervínculo peligroso o abras un archivo adjunto con código dañino. En este caso, la recepción del correo en la bandeja de entrada alcanza para poner en marcha la trampa.

El mensaje fraudulento manipula los atributos internos del protocolo de correo corporativo MAPI. Los delincuentes configuran rutas de red universales que apuntan hacia un servidor externo bajo su propio dominio. Cuando el programa procesa el mensaje para sincronizar el calendario o emitir un aviso sonoro, el equipo interpreta esa instrucción como un pedido legítimo de la red interna.

En ese instante, la computadora de la víctima intenta validar el acceso a través del protocolo SMB por el puerto TCP 445. Para identificarse ante ese servidor desconocido, Windows entrega de forma automática un paquete criptográfico con la clave de acceso del usuario. Ese bloque de datos confidenciales contiene la autenticación conocida como hash NTLMv2.

Con esa información confidencial en su poder, el intruso puede desplegar dos maniobras muy dañinas para tu organización. Puede reenviar ese paquete hacia otros servidores internos para suplantar tu identidad corporativa o intentar descifrar la clave mediante programas de fuerza bruta. Organismos de ciberseguridad europeos publicaron advertencias detalladas sobre este vector de intrusión.

¿Qué medidas técnicas tomó Microsoft para mitigar estos incidentes?

Para frenar la caída de sus plataformas y contener el impacto del agujero de seguridad, Microsoft aplicó un plan de acción simultáneo. En sus centros de datos, los técnicos aislaron las rutas de red colapsadas y reencaminaron el tráfico hacia centros alternativos. Esta maniobra devolvió de forma paulatina la estabilidad a Exchange Online y permitió que los usuarios volvieran a utilizar Teams.

En materia de seguridad, la corporación distribuyó de inmediato los parches oficiales para corregir el tratamiento de rutas remotas en Outlook. La actualización elimina la capacidad del programa para enviar credenciales hacia servidores desconocidos sin previa autorización. No obstante, los administradores de sistemas deben instalar estas correcciones en cada terminal de trabajo para asegurar una protección efectiva.

Además de los parches de software, los especialistas recomiendan aplicar de forma estricta el bloqueo perimetral del tráfico saliente por el puerto TCP 445. Si tu cortafuegos impide las conexiones SMB hacia direcciones públicas de Internet, el cliente de correo jamás podrá filtrar contraseñas ante servidores externos. Esta regla básica neutraliza el vector de ataque en computadoras que aún esperan la actualización.

Otra sugerencia técnica consiste en incorporar a los directivos y administradores al grupo de usuarios protegidos dentro del directorio corporativo. Esta política bloquea el empleo del protocolo vulnerable NTLM y fuerza el uso exclusivo de Kerberos para la validación de identidades.

¿Qué pasos tenés que tomar para proteger tu correo y tus accesos?

Para resguardar tus cuentas de correo y los sistemas de tu empresa frente a estos riesgos, lo primero que tenés que hacer es instalar todas las actualizaciones del sistema. Los parches publicados por Microsoft solucionan el agujero en Outlook y blindan el equipo contra intentos de robo de identidad. Si trabajás en una oficina con soporte técnico, consultá de inmediato si ya corrieron las actualizaciones del último ciclo de parches.

Resulta fundamental que los administradores de red cierren las salidas por el puerto TCP 445 en los cortafuegos y conexiones remotas. Con esta simple barrera de red, impedís que tu computadora dialogue con servidores maliciosos alojados en Internet si recibís un correo fraudulento. Si administrás perfiles con privilegios elevados, solicita que tu cuenta quede sujeta a protocolos de autenticación modernos y seguros.

Otra pauta de prevención consiste en activar el doble factor de autenticación en cada una de tus plataformas laborales y personales. Aunque un intruso capture tu paquete de claves, ese segundo paso de validación les impedirá el acceso directo a tus aplicaciones en la nube. Al mismo tiempo, conviene desconfiar de mensajes sospechosos que pidan revalidar accesos con la excusa de la reciente caída del servicio.

Por último, este incidente demuestra que las organizaciones no pueden apostar toda su continuidad operativa a un único proveedor tecnológico. Disponer de canales secundarios de contacto, resguardos de información fuera de la red y rutinas de emergencia ensayadas permite sobrellevar cualquier apagón sin frenar el negocio. La protección de tu información personal y corporativa requiere medidas concretas y una atención constante frente a las amenazas cotidianas.