Para los fabricantes, el desafío es encontrar un equilibrio entre el costo de los componentes y el precio que el mercado está dispuesto a pagar.

Los chips de memoria superaron por primera vez la mitad del costo total de los componentes de un celular de gama baja. Según datos de Counterpoint Research publicados el 11 de noviembre, la DRAM y la NAND representan en conjunto el 54% de la lista de materiales de un teléfono móvil económico típico. La cifra contrasta con el 20% que esos mismos componentes significaban en el tercer trimestre de 2025.

El salto tiene una explicación directa: los dos mayores fabricantes de memorias del mundo redirigieron su capacidad productiva hacia chips diseñados para inteligencia artificial (IA). Samsung Electronics y SK hynix priorizaron la memoria de alto ancho de banda (HBM) y la DRAM para servidores de centros de datos. El resultado es una oferta reducida para los chips más antiguos que necesitan los celulares baratos.

La consecuencia ya se nota en los números de ventas. Los envíos mundiales de celulares cayeron un 20% interanual en el tercer trimestre, hasta 254,7 millones de unidades. Es el peor tercer trimestre desde 2013, según la consultora Omdia. En paralelo, algunas marcas de gama económica empezaron a instalar chips de memoria reciclados en teléfonos móviles nuevos, una práctica que genera interrogantes sobre la durabilidad de los dispositivos.

Por qué la memoria pasó a representar más de la mitad del costo

La razón principal es el desbalance entre oferta y demanda en el mercado global de semiconductores. Samsung Electronics y SK hynix concentraron sus líneas de producción en memorias HBM y DRAM de alta capacidad, destinadas a los centros de datos que alimentan los modelos de IA generativa. Esa decisión dejó menos capacidad fabril para los chips convencionales que usan los celulares de gama baja.

El efecto sobre los precios fue inmediato. Las cotizaciones de las memorias se duplicaron entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026. En el segundo trimestre, la escalada continuó con incrementos de entre el 80% y el 90% adicional. Counterpoint Research proyecta que los precios mantendrán la tendencia alcista hasta el primer trimestre de 2027 y que recién se estabilizarían hacia mediados de ese año.

Para los fabricantes de celulares económicos, el panorama es particularmente complicado. En un teléfono móvil de gama alta, la memoria representa una porción menor del costo total porque el margen de ganancia es más amplio. En un dispositivo de menos de 200 dólares, cada centavo cuenta. Si la memoria acapara el 54% del costo de los componentes, el fabricante tiene muy poco espacio para absorber la suba sin trasladarla al precio de venta.

Esa dinámica explica por qué el precio promedio de venta de los celulares aumentó un 6,9% interanual, casi el doble de lo que pronosticaban los analistas a principios de año. Los modelos económicos fueron los más afectados: Counterpoint indicó que sus costos de fabricación subieron un 25%, contra un 15% en la gama media y un 10% en la gama premium.

Cómo la inteligencia artificial absorbe la producción de chips de memoria

El desarrollo acelerado de la IA reconfiguró la cadena de suministro de semiconductores. Los grandes proveedores de servicios en servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática) como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud, compiten por asegurar el suministro de memorias HBM para sus centros de datos. Esa demanda insaciable modificó las prioridades de los fabricantes.

Samsung Electronics invirtió 110 billones de wones (alrededor de 82.000 millones de dólares) en 2026, un 21,7% más que el año anterior, con el objetivo de consolidar su posición en el mercado de semiconductores para IA. SK hynix reportó ingresos récord impulsados por las ventas de memorias HBM a Nvidia y otros clientes del sector.

El problema para el mercado de celulares es que la capacidad de producción de memorias es finita. Cada oblea de silicio dedicada a chips HBM es una oblea que no se destina a producir la LPDDR4X que necesitan los teléfonos móviles baratos. Los fabricantes de memorias no tienen incentivos para volver a priorizar los chips de menor margen mientras la IA siga con su demanda de volúmenes crecientes de HBM.

Este fenómeno no es nuevo, pero su escala sí lo es. Ya en 2025, los analistas advertían que la carrera por la IA presionaría los costos de la electrónica de consumo. Lo que nadie anticipó fue la velocidad del cambio. En apenas un año, la participación de la memoria en el costo de un celular barato saltó del 20% al 54%.

Qué son los chips "reballed" y por qué aparecen en teléfonos móviles nuevos

Ante la escasez y el encarecimiento de las memorias nuevas, algunas marcas encontraron un atajo: reciclar chips usados. La práctica se conoce como reballing y consiste en recuperar memorias de placas electrónicas descartadas, remover las bolas de soldadura viejas y colocar unas nuevas para que el chip pueda soldarse a una placa móvil de teléfono nuevo.

TrendForce estimó, en un comunicado publicado el 6 de noviembre, que la memoria reballed estará presente en entre el 3% y el 4% de los celulares fabricados este año. Para 2027, la consultora proyecta que la proporción subirá al 7% o 9%. La mayor parte de la oferta corresponde a chips LPDDR4X de 4 GB, destinados a teléfonos móviles con tecnologías de comunicaciones inalámbricas de cuarta generación (4G) con precios inferiores a 1.299 yuanes (unos 180 dólares).

La práctica no se limita a marcas desconocidas ni a mercados secundarios. TrendForce advirtió que el uso de memorias recicladas podría extenderse a modelos más caros a medida que los costos de la DRAM nueva sigan en ascenso. Para un fabricante que opera con márgenes ajustados, la diferencia de precio entre un chip nuevo y uno reballed puede definir si un producto es viable o no. El atractivo económico es innegable: un chip reballed cuesta una fracción de uno nuevo. Pero el ahorro tiene un precio oculto que los fabricantes no siempre comunican al consumidor.

Qué riesgos implica el uso de memorias recicladas en los celulares

Un ingeniero de una empresa surcoreana de pruebas de chips explicó a The Korea Herald que el calor aplicado durante el proceso de reballing puede provocar micro fisuras en el silicio. "El problema es que no sabés por lo que pasó el chip", señaló el especialista. Cada memoria reciclada tiene una historia desconocida de uso, temperatura y estrés eléctrico que resulta imposible de rastrear.

TrendForce advirtió que la calidad irregular de los chips reballed podría reducir la vida útil de los dispositivos y aumentar los costos de garantía para los fabricantes. Un teléfono móvil que falla a los pocos meses genera un gasto doble: el costo de la reparación o el reemplazo, más el daño a la reputación de la marca.

Kim Rok-ho, analista de Hana Securities, fue contundente: "Ahorrar unos pocos dólares no sirve de mucho si después gastás más en reparaciones y en unidades defectuosas". La observación apunta al corazón del dilema que enfrentan los fabricantes de gama baja: el ahorro inmediato en componentes puede convertirse en una pérdida mayor a mediano plazo.

Para el usuario final, el riesgo es concreto. Si un celular incorpora memoria reciclada, es posible que funcione sin problemas durante meses. Pero también existe la posibilidad de que el chip falle antes de lo esperado, con la consiguiente pérdida de datos y la necesidad de reemplazar el dispositivo. El problema adicional es que, en la mayoría de los casos, el comprador no tiene forma de saber si su teléfono lleva un chip nuevo o uno reballed.

Cuánto cayeron los envíos mundiales de celulares en el tercer trimestre

Omdia registró que los envíos globales de celulares bajaron un 20% interanual en el tercer trimestre de 2026, hasta 254,7 millones de unidades. Se trata del peor desempeño para un tercer trimestre desde 2013, una señal de que la presión de los costos frenó la demanda de manera significativa.

Las marcas chinas fueron las más golpeadas. Xiaomi cayó un 29%, Oppo bajó un 39% y Vivo registró un retroceso del 33%, según los datos de Omdia. Estas tres empresas concentran su oferta en la gama media y económica, el segmento donde el encarecimiento de la memoria tiene mayor impacto relativo.

Samsung y Apple resistieron mejor, aunque no quedaron al margen de la tendencia negativa. Samsung envió 57,8 millones de unidades, un 5% menos que en el mismo período del año anterior. Apple se mantuvo casi estable con 56,5 millones de unidades. La escala de ambas compañías y su mayor exposición a la gama alta les permiten absorber parte de la suba de costos sin trasladarla por completo al precio final.

Omdia no es optimista respecto del futuro inmediato. La consultora prevé que los envíos mundiales caigan un 12% en el total de 2026 y que vuelvan a descender en 2027. La combinación de precios más altos y menor poder adquisitivo en varios mercados emergentes configura un escenario de contracción prolongada.

Qué marcas logran resistir mejor la suba de costos

La escala de producción marca una línea divisoria entre los fabricantes que sobreviven y los que pierden terreno. Samsung y Apple, con sus volúmenes masivos y sus líneas de productos diversificadas, tienen mayor capacidad de negociación con los proveedores de memorias. También cuentan con márgenes más amplios en sus modelos insignia, lo que les permite subsidiar parcialmente la gama media.

Pero ni siquiera producir sus propios chips protege a Samsung por completo. The Korea Herald reportó que la división de móviles y redes de la compañía registró una pérdida operativa de 600.000 millones de wones en el tercer trimestre. En el mismo período, su división de semiconductores obtuvo un beneficio récord. La paradoja es notable: Samsung gana dinero con las memorias que encarecen sus propios teléfonos móviles.

Kim Rok-ho, de Hana Securities, advirtió al respecto: "Fabricar tus propios chips no hace que la presión de los costos desaparezca". La observación revela que el problema es estructural. Mientras la IA siga con la absorción de la mayor parte de la capacidad de producción de memorias, todos los fabricantes de celulares enfrentarán costos elevados, sin importar su tamaño.

Las marcas chinas, en cambio, están en una posición más vulnerable. Su modelo de negocio se apoya en volúmenes altos y márgenes bajos. Cuando el costo de un componente que representa más de la mitad del precio de los materiales sube al ritmo que mostró la memoria en los últimos trimestres, los márgenes desaparecen. El recurso a chips reballed es, en buena medida, una respuesta desesperada a esa presión.

Hasta cuándo seguirán en alza los precios de la memoria

Counterpoint Research estima que los precios de la DRAM y la NAND continuarán en ascenso hasta el primer trimestre de 2027. Recién en el segundo trimestre de ese año, la consultora proyecta una estabilización, siempre y cuando la demanda de memorias HBM para IA no acelere más de lo previsto.

El pronóstico depende de varias variables que están fuera del control de los fabricantes de celulares. Si los grandes proveedores de servicios en la nube amplían sus planes de inversión en infraestructura de IA, la presión sobre la oferta de memorias convencionales se mantendrá o incluso se intensificará. Por otro lado, si la expansión de la IA se modera, los fabricantes de memorias podrían reasignar parte de su capacidad hacia chips de consumo.

Mientras tanto, el consumidor de celulares económicos enfrenta un escenario poco favorable. Los precios de los dispositivos subieron y no hay señales de que bajen en el corto plazo. La alternativa del mercado de usados gana tracción, pero también conlleva riesgos si los teléfonos incorporan memorias recicladas de calidad dudosa.

Para los fabricantes, el desafío es encontrar un equilibrio entre el costo de los componentes y el precio que el mercado está dispuesto a pagar. En un segmento donde cada dólar cuenta, la suba de la memoria dejó un margen de maniobra muy estrecho. La capacidad de adaptación de cada marca determinará quién sobrevive a esta etapa de costos récord y quién queda fuera del mercado.