Los precios suben, la oferta se achica y los compradores de PC terminan por pagar las consecuencias de una carrera tecnológica en la que no participan

Los precios de la memoria RAM se multiplicaron por cuatro en lo que va de 2026, y el impacto ya se siente de lleno en el mercado de computadoras portátiles y de escritorio. Los compradores optan por equipos con menos prestaciones o, directamente, eligen conservar más tiempo sus equipos actuales.

La causa principal del aumento está en la industria de la inteligencia artificial (IA). Los operadores de centros de datos que despliegan infraestructura de IA acaparan los chips de memoria disponibles en el mercado global. A su vez, los fabricantes de semiconductores reorientaron su producción hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM), que es la que necesitan los procesadores de IA, en detrimento de los chips DDR que se usan en las computadoras de consumo.

Este doble efecto, mayor demanda de un lado y menor oferta del otro, provocó un cuello de botella que encareció todos los componentes. La consecuencia directa es que una computadora con las mismas especificaciones que hace un año cuesta hoy significativamente más. El bolsillo de los consumidores absorbe una suba que no tiene origen en el mercado de las PC, sino en la carrera por la inteligencia artificial.

Intel, uno de los mayores fabricantes de procesadores del mundo, advirtió que la contracción del mercado de PC se prolongará, como mínimo, hasta la primera mitad de 2027. La proyección encendió alarmas entre analistas, inversores y fabricantes de equipos, que ahora deben recalcular sus planes para los próximos trimestres.

Qué dijo Intel sobre sus proyecciones para el cierre de 2026

El 29 de octubre, Intel presentó sus estimaciones para el cuarto trimestre de 2026 y los números quedaron por debajo de lo que esperaba Wall Street. La compañía proyectó ingresos de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares, cuando los analistas preveían unos 17.000 millones. En cuanto al beneficio ajustado por acción, Intel calculó 25 centavos, frente a los 43 centavos que anticipaba el consenso del mercado, según informó Bloomberg.

Las cifras de ventas unitarias también preocupan. Intel estima que las ventas de unidades de PC caerán un 12 por ciento en 2026 y otro 10 por ciento adicional en 2027. Además, la empresa prevé que los ingresos de su división de computación para clientes bajen más de un 20 por ciento respecto del tercer trimestre.

David Zinsner, director financiero de Intel, afirmó que la debilidad del mercado debería prolongarse al menos hasta el primer semestre de 2027. La perspectiva dibuja un panorama adverso no solo para Intel, sino para toda la cadena de valor de la industria de las PC, desde los fabricantes de chips hasta las marcas que ensamblan equipos y los canales de distribución.

Por qué los inversores castigaron a Intel en la bolsa

La reacción de Wall Street fue inmediata y severa. Las acciones de Intel cayeron cerca de un 29 por ciento el 30 de octubre, en la mayor caída en un solo día que registra la compañía desde 1974. El derrumbe se produjo a pesar de que los ingresos del tercer trimestre habían crecido un 21 por ciento, hasta los 16.500 millones de dólares, y de que la división de centros de datos mostró un salto del 78 por ciento en sus ingresos.

El problema no fueron los resultados del trimestre pasado, sino las perspectivas a futuro. El mercado interpretó que la combinación de memoria cara, caída en las ventas de PC y márgenes más estrechos dibuja un escenario complicado para los próximos trimestres. Los inversores decidieron no esperar y vendieron de forma masiva.

Lip-Bu Tan, consejero delegado de Intel, reconoció la gravedad del asunto en una entrevista con Bloomberg. "Los precios de la memoria subieron mucho. Mi predicción es que en 2027 será un problema muy grave para todos nosotros", declaró. La afirmación del máximo ejecutivo de Intel confirmó lo que muchos analistas ya sospechaban: el encarecimiento de la memoria no es un fenómeno pasajero, sino una tendencia que definirá al sector en los próximos años.

Qué eligen los compradores de PC frente al aumento de precios

Los datos de CPUID, la empresa detrás de la herramienta de monitoreo CPU-Z, muestran con precisión cómo se adaptan los compradores ante la suba. Según reportó Computing, en el último año la proporción de computadoras con 64 GB de memoria RAM cayó un 18 por ciento, hasta ubicarse en el 7,3 por ciento del total. Al mismo tiempo, las configuraciones de 16 GB subieron un 12,9 por ciento y ya representan el 33 por ciento de los equipos.

Este dato rompe un patrón histórico. La capacidad de memoria RAM en las computadoras casi siempre crece con el paso del tiempo, a medida que el software exige más recursos y los precios de los módulos bajan. Que la tendencia se revierta indica que los compradores, ante el costo elevado, optan por configuraciones más modestas en lugar de equipar sus máquinas con mayor capacidad.

Otro indicador relevante es el comportamiento de las tecnologías de memoria. Los módulos DDR4, más antiguos, ganaron cuota de mercado frente a los DDR5, la generación más reciente. Este movimiento sugiere que una cantidad considerable de usuarios conserva sus equipos actuales en vez de renovarlos. Si la gente comprara computadoras nuevas, la participación de DDR5 crecería, no retrocedería.

La combinación de ambos datos señala un mercado en el que los consumidores priorizan el ahorro por sobre la actualización tecnológica. Es la respuesta natural a un contexto en el que cada gigabyte de memoria RAM cuesta más que hace un año.

Por qué las PC con inteligencia artificial necesitan más memoria y no menos

La presión sobre los precios de la memoria llega en un momento particularmente malo para la industria. Los principales fabricantes de computadoras están en plena campaña para vender las llamadas PC con IA, equipos capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local, sin depender de servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática).

Estos equipos necesitan, por diseño, más memoria RAM que una computadora convencional. Ejecutar un modelo de lenguaje en local, procesar imágenes con IA o utilizar asistentes inteligentes de forma fluida requiere configuraciones de 32 GB o más. La ironía es que justo cuando la industria necesita que los compradores elijan equipos con mayor capacidad de memoria, el precio de esa memoria los empuja en la dirección opuesta.

El resultado es una contradicción difícil de resolver a corto plazo. Los fabricantes necesitan vender más memoria por equipo para justificar el valor de las nuevas PC con IA, pero los precios disuaden a los compradores de invertir en esas configuraciones premium. La apuesta por la inteligencia artificial local queda, en la práctica, limitada a quienes pueden afrontar el costo adicional.

Qué papel juegan los centros de datos de IA en esta crisis

El origen del problema no está en el mercado de las PC, sino en los centros de datos. Las grandes tecnológicas, como Microsoft, Google, Meta y Amazon, destinan sumas récord a la construcción de infraestructura para IA. Esa infraestructura requiere cantidades enormes de memoria de alto ancho de banda (HBM), un tipo de chip distinto al que se usa en las computadoras personales pero que compite por los mismos recursos de fabricación.

Los fabricantes de semiconductores, como Samsung, SK Hynix y Micron, respondieron a esa demanda con un giro en su producción: destinan más capacidad fabril a la memoria HBM y menos a la memoria DDR convencional. El problema es que ambas líneas de producción comparten parte de la cadena de suministro, así que el auge de una afecta la disponibilidad de la otra.

El resultado es un mercado en el que la demanda de memoria para IA absorbe recursos que antes abastecían al segmento de consumo. Los precios suben, la oferta de módulos DDR se achica y los compradores de PC terminan por pagar las consecuencias de una carrera tecnológica en la que no participan de forma directa. Es un efecto colateral del auge de la IA que pocos anticiparon con esta magnitud.

Qué se puede esperar en los próximos meses

Intel, HP y los principales analistas del sector coinciden en que la presión sobre los precios de la memoria no cederá pronto. Las inversiones en centros de datos de IA no muestran señales de desaceleración, y la capacidad de producción de memoria DDR no se recuperará en el corto plazo. El panorama para quienes buscan una computadora nueva es, por ahora, de precios altos y opciones limitadas.

Para los compradores, la conclusión es que quien pueda postergar la compra de una computadora nueva probablemente lo hará, y quien necesite renovar su equipo deberá conformarse con configuraciones más austeras que las de hace un año. Los fabricantes, por su parte, tendrán que encontrar la forma de sostener el atractivo de las PC con IA sin trasladar todo el costo de la memoria al precio final.

El primer semestre de 2027, según las propias estimaciones de Intel, será el punto de inflexión. Si la producción de memoria DDR se reequilibra y la demanda de HBM se estabiliza, los precios podrían empezar a ceder. Hasta entonces, el mercado de computadoras personales seguirá bajo una presión que nadie previó con tanta intensidad.

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